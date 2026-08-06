גד זאבי במגעים לרכישת קבוצת גדות לפי שווי של 550 מיליון דולר

איש העסקים גד זאבי נמצא במגעים לרכישת קבוצת גדות לפי שווי של 550 מיליון דולר יחד עם קבוצת משקיעים שמלווה אותו.

זאבי חתם על מזכר הבנות לא מחייב, כאשר הוא מודע לכך שבעלי גדות, קרן טנא של אריאל הלפרין (60%) וקבוצת LBH בראשות ווליו בייס, נמצאים במקביל במגעים עם גורמים נוספים מחו"ל, שחלקם מתעניינים בחברה לפי שוויים גבוהים יותר. בעלי גדות נמצאים כיום בהליך מכירה שלה ומיוצגים על בנק ההשקעות האמריקאי ג'פריס.

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מי שרוצה לקדם במיוחד את מכירת גדות היא קרן טנא, שמתמחה בהשקעות בתחומי תעשייה ובחברות של הקיבוצים, וזאת מכיוון שהיא השקיעה בגדות לפני מעל לעשור, וזה נחשב פרק זמן ארוך להשקעה עבור קרן פרטית.

קרן טנא רכשה את קבוצת גדות - אז בשמה הקודם גדות מיכליות - מכונס נכסים תמורת 73.5 מיליון דולר. קרן פימי של ישי דוידי התמודדה מולה ואף שיפרה את הצעתה במיליון דולר, לפי הדיווח אז בגלובס, אך לבסוף לא הצליחה לרכוש את גדות.

שותפה בנמל חיפה

קבוצת גדות בהובלת הבעלים החדשים נכנסה כשותפה בשנת 2022 בנמל חיפה. במכרז להפרטת הנמל באותה שנה היא זכתה כשותפה זוטרה עם קבוצת אדאני ההודית, וביחד הסכימו לשלם כ-4.2 מיליארד שקל עבור הנמל, סכום שהיה גבוה משמעותית מההצעה השנייה.

בשלוש השנים האחרונות השפיעה המלחמה על כל הזירה העסקית, ובמיוחד היא מרחיקה חברות זרות מלהשקיע בהשקעות ריאליות בארץ. מלבד השקעות הייטק, שלא מצריכות הרבה קניין פיזי - ואפילו את הצורך בלהגיע לארץ, שכן ניתן בשיחת זום להתרשם מהטכנולוגיה המפותחת - ההשקעות הריאליות עדיין מרתיעות משקיעים מהעולם.

השקעות באנרגיה, בקמעונאות ובנדל"ן

גד זאבי כמעט ואינו עולה לכותרות בשנים האחרונות. באפריל אשתקד רכשה חברת הנדל"ן דוניץ אלעד את יתרת חלקו בפרויקט בנייה למגורים בחיפה תמורת 80 מיליון שקל.

שמו של זאבי (86), יליד קיבוץ מסדה, נקשר בעבר עם כמה מהעסקאות גדולות במשק - בין היתר בתחומי האנרגיה, הקמעונאות והנדל"ן, ולזמן קצר אף החזיק בקבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים.

בראיון לגלובס בשנת 2009 אמר זאבי כי "כשאני מסתכל אחורה, יש לי סיפוק רב מאוד. "היו לי הרבה כישלונות בחיים, אבל המזל הוא שהמאזן נוטה לטובת ההצלחות. מעטים האנשים שהספיקו לעשות בחייהם מה שאני עשיתי, ויש לי הרבה גאווה. אני לא מצטער על אף רגע".

זיכוי מלא בתיק בזק

בשנת 1999 עלה זאבי לכותרות בעקבות רכישת מניות חברת בזק מידי כייבל אנד וויירלס הבריטית - לאחר שלווה מאות מיליוני דולרים מבנקים מקומיים, והתכוון להתמודד על גרעין השליטה בחברת התקשורת. שנתיים לאחר ביצוע ההשקעה זאבי התקשה לעמוד בתשלומי הריבית לבנקים, ואלה עיקלו את המניות שרכש ומינו להן כונס.

במקביל, הוגש נגד זאבי ואחרים כתב אישום סביב התרחשויות באותה עסקה: המדינה האשימה את זאבי ואיש העסקים מיכאל צ'רנוי בעבירה של קבלת דבר במרמה, בכך שתכננו להסתיר את חלקו של צ'רנוי בעסקת בזק. זאבי זוכה זיכוי מלא ב-2015 מהאישום הפלילי.