החברה המרכזית למשקאות צפויה לפטר 30% מעובדי מפעל גת פודס

כ-30% מעובדי מפעל גת פודס, בבעלות החברה המרכזית למשקאות (CBC), שבו מיוצרים בין היתר התרכיזים המשמשים את מוצרי פריגת, עלולים לאבד את עבודתם במסגרת מהלך צמצומים שמקדמת החברה. במפעל שבגבעת חיים מאוחד מועסקים כיום כ-380 עובדים, כך שמדובר ביותר מ-100 משרות.

ברקע למהלך עומדת הרעה בכדאיות הכלכלית של פעילות היצוא מישראל, בין היתר בעקבות השינויים בשערי המטבע, התייקרות עלויות הייצור ועלויות השילוח.

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בעקבות הכוונה לצמצם את כוח־האדם הכריז ועד העובדים בהסתדרות הלאומית על סכסוך עבודה. בוועד חוששים כי הפיטורים עשויים להיות רק השלב הראשון במהלך רחב יותר, שבסופו תצומצם או תועבר לחו"ל פעילות הייצור המתבצעת כיום בישראל, בשל חוסר הכדאיות להעסקת עובדים ישראלים במחיר גבוה ביחס לעולם.

אם המגעים עם ההנהלה לא יובילו להסכמות, העובדים מאיימים לנקוט עיצומים ואף להשבית את הפעילות באופן שעלול לפגוע בייצור ובשיווק.

חשוב להבחין בין פעילות המפעל לבין המותג פריגת. פעילות השיווק של פריגת בישראל נמשכת כרגיל, והמהלך שעל הפרק נוגע למפעל המייצר רכזים ובסיסים לתעשיית המשקאות, שחלק ניכר מפעילותו מופנה לחו"ל. עם זאת, באותו מפעל מיוצרים גם התרכיזים המשמשים את מוצרי פריגת הנמכרים בישראל. כאמור, גת פודס נמצאת בשליטת CBC, באמצעות מבשלות בירה ישראל.

גת פודס פועלת בשנים האחרונות תחת שם שנועד בין היתר לתמוך בפעילותה מול לקוחות בשווקים הבינלאומיים. אלא שפעילות היצוא נקלעה לקושי, בין השאר בשל ירידת שער הדולר מול השקל ועלייה בעלויות השילוח והלוגיסטיקה, שהחריפה על רקע השיבושים בסחר הימי. בחברה מבקשים כעת להתאים את היקף הפעילות בישראל למציאות הכלכלית החדשה.

הוועד: בלמנו גל פיטורים מיידי

בוועד העובדים טוענים כי התערבותם, יחד עם ההסתדרות הלאומית, בלמה בשלב זה גל פיטורים מיידי. במקביל, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה, עו"ד רבקה ורבנר, ביקשה מהצדדים להיפגש, והמשא-ומתן ביניהם צפוי להימשך.

יו"ר ועד העובדים, שרון חג'בי, אמר כי "אנו קוראים לראשי CBC ולהנהלת פריגת לא להוריד את השאלטר על התעשייה הישראלית ולא לברוח לייצור בחו"ל בחסות משברים עולמיים".

לדבריו, "אף עובד לא יאבד מחר בבוקר את מטה לחמו ללא רשת ביטחון ראויה. אנו מנהלים את המאבק הזה באחריות, בעוצמה ובשקיפות, ונוודא שכל צעד ייעשה אך ורק בהסכמה ותוך שמירה מלאה על זכויות העובדים ועל עתידם הכלכלי".

מגת פודס נמסר בתגובה: "גת פודס, חברה לייצור רכזים ובסיסים לתעשיית המשקאות בעולם, נאלצת לצמצם את פעילות היצוא שלה מישראל עקב אי-כדאיות כלכלית הנובעת מעלויות הייצור בישראל ושערי המטבע".