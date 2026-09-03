האקזיט של גל גדות: מותג האוכל שייסדה נמכר לענקית הפסטה ברילה

ענקית הפסטה האיטלקית ברילה רוכשת את גודלס (GOODLES), מותג המק אנד צ'יז האמריקאי שבו שותפה גם השחקנית הישראלית גל גדות. תנאי העסקה לא פורסמו, והיא עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים, כך שלא ידוע מהו שווי העסקה או מה היקף התמורה שתקבל גדות.

גודלס הוקמה בקליפורניה שבארה"ב ב-2020 והחלה למכור את מוצריה בסוף 2021, במטרה לחדור לאחת מקטגוריות המזון הפופולריות ביותר באמריקה, מקרוני וגבינה (מאק אנד צ'יז). החברה מציעה גרסאות של מק אנד צ'יז עם דגש על ערכים תזונתיים משופרים, ובהם תכולה גבוהה יותר של חלבון וסיבים.

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גדות הייתה מעורבת בחברה כבר מראשית דרכה, והוגדרה כאחת השותפות המייסדות שלה וכמשקיעה. בסבב גיוס שנערך ב-2023 גייסה גודלס 13 מיליון דולר, לפי שווי של כ-88 מיליון דולר. לצד גדות השתתפו בחברה גם משקיעים נוספים, ובהם קרן ההשקעות אל קטרטון.

מוצרים של חברת גודלס / צילום: ap

בשנים האחרונות הצליחה גודלס לצבור נתח משמעותי יחסית בקטגוריה הנשלטת בידי מותגים ותיקים. לפי נתונים שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, בשנה החולפת החזיקה החברה בכ-7.8% מההוצאה בארה"ב על מוצרי מק אנד צ'יז עמידים, לעומת פחות מ-1% שלוש שנים קודם לכן. המוצרים של גודלס נמכרים כיום ברשתות גדולות בארה"ב, ובהן וולמארט, טארגט, קוסטקו והול פודס. לפי הדיווח, החברה עברה לראשונה לרווחיות ב-2024.

לא רק פסטה "קלאסית"

עבור ברילה, אחת מיצרניות הפסטה הגדולות בעולם, מדובר ברכישה שמרחיבה את הפעילות שלה בשוק האמריקאי ומכניסה תחתיה מותג צעיר שצמח במהירות בשנים האחרונות. ברילה היא אחת מחברות הפסטה הוותיקות בעולם, והוקמה לפני יותר כ-150 שנה באיטליה. כיום החברה משווקת מוכרת את מוצריה ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם, והמוצרים שלה גם תופסים נפח משמעותי מהמדף הישראלי.

לאחר השלמת העסקה צפויה גודלס להמשיך לפעול במידה רבה כיחידה עצמאית. המנכ"לית והמייסדת ג'ן זזוט צפויה להמשיך לנהל את החברה, והמטה שלה בסנטה קרוז שבקליפורניה יישאר במקומו.

כאמור, פרטי העסקה במלואם טרם נחשפו, וגם אחזקותיה של גדות ברשת הפסטות הבריאות לא נחשף ציבורית עד כה, אבל אין ספק שהדוגמנית תשלשל לכיסה סכום משמעותי ממנה.

אחזקתה של גדות במניות החברה, והזיהוי שלה עם המותג גרר תגובות נזעמות בקרב חלק מהקהלים שמבקשים להחרים את ישראל. אולי זו אחת הסיבות שבגינה בחברה בחרו להצניע את כמות האחוזים שגדות מחזיקה ברשותה במותג.