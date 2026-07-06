ימים ספורים אחרי חתימת העסקה לרכישת הוט מובייל, לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, משלימה מהלך לרכישת 20% ממניות דלק ישראל תמורת 213 מיליון שקל. המהלך, המשקף לדלק ישראל שווי של 850 מיליון שקל (לפני הכסף), צפוי להוות שלב מקדים לקראת הנפקת החברה.

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החתימה על העסקה מגיעה כאמור ימים ספורים לאחר העסקה לרכישת השליטה בהוט מובייל לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל, מידי קבוצת התקשורת אלטיס של המיליארדר, פטריק דרהי. מהלך אותו הובילה דלק ישראל לצד קרן התשתיות קיסטון , שיחזיקו כל אחת ב-40% מהוט מובייל, לצד לאומי פרטנרס, בניהולו של ויקטור וקרט, שתחזיק ב-20% הנותרים.

ההשקעה של לאומי פרטנרס בדלק ישראל צפויה לשמש למימון חלקה של דלק בעסקת הוט מובייל. כך שלאומי תממן את חלקה בעסקת הוט מובייל, ובאופן עקיף גם את זו של דלק ישראל. כמו כן, העסקה צפויה להוות שלב מקדים לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של מניות דלק ישראל למסחר בבורסה המקומית בשנים הקרובות.

בעקבות השלמת המהלך, חברת להב הציבורית, שבשליטת איש העסקים אבי לוי ובניהולו של איליק רוז'נסקי, תמשיך להיות בעלת המניות הגדולה בחברה (31% מההון). לצידה יחזיקו גם איש העסקים אורי מנצור (26%), לאומי פרטנרס (20%) וקבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה (19%).

דלק ישראל, המנוהלת בידי יורם איל, מתמקדת כיום בתחום תחנות הדלק במסגרתו היא מפעילה כ-240 מתחמי תדלוק (נתח שוק של 18%). בנוסף, לדלק ישראל החזקות נוספות בתחום הקמעונאות - רשת המזון המהיר בורגר קינג, קפה ג'ו, חנויות הנוחות של מנטה ורשת מועדוני זאפה. את שנת 2025 סיימה דלק ישראל עם הכנסות של כ-4.8 מיליארד שקל .

ברקע, עסקת הוט מובייל צפויה לייצר סינרגיות עבור דלק ישראל, בענף התקשורת בכלל ובהוט מובייל, בפרט. כך לדוגמה, העריכו בעבר בשוק כי היא תוכל למכור ציוד קצה כמו מכשירים סלולריים ברשת חנויות הנוחות שלה, וכן, תוכל למנף את פעילות מועדון הלקוחות בו היא מחזיקה, באמצעות הצעת ערך ללקוחותיה בסלולר .