אסף בן דב, המנכ"ל הגלובלי של טבע נאות (Naot) שמונה לתפקיד בנובמבר 2025, עוזב תוך פחות משנה. מי שתחליף אותו בתפקיד היא איילת לקס, ביתם של הבעלים סטיב וסוזי לקס, שכיהנה כמנכ"לית NAOT בשוק ארה"ב.

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החברה שנוסדה לפני כמעט 85 שנה בקיבוץ נאות מרדכי, נרכשה על ידי משפחת לקס ב-2014 תמורת כ-260 מיליון שקל. כיום מפעילה החברה בארץ 50 חנויות ומעסיקה 450 עובדים. בנוסף לשוק הישראלי היא פועלת בחמש מדינות, כאשר השוק הגדול ביותר נמצא בארה"ב. במסגרת תפקידו, היה אחראי בן דב על הפעילות הגלובלית של חברת נעלי הנוחות מהצפון, לצד קידום תהליכי חדשנות ויעילות ופיתוח האסטרטגיה העסקית.

בן דב, 58, החליף בתפקיד את משה מרי, שכיהן במשך כארבע שנים. קודם שהגיע לחברת הנעליים כיהן בן דב כמנכ"ל יקב רמת הגולן, כמנכ"ל המשביר לצרכן וכמנכ"ל קבוצת הכדורגל מכבי חיפה.

לקס למדה עיצוב נעליים, אולם בתחילת הקריירה שלה בחרה לא לעבוד בחברה המשפחתית, אלא לעשות התמחות במותג האופנה דונה קארן. משם עברה לבנק אוף אמריקה, כמוכרת הלוואות סטודנטים. בסופו של דבר החליטה שטבע נאות הוא המקום הנכון לה, והחלה לעבוד עם אביה.

איילת לקס / צילום: דור שרון

"פעם הבאתי חברה טובה לתערוכת נעליים באיטליה, והיא אמרה "למה יש פה כל־כך הרבה גברים מבוגרים שמקבלים החלטות על אופנה של נשים?'", סיפרה בראיון לגלובס לפני שנה וחצי. "פתאום הבנתי שיש לנו את היכולת, הטכנולוגיה והידע, ואין סיכוי שלא נצליח לשלב את זה בנאות, שמדורגת מבחינת נוחות בחמשת המקומות הראשונים בארה"ב. וזה מה שאנחנו הבאנו לשוק הגלובלי: נוחות בנעל יפה".

נזכיר כי באפריל האחרון מונה מנכ"ל חדש לפעילות המקומית של טבע נאות, עקיבא טישלר, שהחליף בתפקיד את ירון בוגנים, שכיהן כשבע שנים. עם ההודעה על המינוי אמר בן דב כי המהלך "יתרום להמשך חיזוק וצמיחת המותג בשוק המקומי". חודשיים קודם לכן מונתה לחברה סמנכ"לית שיווק ואי־קומרס גלובאל חדשה, טל היישטיין.

מאסף בן דב ומטבע נאות לא התקבלה תגובה.