בנק הפועלים מחלק עוד מניות ללקוחות: מי זכאים

שלושה חודשים אחרי שחילק 2 מניות לכל לקוחותיו, בנק הפועלים יוצע בסבב חלוקה נוסף. זאת, כחלק ממתווה הקלות במערכת הבנקאי עליו הכריז בנק ישראל מוקדם יותר השנה בהיקף מוערך של כ-1.5 מיליארד שקל.

במסגרת המהלך, לקוחות הבנק יוכלו לבחור בין קבלת שתי מניות של הבנק בשווי כ-138.9 שקל (שווי המניות עם פתיחת המסחר ביום ד'), לבין קבלת מענק כספי בסך 125 שקל. ההטבה תינתן על ידי הבנק, לכל לקוחות הבנק מעל גיל 18, המחזיקים בחשבון ני"ע, ומחזיקים ביתרה של מעל 1,000 שקל בחשבון העו"ש, בפיקדונות, בתוכניות חיסכון אחרות או בתיק ני"ע.

הלקוחות שעומדים בתנאים יוכלו לממש את ההטבה החל מהיום, ועד לאמצע חודש דצמבר (14.12). בנוסף, לקוחות שלא עמדו בתנאי הזכאות עד כה או הצטרפו לבנק יוכלו לעמוד בתנאים במועד נוסף (4.12), ובמקרה כזה יוכלו לבחור במניות או במענק הכספי בין 8-12 לדצמבר.

בדומה לחלוקה הקודמת, גם הפעם יציע הבנק את המניות כהטבה ללא עלות. כך שעל שתי המניות שיתקבלו יינתן פטור מעמלות למשך 20 שנה או עד למכירתן, המוקדם מבניהם.

"אנחנו גאים לחזור על היוזמה החדשנית הראשונה מסוגה בישראל, שבה חברה ישראלית מחלקת מניות שלה במתנה ללקוחות שלה", אמר ידין ענתבי, מנכ"ל בנק הפועלים. "המהלך הקודם, שאפשר למאות אלפי לקוחות להיחשף לראשונה באופן ישיר לשוק ההון, זכה לעניין רב מצד לקוחותינו והוביל לשיח מקצועי בתחום החינוך הפיננסי בציבור. נמשיך ליזום כל העת מהלכים ייחודיים, חדשניים ופרו-אקטיביים ללקוחות שלנו".

הבנקים מחזירים כספים ללקוחות

המהלך של הפועלים מגיע בהמשך למתווה ההקלות של בנק ישראל שפורסם בתחילת השנה. במסגרתו, נקבע כי המערכת הבנקאית תקצה סכום מצטבר של 3 מיליארדי שקל שיורכב מ- 1.5 מיליארד שקל בכל שנה, החל מהרבעון השני של שנת 2025 ועד הרבעון הראשון של שנת 2027.

בפועלים מציינים, כי התוכנית שמוערכת בכ-121.3 מיליון שקל תיזקף לתקציב מתווה ההקלות של בנק ישראל. זאת, לאחר שהמהלך הקודם, בהיקף של כ-93 מיליון שקל, נעשה גם הוא כחלק ממתווה ההקלות.

בכך, ניצב פועלים לצד בנקים אחרים שהכריזו על מהלכים דומים. כך למשל, בחודש שעבר קיבלו מאות אלפי לקוחות בנק לאומי מסרון חריג שמבשר להם על בונוס כספי נאה של 500 שקל . מי שקיבלו את ההטבה היו לקוחות שהוציאו בחודש ספטמבר לפחות 7,000 שקל בכרטיס האשראי הבנקאי שלהם ושמעבירים משכורת לבנק. בבנק ציינו כי ההטבה ניתנה לפי שעה לחודש ספטמבר, בעתיד ייבחן שוב אם להעניק אותה פעם נוספת.