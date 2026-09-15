ביל אקמן מהמר על טיפול לונג'ביטי חדשני להצלת הראייה של בתו

ה־ FDA אישר לבתו של ביל אקמן טיפול חדשני

לפני כשבוע כתב המיליארדר ביל אקמן ברשת X על מצבה של בתו לוסי, שעברה אירוע מוחי ויצאה מתרדמת כנגד כל הסיכויים. בפוסט הוא קרא לקהילה המדעית העולמית להציע רעיונות לטיפול בפגיעה בעיניה. אקמן חשף עוד כי במאי האחרון אישר ה־FDA ללוסי טיפול ניסיוני, שבמסגרתו הוזרקו לעיניה תאי מיטוכונדריה שנלקחו משריר הרגל שלה. תוצאות הניסוי פורסמו באוגוסט באתר Research Square המיועד לפרסומים מוקדמים לפני קבלתם לכתבי עת. שמה של לוסי לא הוזכר בפרסום אך נכתב כי הטיפול לא הוביל לתגובה דלקתית וכי לאחריו חזרו האישונים להגיב לאור.

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מיטוכונדריה היא איברון שאחראי לאספקת האנרגיה לתא ויש לו כמה תפקידים נוספים. בשנים האחרונות, השתלת מיטוכונדריות צעירות באנשים מבוגרים נבחנת כטיפול להארכת החיים. בדרך למטרה הזאת, נעשים ניסיונות גם בהשתלה של מיטוכונדריות בריאות באנשים עם פגמים גנטיים. עד כה, לא אושרו טיפולים כאלה לשיווק ולא הושגו תוצאות המעידות חד־משמעית על יעילות הטיפול. במקביל טיפולי חמלה ראשונים בילדים עם פגיעה לבבית הניבו תוצאות מסקרנות. גם בילדים אלה המיטוכונדריה הושתלה ממקור עצמי.

אקמן הסביר בפוסט שהעלה כי נראה שהפגיעה אצל לוסי הייתה בתאי עצב בעומק הרשתית, והתקווה הייתה שהשתלת מיטוכונדריה על גבי התאים הללו תשפיע עליהם לטובה. הוא ציין שאותן תגובות אישונים מעודדות שתוארו במאמר פחתו שוב כמה שבועות אחרי ההזרקה, אך נותרו מעל לרמות המקוריות. המטרה כעת היא להפיק מיטוכונדריה ללוסי בלי לקחת ביופסיית שריר, אלא מתאי גזע.

בינתיים, סיפר אקמן, טיפול שיקומי הוביל לשיפור מסוים בראייה של לוסי ועיניה עוקבות אחרי חפצים, גם ללא תאורה. המשפחה מחפשת, כאמור, פתרונות נוספים.

נובו בלי נורדיסק: ענקית התרופות משנה את שמה

כמו שר, מדונה, ריטה או ביונסה, גם חברת נובו נורדיסק החליטה ששם אחד מספיק לה. החברה תשמוט את ה"נורדיסק" משמה, ומעתה תיקרא רק "נובו". זו התחלה חדשה מעניינת עבור חלוצת תרופות ההרזיה הדנית, שלרגע שווייה היה גבוה יותר מכל כלכלת דנמרק. מאז המתחרה אלי לילי עקפה אותה, והחברה רשמה כמה כישלונות בניסויים קליניים מתוקשרים.

לפני שנה, מינתה החברה מנכ"ל חדש, מייק דאוסטדאר, הראשון שאינו דני. הוא הוביל גל פיטורים, וכעת עם שינוי השם הוא מסמן התרחקות נוספת מהמקורות. המילה נורדיסק משמעותה "נורדי", כך שבהחלט מדובר באיתות על כוונת החברה לאמץ מיתוג בינלאומי יותר. נובו נורדיסק הוקמה כמיזוג ב־1989 בין שתי חברות, נובו היזמית ונורדיסק המדעית, כך שגם בבחירה ביניהן יש איתות לשוק. עמותת נובו נורדיסק, בעלת השליטה בחברה, תשמור על השם המקורי.

אנליסטים שעוקבים אחרי החברה, וגם הציבור הדני, היו די אדישים לשינוי השם וטענו כי אין לו משמעות ללא שינוי בביצועים. לא נראה שהם נעלבו, אבל הצעד בהחלט הוביל ללעג ב"ממים" ברשתות כמו "הורידו חצי שם כי המניה נחתכה בחצי".

אנליסט בנק Sydbank סורן לונטופט הנסן, ציין שהצעד הזה מסמן שהחברה הבינה שבתחום ההרזיה, היא נמצאת בעולם שונה לגמרי מזה שבו פעלה בעבר - יותר צרכני, פחות מסורתי. לדברי החברה, שינוי השם הוא חלק משינוי אסטרטגי, שיוכרז עליו ב־21 בספטמבר.

פייזר נגד פולין ורומניה: דורשת תשלום על חיסוני קורונה שקנו

חברת התרופות פייזר החלה במהלכים לגביית תשלום מפולין ורומניה עבור חיסוני קורונה, בסכום של 2.2 מיליארד דולר. החיסונים הוזמנו בתקופת הקורונה על ידי האיחוד האירופי בשם כל המדינות החברות בו, במסגרת חוזים רב־שנתיים. כשהמגפה דעכה, המדינות רצו לבטל את ההסכם עוד לפני שחיסונים חדשים יוצרו, אבל פייזר סירבה.

בית משפט של האיחוד האירופי בבלגיה כבר קבע שהחוזה איננו ניתן לביטול חד־צדדי, ולכן פייזר זכאית לתשלום. כמה מדינות באירופה הגיעו לפשרה עם פייזר, אך פולין טענה כבר ב־2022 כי אל מול המתקפה של רוסיה על אוקראינה השתנו הצרכים התקציביים שלה והיא אינה יכולה עוד לשלם את המחיר, ורומניה הצטרפה אליה.

ביוני האחרון, פייזר החלה לפעול לגביית הכסף על ידי תפיסת כספים דרך האיחוד האירופי, בדרך מקורית. האיחוד גובה מיסים מחברות תעופה וכך מממן במדינות החברות באיחוד את רשויות בטיחות התעופה בכל מדינה. פייזר גבתה מהאיחוד את הסכום הזה שמבחינתה המדינות חייבות לה, על חשבון רשויות הבטיחות ארגון בטיחות הטיסה בפולין זועק שהוא עלול לאבד 80% מההכנסות שלו, מה שעלול לסכן טיסות, היום וגם שנים קדימה. ברומניה, כבר הופחת שכר העובדים של ארגון בטיחות הטיסה ב־20%.

המהלך של פייזר אינו חריג כפי שאולי נראה. זו לא הפעם הראשונה שחברה מסחרית גובה תשלום דרך מסי התעופה של האיחוד האירופי, כאשר ממשלות אינן משלמות על שירותיה. לאחרונה ניתנה פסיקה באירופה שנועדה להגביל את הפרקטיקה הזאת, אבל היא נכנסה לתוקף אחרי שפייזר כבר החלה במהלכי הגבייה שלה.

פולין ורומניה ערערו על החלטת בית הדין בבריסל, וטיעוניהן יישמעו באוקטובר ובינואר בהתאמה. פולין מתכננת לטעון שפייזר ניצלה עמדה של כוח כאשר נחתם החוזה.

הצלחה בניסוי קליני לחברת הטיפול בפצעים RedDress

חברת RedDress הישראלית, שפיתחה טכנולוגיה לריפוי פצעים באמצעות תחבושת העשויה מדמו של המטופל עצמו, הודיעה כי ניסוי שבחן את הטכנולוגיה שלה ב־11 מטופלים עם פצעים מורכבים הסתיים בהצלחה. חלק מהמטופלים ימשיכו בטיפול במסגרת כללית בקהילה.

מדובר בעיקר במטופלים שעברו כריתת גידולים ופצעיהם לא נרפאו למרות טיפולים קודמים. המיקום של הפצע על הגולגולת, כאשר העצם חשופה ואין מעליה רקמה עם אספקת דם סדירה, אינו מאפשר לבצע השתלת עור.

החברה יוצרת מדמו של המטופל קריש דם שמונח ישירות על הפצע ומשמש מעין פיגום ביולוגי. המוצר מיועד גם לטיפול בפצעים כרוניים וסוכרתיים, אך בעיקר למצבים מורכבים שבהם אין פתרון אחר, כמו פצע בגולגולת ושערה הפוכה חודרנית באזור עצם הזנב, מצב שנשמע פשוט אך לעתים עלול להסתבך עד כדי צורך בניתוח. המוצר של החברה כבר מאושר לשיווק בארה"ב.

RedDress הוקמה ומנוהלת על ידי אלון קושניר. ב־2023 גייסה 26 מיליון דולר, בין היתר מחברת ATHOS Biopharma, המפתחת תרופות לחולים עם מחלות אוטואימוניות וכרוניות, וכן משקיעים כמו קבוצת ההשקעות HCS Capital וקרן Ragnar Crossover Fund מקבוצת הקרנות אלפא. סכום זה הביא את היקף גיוס ההון של החברה לכ-43 מיליון דולר.