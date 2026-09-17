בימים האחרונים קראו בכירי תעשיית הבינה המלאכותית (AI) להאט את קצב התפתחות הטכנולוגיה ולייצר פיקוח, כדי למנוע סיכונים פוטנציאליים מהתפתחות מהירה מדי של המודלים. דריו אמודיי, מייסד ומנכ"ל אנתרופיק, פרסם מאמר בנושא, וזכה לתמיכת סם אלטמן מ־OpenAI ואילון מאסק.

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המשקיעים בוול סטריט הגיבו לקריאות הללו בפתיחת שבוע המסחר מה שהתבטא בזינוק במניות התוכנה (SaaS, תוכנה כשירות בענן) ואבטחת הסייבר, לצד ירידה בסקטור השבבים. הסיבה לכך היא שמניות ה־SaaS נתפסו ככאלה שעלולות להיפגע מהתפתחות מודלי AI - כך בתחילת השנה הן צנחו בחדות, אך התאוששו מאז - והאפשרות של האטה בפיתוח הטכנולוגיה נתפסת כחיובית עבורן. מניות הסייבר צפויות להרוויח מהחשש שמודלי AI יצרו נזק שקשור לאבטחת סייבר, ומנגד מניות השבבים נהנות כשהביקוש לתשתיות AI עולה, כך שהאטה פוטנציאלית בתחום תפגע בהן.

כך למשל, ביום שני מניית התוכנה סיילספורס עלתה ב־4.7% והישראליות מאנדיי ו־Wix קפצו ב־10.7% ו־8.8%, בהתאמה; מניית הסייבר הדואלית פאלו אלטו זינקה ב־13.1%, קראודסטרייק קפצה ב־13.9% וצ'ק פוינט עלתה ב־5.2%. מנגד מניות השבבים מארוול אינטל וברודקום נפלו בשיעורים של 5%־7%. מה מסביר את התגובה החדה בשוק ומה ניתן לצפות הלאה?

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ וההשקעות בבנק לאומי, מעריך שיהיה קשה "לעצור את הרכבת" של התפתחות ה־AI בשלב זה: "מדובר בתחרות גלובלית על שליטה בתחום מאוד אסטרטגי, ובסין אין שום רצון לעצור. אנתרופיק נערכת להנפקה ומכוונת לשווי של 2 טריליון ואולי יותר. כשחברה היא פרטית יש פחות שקיפות, אבל כשחברה ציבורית היא יותר חשופה לתביעות ולמבחן העין הציבורית. אולי יש פה מעין ניסיון להתריע מראש, למקרה שהדברים ילכו לכיוון פחות טוב - והיא תצטרך לשאת באחריות כחברה ציבורית".

אורגד מעריך שקצב התקדמות ה־AI ימשיך להיות גבוה, ונראה התקדמות טבעית ממודל למודל. "אני מעריך שבעתיד נראה את האירוע של השבוע בדומה למקרה דיפסיק - אז היו כמה ימים של באזז", אורגד מזכיר את האירוע שבו דווח על מודל AI סיני בעלויות נמוכות, והערעור שזה גרם אז בשוק. "אני חושב שזה בעיקר אקט של 'הצענו, התרענו', אבל קשה מאוד להאט את הדברים. כמובן שאכיפה ורגולציה מבורכות, אבל זה לא אומר שהשוק לא ימשיך להתפתח, אלא יהיה יותר אחראי".

גם סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, לא מאוד מתרגש מקריאות בכירי ה־AI. "תמיד כשיש נבואות זעם יש אינטרס כלכלי מאחוריהן, וגם דריו אמודיי לא פעם 'הפחיד' את העולם, כי פחד הוא מניע כלכלי חזק. אם אתה מפחיד את הלקוח מסיכונים הוא יסכים לשלם יותר עבור המודל", אומר וסצ'ונוק. להערכתו, "הקריאות להקים גוף מפקח נראות כניסיון לייצר קרטל, לשמור על כללי המשחק, שלא יהיה 'שיבוש' מצד שחקן של מחיר".

אם כבר, מה שיכול להגביל את צמיחת ה־AI בארה"ב לתפיסת וסצ'ונוק, הוא אילוץ פיזי: היעדר מספיק חשמל לדאטה סנטרים. "אם ממילא יש אילוץ פיזי שמגביל את היכולת לצמוח, נשמע יותר טוב לדבר על האטת ההתפתחות מלהגיד 'חסרים לי משאבים לצמוח'. הדיבורים האלה נובעים פחות מפחד שיקרה אסון לעולם, כמו שפשוט היכולת להתרחב מוגבלת", לדבריו.

