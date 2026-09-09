טיב טעם וגרנות יקימו מיזם משותף לפירות וירקות

קבוצת טיב טעם מרחיבה את פעילות הסחר שלה ונכנסת לשותפות עם גרנות בתחום הפירות והירקות, כך על-פי הודעה שהוציאה החברה הבוקר (ד') לבורסה.

ישרקו, זרוע היבוא והסחר של טיב טעם, חתמה עם מרלו"ג חקלאי גרנות על מסמך עקרונות להקמת חברה משותפת, שתוחזק בחלקים שווים ותעסוק בשיווק ובאספקת פירות וירקות לשוק הקמעונאי בישראל.

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לפי העקרונות שסוכמו, גרנות צפויה להעביר לחברה המשותפת את פעילות השיווק והמכירה שלה לרשתות שיווק וללקוחות קמעונאיים אחרים הדורשת טיפול לוגיסטי באמצעות המרלו"ג החדש שהיא מקימה בצומת עירון, וכן פעילות מול המגזר המקצועי והמוסדי, בכפוף להחרגות. מנגד, טיב טעם רשתות צפויה לרכוש מהחברה המשותפת את כלל צורכי הפירות והירקות שלה, למעט תוצרת אורגנית ויבשה.

הפעילות צפויה להתחיל בתחילת הרבעון השני של 2027, לאחר השלמת המרלו"ג החדש של גרנות. עד אז נדרשים הצדדים להשלים שורה של תנאים, בהם חתימה על הסכם מפורט וקבלת אישור רשות התחרות, ככל שיידרש.

בשלב זה לא פורסמו נתונים כספיים על היקף ההשקעה במיזם או על מחזור המכירות הצפוי שלו.

עבור טיב טעם מדובר בניסיון להגדיל את משקלו של מגזר הסחר בקבוצה ולצרף אליו קטגוריה משמעותית נוספת. החברה מציינת כי בכוונתה להשתמש בפעילות החדשה גם כדי להרחיב את בסיס הלקוחות מעבר לרשת טיב טעם עצמה, בין היתר לרשתות מזון אחרות, מסעדות, בתי קפה, מלונות וחנויות המתמחות בתוצרת חקלאית.

מגזר הסחר הפך בשנה האחרונה למנוע צמיחה משמעותי יותר עבור הקבוצה, בין היתר בעקבות רכישת מזרח ומערב. ברבעון השני של 2026 הסתכמו הכנסות המגזר בכ-160.4 מיליון שקל, והרווח התפעולי שלו הגיע לכ-14.7 מיליון שקל, לעומת הכנסות כוללות של כ-555.8 מיליון שקל בקבוצה.

טיב טעם, שבשליטת חגי שלום, נסחרה ערב הדיווח לפי שווי שוק של כ-1.32 מיליארד שקל. מתחילת 2026 עלתה מניית טיב טעם בכ-13.8%, נכון לסיום המסחר אתמול (ג').