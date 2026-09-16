העובדים גילו בשש בבוקר: המייל נחסם, אתם מפוטרים

בשבוע החולף, עובדים באורקל קיבלו בסביבות שש בבוקר הודעת דוא"ל שבישרה להם כי זהו יום עבודתם האחרון בחברה. חלקם גילו כי הגישה למערכות הארגוניות נחסמה עוד לפני שההודעה הגיעה. כך לפי ביזנס אינסיידר, וזאת על רקע סבב פיטורים נוסף בענקית התוכנה והענן.

עוד לפי ביזנס אינסיידר, הפיטורים החלו ביום שני, 14 בספטמבר. הדיווח התבסס על שלושה עובדים שנפגעו מהמהלך ועל עותקים של הודעת הפיטורים הפנימית. היקף הסבב הנוכחי לא פורסם.

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בהודעה, שנחתמה בשם "הנהלת אורקל", נמסר לעובדים כי תפקידיהם מבוטלים במסגרת "שינוי ארגוני רחב יותר", וכי אותו יום יהיה יום עבודתם האחרון. עוד נכתב כי הגישה למחשבים, לדוא"ל, לתא הקולי ולקבצים תבוטל. העובדים התבקשו למסור כתובת דוא"ל אישית לצורך קבלת מסמכי סיום ההעסקה ופרטים על הפיצויים.

עוד לפי הדיווח, לעובדים הוצעו ארבעה שבועות של שכר בסיס, בתוספת שבוע שכר לכל שנת עבודה.

אורקל לא מסרה תגובה פומבית על הסבב האחרון, ודובר החברה לא השיב מיד לבקשת התגובה של ביזנס אינסיידר.

מצבת העובדים הצטמצמה ב־13%

סבב הפיטורים הנוכחי מצטרף לצמצום נרחב בכוח־האדם של אורקל. לפי הדיווח, המבוסס על מסמכי החברה, מספר עובדיה ירד בכ־21 אלף, שהם כ־13%, בשנת הכספים שהסתיימה ב31 במאי. לפני הסבב האחרון העסיקה אורקל כ־14 אלף עובדים.

ב־11 בספטמבר עדכנה החברה כי עלות תוכנית הארגון מחדש שלה צפויה להגיע לכ־2.8 מיליארד דולר - כ־700 מיליון דולר יותר מההערכה הקודמת. הסכום כולל פיצויי פיטורים, עלויות סיום חוזים והוצאות נוספות על צמצום פעילויות. לפי רויטרס, חלק מהשינויים במסגרת התוכנית נובעים מהטמעת בינה מלאכותית בתפקידים שונים בחברה.

לצד צמצום מספר העובדים, אורקל משקיעה סכומים הולכים וגדלים במרכזי נתונים, המספקים כוח מחשוב להפעלת שירותי בינה מלאכותית. לפי ביזנס אינסיידר, השקעות החברה ברכוש ובתשתיות הסתכמו ברבעון הראשון של שנת הכספים ב־28.5 מיליארד דולר, לעומת 8.5 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת. החברה צופה כי השקעות אלה יגיעו ל־90-95 מיליארד דולר בשנת הכספים 2027.

כדי לממן את ההתרחבות, אורקל מתכננת לגייס כ־40 מיליארד דולר באמצעות גיוס חוב והון בשנת הכספים הנוכחית. לפי רויטרס, ההשקעות הגדולות בתשתיות AI מעוררות חששות באשר ליכולתה של החברה לייצר מזומנים ולהתמודד עם החוב שהיא צוברת.