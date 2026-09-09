קשת טעמים מרחיבה את הפעילות מעבר לרצפת המכירה, ונכנסת לעולם הקופונים הדיגיטליים באמצעות Chipper (צ'יפר), סטארט-אפ חדש שיאפשר ליצרנים, יבואנים, קמעונאים ועסקים קטנים לייצר בעצמם קופונים, להפיץ אותם ללקוחות ולעקוב אחר המימוש.

מאחורי הסטארט-אפ עומד היזם הסדרתי עמית בוהנסקי, שהוביל את פיתוח המערכת, ואת החברה מנהל חיים כץ. מבחינת השותפים שלו, קשת טעמים והמנכ"ל קינן ממן, מדובר בניסיון להכניס לתוך הפעילות הקמעונאית כלים שמחברים בין מבצעים, מידע על הרגלי הקנייה ושיווק מותאם אישית.

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"במקום לקבל עשרות קופונים לא רלוונטיים, הצרכן יקבל הצעות שמבוססות על היסטוריית הקנייה שלו ועל העסק שבו הוא רוכש", מסביר בוהנסקי. לדבריו, בהמשך תוכל המערכת גם לחבר בין עסקים משלימים באזור, כך שלקוח שמקבל הטבה בעסק אחד ייחשף להצעות רלוונטיות מעסקים נוספים.

"עולם הצרכנות עובר היום מהפכה - ממבצעים כלליים, ליכולת להבין בזמן אמת מה כל לקוח רוצה ומתי, ואיך ניתן לגרום לו לבצע רכישה", מוסיף בוהנסקי. "הדאטה הוא כבר לא רק כלי למדידה, אלא מנוע שמאפשר לייצר מערכת יחסים חכמה ורלוונטית יותר בין מותגים לצרכנים".

היזם עמית בוהנסקי / צילום: באדיבות ZOOMD

מודל מבוסס מימוש

בניגוד למודל הפרסום הדיגיטלי הרגיל, שבו המפרסם משלם עבור חשיפה או הקלקה, במודל הכלכלי של צ'יפר גובים עמלה רק כאשר הקופון ממומש בפועל. עסקים יכולים לבחור מוצר או שירות, לקבוע את גובה ההטבה ולהעלות קמפיין, ללא צורך במערכות שיווק עצמאיות או בידע טכנולוגי.

כיום עובדות עם צ'יפר חברות כמו יין בעיר, דודו אוטמזגין, פיצה שמש, חשמל בעיר, וכמובן קשת טעמים עצמה. השאלה המעניינת מבחינה עסקית היא עד כמה צ'יפר תצליח לצאת מגבולות קמעונאי המזון. המיזם אמנם נמצא בבעלותה, אך הוא מיועד גם ליצרנים, יבואנים, קמעונאים ועסקים אחרים.

השקת צ'יפר מגיעה בתקופה שבה קשת טעמים מ נסה לעלות מדרגה. לאחרונה סיפר ממן בראיון לגלובס כי הרשת, שמונה כיום 26 סניפים, החלה בבדיקות ראשוניות לקראת אפשרות של הנפקה בבורסה, כשהשאיפה היא להגיע לשווי של כמיליארד שקל. לדבריו, החברה אינה זקוקה כרגע לגיוס הון לצורכי תזרים, ורואה בהנפקה שלב אפשרי בהמשך התרחבותה.

מבחינה זו, הסטארט-אפ החדש משתלב בניסיון של קמעונאית המזון לבנות יכולות שלא מסתכמות רק בפתיחת סניפים חדשים. לצד הפעילות הקמעונאית המסורתית, קשת טעמים מנסה לייצר לעצמה דריסת רגל גם בעולמות הטכנולוגיה והדאטה.