בתוכנה נדרשת סלקטיביות

מה צפוי כעת למניות התוכנה? אורגד מלאומי מזכיר שביצועי היתר של הסקטור התחילו לפני כשלושה חודשים, ובזמן שמניות השבבים ירדו ב־20%, ענף התוכנה עלה ב־15% והחדשות האחרונות נתנו לו עוד בוסט. לכן לדבריו "נדרשת סלקטיביות גבוהה. החברות הגדולות - סיילספורס, Workday, ServiceNow, הן חלק בלתי נפרד מתהליכי העבודה בתשתיות הארגוניות. ראינו שלאנתרופיק ו־OpenAI קשה לחדור לארגונים הגדולים ללא שיתוף פעולה עם ספק התוכנה המוכר, שהחברות סומכות עליו שנים. ולמשל סיילספורס ואנתרופיק הודיעו על מוצר משותף.

"בחברות היותר קטנות, שעושות דברים יותר נישתיים ופונות לחברות קטנות ובינוניות, הפוטנציאל לשיבוש המודל העסקי גבוה יותר. באירוע כמו בתחילת השבוע, שהכותרת היא על האטה ב־AI, יש רוח גבית לחברות כאלה שמרימה את כל הסגמנט. אני מאמין שהטכנולוגיה תמשיך להתפתח ותהיה מספיק חזקה לאתגר חלק מה־use cases (שימושים מוצעים) של חברות תוכנה מסוימות".

וסצ'ונוק מאופנהיימר מציין כי ממילא "ראינו שהדיבורים על כך שלחברות תוכנה אין זכות קיום בגלל ה־AI - לא נכונים עובדתית. זה אולי נכון בעולמות של עסקים קטנים שמשתמשים במודלים חינמיים, אבל ארגונים ימשיכו לקנות פתרונות שהם מכירים, וגם ככה כל חברות הענן מפתחות פלטפורמות AI משל עצמן, כולל הישראליות כמו נייס ו־Wix. לא תהיה חלוקה בין חברות AI לתוכנה, אלא אבולוציה של חברות הענן לכיוון AI, לצד שיתופי פעולה כמו סיילספורס־אנתרופיק".

הצפי לסייבר הוא חיובי

באשר למניות מתחום הסייבר, וסצ'ונוק סבור כי אלו "נהנות מכל העולמות. חברות סייבר גדולות נהנו גם כשהייתה 'האפוקליפסה של ה־SaaS' (הצניחה במניות התוכנה מחשש ש־AI יפגע בהן, שח"ו). מדהים לראות את ההבדל במכפילים בינן לבין מניות ה־SaaS, שהיו פעם דומים: מכפיל מכירות ממוצע של חברת SaaS היום הוא 3־4 ומכפיל EBITDA של 10־12, ובסייבר מכפילי המכירות 7־10 - ובחברות הגדולות אף יותר, כשמכפילי ה־EBITDA מגיעים ל־40 ומעלה. וזה דווקא כששיעורי הצמיחה בשני סוגי החברות דומים".

אורגד מוסיף כי "ככל שהמודלים יותר חזקים ופוטנציאל הנזק שלהם יותר גדול, כך היקף ההוצאה על סייבר גדל משמעותית. גם עם הכלים הקיימים היום יש לא מאוד נזק שאפשר להסב. אני מאמין שהסקטור ימשיך לתפקד טוב".

הזדמנויות בשבבים

במניות השבבים, שהסתמנו השבוע כמפסידות אפשריות, אורגד מזהה הזדמנויות מעניינות. לדבריו תחזיות החברות בתחום היו חיוביות, בהתבסס על הביקוש הקיים מלקוחות. "היום הביקוש לכוח מחשוב עולה על ההיצע, לכן אני חושב שהמכירה בשבבים מהווה הזדמנות, בטח אם היא תעמיק, אבל גם שם חשובה הסלקטיביות. זה לא כמו לפני שנתיים־שלוש שכל מטאטא ירה. יש הזדמנויות כמו בברודקום שהציגה צפי משמעותית מעל השוק ל־2028. גם TSMC היא הזדמנות", הוא אומר.

וסצ'ונוק מזכיר את השפעת המאקרו, שמייצרת רגישות כי הריבית גבוהה ומחיר הנפט משפיע על האינפלציה. "עוד דבר הוא שחלק גדול מהצמיחה הכלכלית בארה"ב נובעת מההשקעות ב־AI. אם נראה האטה, מכל מיני סיבות, בהשקעות - נראה גם האטה בכלכלת ארה"ב", הוא מציין.