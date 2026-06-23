איש העסקים רמי לוי בדרך לרשום חברה שלישית בבורסה המקומית. חברת הרחפנים קאנדו דרונס, שבשליטת רשת הקמעונאות של לוי (30.5%), רוצה להנפיק את מניותיה בתל אביב לפי שווי של כ-83 מיליון שקל (לפני הכסף).

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במסגרת המהלך תבקש קאנדו דורנס לגייס סכום של כ-19 מיליון שקל, בתמורה להקצאה של כ-20% ממניותיה. בנוסף תקצה החברה למשתתפים בהנפקה אופציות אשר עשויות להגדיל את התמורה בכ-14 מיליון שקל, בהנחה שימומשו במלואן - מה שגם משקף לחברה שווי אפקטיבי נמוך מהשווי שמשקפת הנפקת המניות.

קאנדו דרונס עוסקת בהקמה וניהול של מערכי רחפנים אוטונומיים לתחום הביטחוני והאזרחי. בתחום הביטחוני מספקת החברה שירותי ניטור, שמירה ותיעוד עבור לקוחות אזרחיים (רשויות מקומיות, אתרים מסחריים, מפעלים תעשייתיים וכו'). בתחום האזרחי מספקת החברה פתרון לאוטומציה של ניהול מלאי ובקרת מחסנים באמצעות רחפנים אוטונומיים, כמו גם הספקת שירותי שינוע סחורות ואנשים באמצעות מערכות רחפנים ייעודיות (Dronery).

רחפנים של חברת Cando Drones / צילום: קנדו דרונס

בנוסף, בעקבות פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" חברה קאנדו דרונס לחברת אלפו סיסטם לפיתוח מערכת המיועדת לשאת מקלע (בקליבר 5.56 מ"מ או 7.62 מ"מ) המותקן על גבי הרחפן, לצורך ירי חיפוי נקודתי או ירי אוטומטי מרחוק ובגובה. בשנה שעברה ביצעה החברה הדגמות של המערכת למפא"ת, ובימים אלה היא נמצאת בהליך בחינה ואישור לצורך ביצוע הזמנה ראשונה.

הפסדים במיליונים והערת "עסק חי"

החברה הוקמה לקראת סוף שנת 2019 בידי שלושה יוצאי צבא: תא"ל (במיל') יואלי אור, לשעבר מפקד חטיבת כרמלי והחרמון; סא"ל (במיל') משה קיפניס, ממפתחי כיפת ברזל; ותא"ל (במיל') אלון קלוס, לשעבר קצין תותחנים ראשי. הללו מחזיקים בחלק משמעותית מהמניות, כאשר אור המשמש כמנכ"ל מחזיק בכ-18% מהחברה, בעוד קיפניס (מנהל הטכנולוגיות הראשי) וקלוס (סמנכ"ל התפעול) מחזיקים בכ-9% ובכ-7% מההמניות (בהתאמה).

עם זאת, בעלת המניות הגדולה בחברה היא רשת רמי לוי, המחזיקה בכ-30.5% מהמניות, זאת לאחר שבשנת 2022 רכשה רמי לוי כשליש מהמניות (33%) תמורת כ-1.7 מיליון שקל. בנוסף, במסגרת המהלך גם העמידה רמי לוי לחברה הלוואת בעלים בהיקף של כ-3.3 מיליון שקל.

את שנת 2025 סיימה קאנדו דרונס עם הכנסות של כ-7 מיליון שקל, גידול של כ-11% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד נקי של כ-11.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל בשנת 2024.

בתך כך, החברה מגיעה אל הבורסה עם גירעון של כ-3.4 מיליון שקל בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף של כ-2.9 מיליון שקל. הללו הביאו את רואי החשבון שלה לצרף לדוחות החברה הערת "עסק חי", המשקפת ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה.