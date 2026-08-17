לפני חמש שנים הצטרף ראש המוסד לשעבר יוסי כהן לקרן ההשקעות היפנית סופטבנק, כמנהל הפעילות הישראלית במסגרת השותפות שהקימה הקרן - ויז'ן פאנד 2 שמה. לאחרונה, כך נודע לגלובס, מונה כהן על ידי מנהלי הקרן והחברה, מאסיושי סאן, לתפקיד של יועץ אסטרטגי, בפועל תפקיד בכיר יותר שמקרב אותו לצמרת קבלת ההחלטות בארגון ולסאן עצמו.

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כהן ימשיך לפעול בשוק הישראלי, אך יתמקד יותר בתחומי העיסוק החדשים של הקרן: מימון ופיתוח חוות שרתים לעיבוד AI וענן והשקעה בחברות שבבים בתחום. על פי בכירים בענף ההייטק, כהן מבלה ימים ארוכים בארה"ב ובאירופה בפגישות עם בכירים בתחום ועושה את צעדיו הראשונים בתחום, אך טרם נודע על השקעה בה השתתף באופן פעיל.

עסק בעיקר בהשקעות סייבר

במהלך השנים האחרונות שבהן חבר כהן לקרן הענק, הוא עסק בעיקר בהשקעות בחברות סייבר - ריכז את השוק הישראלי, היה אחראי על איתור הזדמנויות השקעה חדשות, והשתתף בהשקעות בחברות כמו וויז, קלרוטי וקייטו נטוורקס. שלוש ההשקעות התבררו כהימור מוצלח עבור ויז'ן פאנד: הקרן הצטרפה להשקעה בוויז בשלב מאוחר אמנם - בגיוס הסקנדרי ב־2025, ורכשה מניות בחברה לפי שווי של 12 מיליארד דולר - אך מכרה אותן ברווח ניכר לפי שווי חברה של 32 מיליארד דולר כשנה לאחר מכן וגרפה רווח של כמה מאות מיליוני שקלים.

עוד קודם לכן, בסמוך למינויו לתפקיד בקרן, הוביל כהן בסוף שנת 2021 השקעה של 150 מיליון דולר בחברת הסייבר למפעלי תעשיה ותשתיות פיזיות קלרוטי לפי שווי המוערך בכ־2 מיליארד דולר, לפי PitchBook. זאת, תוך שהיא ממזגת אל תוכה את מדיגייט הישראלית, חברה שהתמחתה בהגנה על מכשור רפואי בבתי חולים.

סופטבנק אמנם לא המשיכה להשקיע בחברה בשנים האחרונות, אך שווי קלרוטי הכפיל את עצמו וכיום הוא עומד על 4 מיליארד דולר, כאשר בחברה אף נשקל לצאת להנפקה בשלב מסוים. בסופו של דבר המהלך הוקפא. גם ההשקעה בקייטו נטוורקס של שלמה קרמר הביאה לעליית שווי: החברה אמנם שקלה לצאת להנפקה כבר ב־2024, אך גם בגיוס הון פרטי עלה שוויה מ־3 מיליארד דולר בעת ההשקעה הראשונה של סופטבנק ב־2023 ל־4.8 מיליארד בשנה שעברה.

גם לפני כניסתו של כהן לסופטבנק היא ביצעה בישראל מספר השקעות - בהן כמה מוצלחות - כמו למונייד ואיטורו שיצאו להנפקה; וכמה אחרות שהביאו אותה למחוק את השקעותיה - כמו בחברת סייבריזן, שעליה השתלטה קרן ליברטי של סטיבן מנוצ'ין, ובסופו של דבר נמכרה לחברת לבל בלו בסכום נמוך שלא פורסם מעולם. הקרן ביצעה גם מחיקות בהשקעותיה בחברות הישראליות סטרים אלמנטס וראפיד API. בהשקעות הללו נתפסה סופטבנק כקרן פעילה ודומיננטית שלא חוששת לבצע במהירות שינויים בהנהלה ואפילו באסטרטגיית פיתוח המוצרים.

