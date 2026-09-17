מעכשיו גם אצלנו: הפרסום בצ'אט GPT הגיע לישראל

תשעה חודשים אחרי ש-OpenAI החלה את פיילוט הפרסום של ChatGPT בארה"ב, ואחרי שבחודש שעבר הוא הגיע לאיחוד האירופי, מערכת הפרסום מגיעה גם לישראל. החל מאתמול יכולים מפרסמים להריץ קמפיינים המיועדים לקהל הישראלי, והמשמעות היא שבעת השימוש בכלי הבינה המלאכותית עשויה להופיע בתחתית השיחה מודעה רלוונטית.

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איך זה נראה בפועל? אחרי שהשיחה מתפתחת עם שתיים-שלוש שאלות ותשובות, מתחת לתשובה הבאה תופיע בתחתית מודעה הקשורה לנושא. זאת מבלי שהמפרסם רואה את השיחה, או קובע את העיתוי. למעשה, המפרסם "מעביר" לצ'אט GPT מספר גדול של פרסומות דיגיטליות שהוא סבור שיענו על שאלות של גולשים, והאלגוריתם בוחר איזו מהן לשבץ מתי. אם ב-OpenAI סבורים שהפרסום אגרסיבי או מטעה, הוא נפסל.

הישראליות שכבר בתמונה

ל-ChatGPT יש כמיליארד משתמשים חודשיים, ש-95% מהם נמצאים במסלול החינמי. היתר נחלקים בין מסלולי GO (8 דולר בחודש), Plus (20 דולר בחודש) ו-Pro (200 דולר, שמשלמות בעיקר חברות גדולות). כדי להגדיל את ההכנסות הוחלט ללכת על מודל פרסום, ובתחילת החודש הודיעה החברה של סם אלטמן כי קצב ההכנסות השנתי שלה מאפיק זה חצה את המיליארד דולר.

בחודשים האחרונים פרסמו בצ'אט GPT חברות פרסום דיגיטלי ישראליות ספורות בלבד - בהן דנטסו ישראל שנכנסה בשלב הארלי אלפא (הודות לסוכנות האם), ונטורל אינטליג'נס שנכנסה בשלב הבטא, ומפעילה את אתרי ההשוואה Top10.com ו-BestMoney.

שתי החברות פועלות בעיקר בארה"ב, כאשר דנטסו למשל הריצה קמפיינים לחברות ישראליות כמו נייס, לייטריקס, GlassesUSA והסטארט-אפ ZyG. נטורל אינטליג'נס מתגאה בהיותה המפרסם הפיננסי הגדול ביותר בפלטפורמה, והיא נמצאת בעשירייה הראשונה בפרסום בתחומים רבים. כעת, כאמור, אפשרויות הפרסום פתוחות לכל השחקנים הישראלים, סוכנויות ומותגים כאחד.

"זה מאפשר למפרסמים לנהל את האופטימיזציה עד לרמת ההמרה האחרונה, ולכן זה הגביע הקדוש של עולם הפרסום. המפרסם פוגש את הצרכן בנקודה הכי פתוחה שלו, ורמת המעורבות מאוד גבוהה" מסבירה מירית רבינוביץ', מנכ"לית דנטסו ישראל.

לדבריה, כמה מלקוחות הדגל של דנטסו צפויים להתחיל לפרסם בישראל כבר בימים הקרובים. "מדובר ברגע משמעותי לשוק המקומי", היא אומרת. "אחרי תשעה חודשים שבהם אנחנו עובדים על הפלטפורמה עם עשרות לקוחות, לומדים, משתכללים ורואים כמעט מדי יום יכולות ופיצ'רים חדשים, ברור לנו שלא מדובר בעוד ערוץ פרסום, אלא בשפה חדשה לגמרי.

"כשהמודעה פוגשת משתמש עם כוונה גבוהה בתוך סביבה שהוא סומך עליה, ההתאמה המדויקת בין המודעה לבין תוכן הפרומפט והקשר השיחה היא קריטית. מודעה רלוונטית ושימושית אינה קוטעת את החוויה, אלא מוסיפה לה ערך ומחזקת את האמון".

אחוזי המרה גבוהים

תומר פוס, סמנכ"ל המוצר בנטורל אינטליג'נס, משתף כי "כשהפיילוט הוכרז אמרנו שהפרמטר העיקרי שעליו הוא ייבחן יהיה האמון, ושאם זה ייתפס כחוויה חודרנית או לא רלוונטית, המשתמשים יגיבו מיד. חצי שנה ומיליארדי חשיפות אחר כך, מתברר שהמשתמשים לא ברחו".

באשר לאפקטיביות הפרסום אומר פוס כי "אנחנו מגיעים בצ'אט לאחוזי המרה גבוהים, עוד לפני שהפלטפורמה בשלה. ההגעה לישראל, אחרי האיחוד האירופי שנחשב לשוק הקשה ביותר רגולטורית, אומרת שלא נותרו חסמי מורכבות - רק שיקולים מסחריים ותפעוליים.

"מה שהמפרסם הישראלי צריך להבין זה שמדובר במוצר אחר לגמרי: אין מילות מפתח לתפוס, והמערכת בוחרת מתוך עשרות אלפי וריאציות את מה שהכי רלוונטי לכוונת המשתמש. אתה לא קונה מיקום - אתה מצהיר מה אתה מציע ולמי, ונותן לפלטפורמה לבחור. מי שיבנה את היכולת הזו ירוויח לא רק ב-ChatGPT כי בתוך שנתיים-שלוש זה יהיה בכל הפלטפורמות".