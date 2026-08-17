כבר שלוש שנים שנתי אמסטרדם נמצא על גג העולם: הוא עובד באחד התפקידים היוקרתיים יותר בשוק המחשוב הישראלי - הוא האיש שלפיו ישק דבר ואחראי במידה רבה על ההחלטה איזה יזם או חברה יקבלו את המעבד הגרפי המבוקש ביותר בעולם - השבב של אנבידיה שעומד בליבת מהפכת הבינה המלאכותית.

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העבודה של אמסטרדם מדברת בעד עצמה ונעשית כמעט עבורו: עד לאחרונה הוא מכר את אחד המוצרים המבוקשים בשוק העסקי, כשהאתגר המרכזי שלו עסק פחות בשיווק המוצר ויותר בהחלטה מי יקבל את השבב וכמה הוא ישלם עליו. ההחלטה להיכנס לנעליו של אלון חיימוביץ כראש ארגון השירות והמכירות של מיקרוסופט בישראל תציב אותו, אמנם, בראש פירמידה של ארגון עסקי בישראל, אבל במרכזה של סערה ציבורית ותדמיתית שמעולם לא נתקל בה.

סאטיה נאדלה / צילום: ap, Charles Rex Arbogast

אמסטרדם היה מאלה שאפשרו את הצתת מהפכת הבינה המלאכותית בשוק הישראלי - הוא בין האנשים שאחראים בהלה לבניית חוות שרתים בישראל ועובד בצמידות עם יזמים בתחום כמו יוסי שינפלד, צחי נחמיאס, ומאור מלול, סייע בבניית מעבדות חכמות באוניברסיטאות, בהצטיידות של מערכת הביטחון במעבדים גרפיים ובתוכניות ה-AI הממשלתיות לדורותיהן. הוא לא לבד, כמובן, סייעו לכך המעמד הכמעט מונופוליסטי של המעבדים הגרפיים של אנבידיה - בפרט בישראל - טריטוריה שבה המעבדים של AMD או סריבראס אינם ממש בנמצא. מה גם שחלק ממחויבות הממשלה לרכוש את מעבדי אנבידיה קשורים גם להסכמים שלה אל מול החברה, שהתחייבה מצידה להכפיל את מספר עובדיה בישראל ולשלש ולרבע את היקף הנדל"ן שהיא מחזיקה כאן.

הצלת מותג בקריסה

כעת, משתנה משימת חייו של אמסטרדם מן הקצה אל הקצה: משיווק של מוצר מבוקש שהשוק כולו נעמד בתור כדי לקבלו, נזקק המנכ"ל החדש של מיקרוסופט ישראל להציל מותג בקריסה. מעמדה של מיקרוסופט בישראל נמצא בנסיגה מתמדת מאז ההפסד של החברה במכרז מחשוב הענן הממשלתי נימבוס ב-2021, במידה רבה באשמתה. החברה סירבה להתחייב ולעמוד בתנאים המפליגים שבהם הבטיחו זוכות המכרז אמזון וגוגל לעמוד, בכלל זה גם בתנאי השימוש שמתאפשרים ללקוחות ממשלתיים, ציבוריים וביטחוניים, ומצאה את עצמה מחוץ למכרז. לאחר ההפסד, התעוררו בהנהלה העולמית וביקשו לחזור למכרז בכל מחיר - אך הדבר כבר היה מאוחר מדי עבור מיקרוסופט.

אלון חיימוביץ' / צילום: איל יצהר

אלא שבשנים האחרונות חזרה מיקרוסופט לסורה והתקשתה להכיל את השימוש שעושה מערכת הביטחון במערכות הענן שלה. משאים ומתנים חוזרים ונשנים בין מערכת הביטחון, הממשלה, מיקרוסופט ישראל נסוגו, התקדמו ושוב נסוגו, על אף רצונו הטוב של המנכ"ל הקודם, אלון חיימוביץ, שהרים ידיים ופרש מניהול החברה. וכל אותו הזמן מיקרוסופט הולכת ומאבדת נקודות בשוק הישראלי: בשנים הקודמות עברו בהדרגה משרדי הממשלה למערכות הענן של אמזון וגוגל, ולאחרונה הפסידה מיקרוסופט גם את שוק התוכנות השולחניות, כאשר בחשכ"ל האיצו בעובדי הממשלה לעבור מאופיס למקבילה הגוגלית שלו, וורקספייס. על פי ההערכות בענף המחשוב, בממשלה לא עוצרים ומקדמים אף מעבר ממערכת ההפעלה ווינדוס לכרום של גוגל, אלא שגם עתה שני הצדדים לא אומרים נואש. ההערכה היא שמיקרוסופט תוכל לחזור ולהתמודד במכרז נימבוס כשחקנית חדשה יחד עם אורקל במאי 2028.

היכרות עם מנכ"ל אנבידיה

נתי אמסטרדם מביא איתו את אוויר האולימפוס שנשם בצמרת של אנבידיה. הוא מכיר את מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג היטב ויודע לפלס את דרכו במסדרונות בקליפורניה כדי להבטיח שלקוחותיו בארץ יקבלו את המעבדים המבוקשים שהבטיח להם. כעת יצטרך אמסטרדם לערוך מעין "הסכם שלום" בין מיקרוסופט לבין ממשלת ישראל ומערכת הביטחון. ייתכן שהדבר כבר יהיה מאוחר מדי: אחרי כניעת מיקרוסופט בפני המחאה הציבורית נגדה והכתבות בעיתונות על כך שיחידה 8200 מפירה את תנאי השימוש שלה, ואחרי שהפסיקה חד-צדדית את העבודה עם היחידה, החלו במערכת הביטחון, המאחז הנאמן האחרון של מיקרוסופט בישראל, לנהל הגירה נמרצת למוצרי אמזון וגוגל.

ועם זאת, הסיכוי להפסקת אש לא אבד. לא רק שמיקרוסופט תוכל להתמודד, אם תרצה, במכרז נימבוס, בנוסף, היא תוכל להנות מתקציבי העתק שאושרו לאחרונה במשרד האוצר לפרויקטי מחשוב. בכלל זה מיליארד שקל להאצת המעבר לענן שבו על כל שקל של משרד האוצר, יוכלו המשרדים השונים להקצות שלושה שקלים כדי להגר למערכת טכנולוגית חדשה, וזאת עד סכום של 4 מיליארד שקל כחלק מתוכנית רב-שנתית. לפי ההערכות בשוק ה-IT, הממשלה מתכוונת להגדיל את צריכת שירותי הענן בקרב החברות הפרטיות מ-100 מיליון דולר בשנה למיליארד דולר עד שנת 2031 - למיקרוסופט ישנה הזדמנות פז לשוב ולזרועות הממשלה. היא רק צריכה להחליט שזה מעניין אותה מספיק, ואמסטרדם הוא האיש שאמור יהיה לשכנע אותם. תפקיד שידרוש ממנו לא רק כישורים ניהוליים, אלא גם רגישות גיאופוליטית ויכולת תמרון בין הנהלת הביניים בחברה שנכנעת לרחשי הציבור, לבין מנכ"ל משימתי כמו סאטיה נאדלה שלא מעוניין לוותר כל כך מהר על השוק הישראלי.