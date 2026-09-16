המחסור במורים במערכת החינוך, ויוקר המחייה - שמביא את השיעורים הפרטיים לעלויות של אלפי שקלים לחודש - הניבו גל חדש של אפליקציות מבוססות AI ללימוד כישורים שונים. כך בחרו מייסדי אפליקצית מוביט, ניר ארז ורועי ביק, ליצור אפליקציה ללימוד של חשבון ומתמטיקה מבוססת AI בשם Vimi.

כעת, צמד יזמים ישראלים נוסף - רועי מור ויונתן (יונתי) לוין - מגייסים 22 מיליון דולר לאפליקציה חדשה ללימוד אנגלית בשם לורה (Loora), שכבר צברה בסיס משתמשים של כ-15 מיליון איש ברחבי העולם, מהם כ-200 אלף בישראל.

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אין מחסור באפליקציות ללימוד אנגלית בחנויות האפליקציות - המפורסמת שבהן היא דואולינגו - מה גם שתלמידים רבים מתנסים כבר בלימוד שפות באופן ישיר באמצעות מנועי שיחה כמו ChatGPT או ג'מיני. בלורה מבטיחים מעין מורה פרטי וירטואלי, שמכיר היטב את המשתמש ומלווה אותו לאורך כל הרמות עד לדרגת מומחה.

"בעוד שמודלי AI כלליים מסוגלים לנהל שיחה ולהשיב על שאלות במגוון רחב של תחומים, הם לא בנויים להוביל תהליך למידה אישי ומתמשך שמטרתו רכישת שפה", מסבירים בחברה. "לורה בנתה מאגר נתונים גדול המבוסס על מאות מיליוני אינטראקציות אמיתיות בין הלומדים למערכת. המאגר מאפשר לנו למדוד אילו שיטות הוראה מובילות להתמדה, לשיפור ולשליטה בשפה, ולהתאים באופן רציף את מסלול הלמידה לכל משתמש. בעוד שמודל שפה כללי יודע לנהל שיחה, לורה נבנתה כדי להפוך כל שיחה לתהליך למידה אפקטיבי". הבדל נוסף הוא שב- Loora משתדלים לשלב מודלים מיצרניות שונות כדי להנות מיתרונות שמוצעים על ידי כל אחד מהמודלים: GPT , קלוד ומודלים פתוחים.

האפליקציה מציעה מנוי של כ-150 שקל לשלושה חודשים (50 שקל לחודש), מנוי שנתי ב- 400 שקל (33.33 שקל לחודש) או מנוי בתשלום של חודש בחודשו ב- 69.90 שקל לחודש - עבור שירות ללא הגבלה.

צוות לורה / צילום: רחל פרידמן

"אנגלית היא שער הכניסה המשמעותי לעתיד אחר לגמרי"

לאחר שהכפילה לדבריה את הכנסותיה בשנה האחרונה, והגיעה לקצב הכנסות שנתי של עשרות מיליוני דולרים, החברה מודיעה על גיוס של 22 מיליון דולר בסבב גיוס שלישי (סבב B ) בהובלת שני משקיעים חדשים: יוניון טק (Union Tech Ventures) האמריקאית ו- vgames , קרן ישראלית המתמחה בגיימינג וביישומים לצרכן הסופי. לסיבוב הצטרפו גם המשקיעות קיימות: אימרג' הישראלית, הרסט ונצ'רס ו- QP Ventures.

נוסף על כך, על פי החברה, היא חתמה על הסכמי הפצה עם יותר ממאה חברות, ממשלות ואוניברסיטאות בעולם, שמציעות את השירות לעובדים או לתלמידים שלהם. המשתמש הטיפוסי של לורה הוא בגילאי 25-55, כאשר 72% מהמשתמשים לומדים אנגלית במטרה לקדם את הקריירה שלהם, לטענת החברה.

"נתוני השימוש של החברה ממחישים כיצד המשתמשים מאמצים את האפליקציה כחלק משגרת חייהם: משתמש אחד מגרמניה הקדיש כ-40% מהשיחות שלו לפוליטיקה, משתמש מהודו שוחח עם המערכת על 38 נושאים שונים לאורך 49 שיחות - מספורט ימי ועד פילוסופיה - ומשתמש נוסף לא פספס יום אחד של תרגול במשך 1,377 ימים ברציפות. מהנתונים ניתן ללמוד שדווקא החופש לשוחח על תחומי העניין האישיים של כל משתמש, בניגוד לשיעורים מובנים מראש, הוא שמאפשר למערכת להפוך כל שיחה להזדמנות ללמידה אפקטיבית ולרכישת השפה", נמסר מהחברה.

רועי מור, מנכ"ל לורה: "מי שכבר יודע אנגלית נוטה לזלזל בהיקף ההזדמנויות שהשפה מאפשרת. עבור רוב העולם, אנגלית היא שער הכניסה המשמעותי ביותר לקידום, למשרה טובה יותר, למקום באוניברסיטה או לעתיד אחר לגמרי. כיום, אנשים שמשתמשים בלורה במקסיקו, יפן, גרמניה, ברזיל ומדינות נוספות מקבלים את אותו מורה פרטי - שבעבר עלה כ-50 דולר לשעה - תמורת כ-10 דולר בחודש. סבב הגיוס הנוכחי מאפשר לנו להרחיב את האפשרות לעתיד טוב יותר לאנשים נוספים״.