האיש המסתורי מאחורי ענקית האופנה הסינית

לפני ההנפקה, בעלי המניות הגדולים בחברת שיין (Shein) היו קבוצת המייסדים, בראשות היו"ר והמנכ"ל יאנגטיאן שו, שלפי פרסומים מוכר גם בשמות כריס וסקיי, שהוא מעין תרגום חופשי לשמו הסיני.

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לפי מגזין פורבס, הונו של שו בן ה־43 מוערך כיום ב־6 מיליארד דולר. עם זאת, הוא לא מאוד מוכר בציבור. עיתון הגארדיאן כינה אותו לפני כמה שנים "המיליארדר המסתורי". בשנה שעברה ערכו עליו כתבת פרופיל באתר הצרפתי לה מונד והיא נפתחה בתיאור: "שותפיו לשעבר מתעקשים שהוא לעולם לא ישן. הוא אף פעם לא מתראיין, ויש כל כך מעט תמונות שלו, עד שב־2024 עיתון עסקים בהונג קונג דיווח שאפילו העובדים שלו לא זיהו אותו במעלית".

על פי הכתבה הצרפתית, שו נולד להורים שעבדו במפעל בעיר תעשייתית במחוז שנדונג בסין, והילדות שלו אופיינה בעוני ומחסור. עם זאת, המשפחה שמה דגש על השכלה. לפי פורבס, שו מחזיק בתואר ראשון מאוניברסיטת Qingdao הסינית.

בתקשורת הסינית הדעות על שו חלוקות: יש מי שמתאר אותו כאיש חזון שהוביל למודרניזציה של תעשיית האופנה, ומנגד אחרים מתארים את שעות העבודה המפרכות במפעלים שמספקים את המוצרים לשיין.

בגארדיאן צוטט עובד שהעיד שגם באמצע הלילה אפשר למצוא את שו וצוותו עובדים ונפגשים בחדרי הישיבות, ולעומת זאת צוטטו שותפים עסקיים וקולגות מהעבר, שסיפרו שאחרי שבנו יחד חברת אי־קומרס, שו נעלם.

המיזם שהוביל לשיין

המשרה הראשונה שלו, לפי לה מונד, הייתה בחברה קטנה שהתמחתה באופטימיזציה של אתרי אינטרנט. לפי התשקיף שהגישה שיין לקראת ההנפקה, שם הוא נפגש עם שותפיו להקמת חברת המסחר.

שו השיק את אתר המסחר המקוון שמכר תחילה שמלות כלה לייצוא. שם האתר שונה בשלב מסוים משם סיני לשם בעל ניחוח יותר בינלאומי, SheInside - והוא קוצר בהמשך ל־Shein, לצד הרחבת היצע המוצרים.