מאסיושי סאן החליט לשנות כיוון

כהן שדרג את מעמדו בקרן לאחר התמורות שעברו על ויז'ן פאנד, חברת הבת של סופטבנק שהגיעה לסוף דרכה. כאשר הצטרף לקרן לפני חמש שנים בשיא הגאות בענף ההייטק של קיץ 2021, פעל כהן בהנחיית הסניף הבריטי שלה, שנוהל אז בידי משקיעים בכירים יוצאי דויטשה בנק שגויסו על ידי סאן לנהל את ההשקעות באירופה ובמזרח התיכון.

עם תחילת המשבר באירופה בעיקר ובהייטק שהוביל לירידת שווי ונטישת משקיעים בכל התעשייה בשנים 2022־2023, עזבו המנהלים הבכירים, בהם מנכ"ל הקרן, ראז'יב מיסרה מנהלו הישיר, את הסניף הבריטי כדי להקים קרן השקעות באיחוד האמירויות, וכהן עבר לעבוד תחת הסניף האמריקאי של ויז'ן פאנד. בעבר הוא הסביר את המהלך בעובדה שחברות ישראליות בלאו הכי שואפות לגדול בשוק האמריקאי וכי מרבית העסקאות של הקרן, 80% מהן, התקיימו בארה"ב.

בשנים האחרונות החליט מאסיושי סאן, המייסד והמנכ"ל הכריזמטי של הקרן, להעביר את המשקל בהשקעות החברה מויז'ן פאנד - שהתאפיינה בפיזור של הון רב בהשקעות רבות במודל הון סיכון קלאסי, להשקעות ישירות של חברת האם של סופטבנק בחוות שרתים, תשתיות AI והזרמת הון ישיר לענקית OpenAI, חברת השבבים ארם (ARM) ואינטל. עשרות מנהלים עזבו את ויז'ן פאנד ופנו למיזמי השקעות אחרים, ואלה שנותרו בה עוסקים בניהול ההשקעות הקיימות, בהן חברות ענק כמו מפעילת טיקטוק בייטדאנס

ו־OpenAI.

השווי עלה בזכות OpenAI וטיקטוק

הנפקת ARM, הנמצאת עדיין בשליטת סופטבנק, נחשבת לאחת מהנפקות השבבים הטובות של השנים האחרונות, כאשר מנייתה עלתה ב־400% בתוך שנתיים בלבד. בתחילת החודש דיווחה סופטבנק על רווח של 8.2 מיליארד דולר מהשקעה במניות אינטל שנעשתה בעת שהמניה עמדה בשפל, דבר שהביא את רווח הקרן בסך הכל ל־2.2 מיליארד דולר ברבעון השני של 2026.

שוויה של ויז'ן פאנד, חברת הבת של סופטבנק, רשם עלייה של 1.7 מיליארד דולר בשווי ההשקעות שלה ברבעון השני של השנה בזכות עליית השווי של בייטדאנס. סופטבנק מחזיקה כאמור גם במניות OpenAI באמצעות ויז'ן פאנד 2, אך באופן חריג לא דיווחה על שינוי ברווח או הפסד מפעילות החברה ברבעון השני. עם זאת, ברבעון הראשון של השנה דיווחה על עלייה של 42.1 מיליארד דולר בשווי הקרן בשל הצפת ערך בשווי OpenAI.

ברבעון הקודם דיווחה סופטבנק כי שווי ההשקעה שלה בענקית הבינה המלאכותית מתקרב ל־80 מיליארד דולר, לאחר שהשקיעה בה 34.6 מיליארד. בסך הכול, התחייבה סופטבנק להשקיע 64.6 מיליארד דולר בחברה של סם אלטמן ולשם כך גייסה הלוואת גישור של 40 מיליארד דולר ומכרה מניות בטי־מובייל ובאנבידיה.

מיוסי כהן וסופטבנק לא התקבלה תגובה לידיעה.