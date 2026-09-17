ג'וני טננבאום כבר שלוש שנים בארץ ועדיין לא מבין כל מיני דברים. וויליאם נמצא איתנו חמש שנים, והוא ספציפית לא מבין את ההגזמות של ארוחות שישי. דוד ארבע שנים בארץ, וגם הוא לא מבין את התיאבון הישראלי שלא יודע להסתפק בקרואסון. ויש גם את יעקב, עולה חדש ממרסיי, כבר הבנתם מה הוא לא מבין.

כל אלה - רק גברים, משום מה - מקבלים את הישועה מהאפליקציה של בנק לאומי, משום שזו זמינה בחמש שפות (כולל עברית). השדרוג נועד להקל על החיים של עולים חדשים, ותיקים או אזרחי ישראל הערבים, אך הפרסומות המשעשעות מתמקדות באנגלית ובצרפתית. הפרזנטור גל תורן מקבל את תפקיד המסביר הלאומי, והקמפיין מתברג במקום הראשון בזכירות.

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הפרסומת האהובה ביותר השבוע שייכת להפניקס סמארט, כחלק מקמפיין שרץ תקופה ארוכה באמצעות The First ומבוסס על דמותו המצחיקה של נהג המונית אשר (יובל סמו המוכשר) מ"ארץ נהדרת". הפעם הדגש הוא על ביטוח נסיעות לחו"ל, וכשהנוסע האקראי שואל על מה הוא יכול להמליץ, הוא מקבל קודם את התשובה הצינית "ממליץ לעשות דוש במזרקה של נתב"ג", ואז את הקידום למוצר לרגל החגים.

אחר כך אשר מציץ מחוץ לחלון, פוגש גרסאות של עצמו, ומציע לטוס למאקרונזיה במקום למיקרונזיה ועוד בדיחות תעופה שאצל מישהו אחר אולי היו עובדות פחות טוב, אבל אצל נהג מונית מוכר ואהוב כנראה הכול לוקח.

גל תורן בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

טרנד ה"מיקרו דרמה" הגיע גם לבנק מזרחי טפחות, שעולה עם סדרת סרטונים המנצלת את כישורי המשחק של גיה באר גורביץ' ודביר בנדק. "במטבח של קפה ציון" מציגה את אחורי הקלעים של בית הקפה החדש, ואת החיבה העמוקה של דומיניק לעצמה. הפרקים המלאים עולים במאקו, הפרסומת המקדמת אותם מתברגת שלישית בזכירות, ושירבו זכויותיכם כדיז'ון.

גיה באר גורביץ' בקמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא ועדת הבחירות המרכזית, עם כ-3.8 מיליון שקל עבור קמפיינים שונים לקראת הבחירות לכנסת ה-26, שייערכו בסוף אוקטובר.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.7 מיליון שקל, שייכת לפלטפורמת הסטרימינג free TV, שעלתה בשורה של סרטוני עדויות במטרה למשוך מנויים חדשים, לצד סרטון לקידום "סליחות ירושלים" - שידור חי מבריכת הסולטן. הקמפיין מתברג במקום העשירי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.8 מיליון שקל, שייכת לאסם עם הפרסומת לבמבה שמציעה לישראלים לבחור את "שבעה פלאי ישראל", כלומר המקומות שהכי כדאי לטייל בהם בארץ. החיבור המוצלח בין אליעד, התינוק של במבה והטבע של ישראל עושה את שלו, והפרסומת מתברגת במקום השני באהדה (והתשיעי בזכירות).

ההשקעה צונחת

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ-86 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-63 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לפרסומות האהובות ביותר הם The first (הפניקס סמארט) ומקאן ת"א (אסם).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.