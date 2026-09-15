התפקיד החדש של יוסי כהן בחברת הקוונטום הישראלית

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן מונה לנשיא המועצה המדעית של חברת הקוונטום הישראלית הקטנה QXL (קוונטום אקס לאבס), שנסחרה אחר הצהריים בשווי שוק של 57 מיליון דולר. לאחר ההודעה שפורסמה לפני שעה קלה, עלתה מניית החברה ב- 10% וכעת היא נסחרת לפי שווי של 63 מיליון דולר. כהן יכהן במועצה המדעית בלבד ולא יהיה חבר דירקטוריון, ויסייע לחברת הקוונטים לפתוח דלתות במערכת הביטחון.

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חברת הקוונטים, שהכניסה בשנה שעברה כ-2 מיליון דולר והפסידה קרוב ל-20, מפתחת מחשב קוונטי המבוסס על אטומים קרים, ובמקביל מפתחת תוכנות ויישומים לשימושים שונים כמו יישומי חישה קוונטית או יישומים לעולם הפרסום. החברה, המנוהלת על ידי יקי ברנס, מתמקדת בין השאר בפיתוח שבב קוונטי בן 50 קיוביטים - כיום עדיין מספר קיוביטים נמוך שאיננו מספק יתרון קוונטי משמעותי - ובמקביל לכך מפתחת אלגוריתיתמים שירתמו את כח המחשוב הקוונטי ליישומים כמו פיתוח תרופות, אופטימיזציה של תובלה ופתרונות להחלפת GPS מבוסס קוונטום. חברת בת בשם גיקס מדיה (Gix) עוסקת בשיפור קמפיינים ברשת, בעוד חברת בת אחרת, מטאגרם, פיתחה תוכנה לשיפור כתיבה ותרגום.

כהן ישמש, כאמור, כנשיא הוועדה המדעית המייעצת לחברה - תפקיד שאיננו ניהולי ואיננו קשור בדירקטוריון - לצד פרופ' אורן קורלנד מהטכניון ופרופ' אורן רז ממכון וייצמן, תוך פזילה ליישומי סייבר, תשתיות קריטיות, הביטחון, התעופה והחלל. בכיר נוסף שמחזיק כיום בתפקיד בחברת קוונטים ישראלית הוא נפתלי בנט, שמכהן כדירקטור בחברת המחשב הקוונטי הפוטוני קוונטום סורס. כפי שנחשף בגלובס - עיקר פעילותו של כהן כיום נסובה סביב תפקידו החדש בענקית ההשקעות היפנית סופטבנק בפעילות האסטרטגית של הקרן - השקעות בתשתיות קריטיות, חוות שרתים ושותפויות עם חברות שבבים ובינה מלאכותית.

מ-QXL נמסר: "המינוי נועד לחבר את התוכנית המדעית של QXL לבין המציאות האסטרטגית, המסחרית והביטחונית שבה יאומצו טכנולוגיות קוונטיות. פורטפוליו של QXL כולל פלטפורמת מחשוב קוונטי המבוסס על אטומים ניטרלים; ארכיטקטורת תיקון שגיאות קוונטית מבוססת בינה מלאכותית, חיישן גירוסקופ קוונטי - פעילות שתחתיה מפותחת טכנולוגיית שבבי ג'ירוסקופ מבוססת קוונט לניווט מדויק ועמיד בפני שיבוש בסביבות ללא GPS; שעונים אטומיים מהדור הבא לתזמון מדויק; ויוזמות באבטחת סייבר קוונטית, סימולציות גרעיניות ומדעי החיים".