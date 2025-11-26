ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות פעילויות הליבה והרווח העודף הקפיצו את רווחי מגדל ב-47%
מגדל ביטוח

פעילויות הליבה והרווח הפיננסי העודף הקפיצו את הרווח הכולל של מגדל ב-47%

מגדל ביטוח מדווחת כי ברבעון השלישי זינק הרווח הכולל שלה בכ-47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-535 מיליון שקל • בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הרווח הכולל הסתכם ב-1.36 מיליארד שקל, עלייה של 9.4% ביחס לתקופה המקבילה

חזי שטרנליכט 08:32
מגדל / צילום: טלי בוגדנובסקי
מגדל / צילום: טלי בוגדנובסקי

שיפור ברווח מפעילויות הליבה שלה בתחומי הביטוח, לצד גידול ברווח הפיננסי העודף, הקפיצו את הרווח הכולל של חברת הביטוח מגדל . מגדל ביטוח בניהולו של רונן אגסי מדווחת הבוקר (ד') כי ברבעון השלישי זינק הרווח הכולל שלה בכ-47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ-535 מיליון שקל. התשואה על ההון עמדה על 24%.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הרווח הכולל הסתכם ב-1.36 מיליארד שקל, עלייה של 9.4% ביחס לתקופה המקבילה. אם מנטרלים השפעות חד פעמיות זינק הרווח בתקופה ב-41%.

במגדל מסרו כי "הרווח מפעילויות ליבה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-2 מיליארד שקל, המהווה צמיחה של כ-27% לעומת התקופה המקבילה. צמיחה זו הושגה בזכות יישום אפקטיבי של התוכנית אסטרטגית ותוכניות העבודה, שהוביל לחיזוק קווי העסקים, לצמיחה רווחית ולהגברת האפקטיביות לצד הקטנת עלויות".

היקף הנכסים המנוהלים של מגדל מסתכם בכ-575 מיליארד שקל נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים. החברה מציינת כי תיק הנוסטרו שלה, כלומר תיק ההשקעות של מגדל עצמה, רשם תרומת שיא מתחילת השנה. בזכות שיפור תמהיל הנוסטרו ותשואות גבוהות בשווקים הפיננסיים, הסתכם הרווח הפיננסי ממנו בתשעת החודשים הראשונים ב-346 מיליון שקל, יותר מפי 3 למול רווח של 103 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בתחום הביטוח הכללי, שבו נכללים ביטוחי הרכב שעלו לכותרות אמש, נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-345 מיליון שקל, בתשעת החודשים הראשונים של השנה, זינוק חד לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-97 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-68 מיליון שקל לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגדל ציינו כי הגידול ברווח הכולל נבע בעיקרו מעלייה ברווחי הליבה בענף רכב רכוש בשל התפתחות חיובית בניסיון התביעות ומשיפור הרווחיות החיתומית ברכב חובה בשנת החיתום השוטפת וכן בביטוחים אחרים ובנוסף, ברכב חובה כתוצאה מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות בגין שנות חיתום ותיקות.