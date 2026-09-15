פוסט ויראלי שואל: איך מחיר כרטיס יכול לעלות ב-5,300% ב-50 שנה?

שני כרטיסי כניסה לפארק של דיסני בפלורידה, בהפרש של 55 שנה, עומדים במרכזה של תמונה שהפכה בימים האחרונים לוויראלית ברשת. מצד אחד, כרטיס מ־1971 במחיר של 3.5 דולר, ומהצד השני כרטיס מ־2026 במחיר של 189 דולר. הפער ביניהם עומד על 185.5 דולר - זינוק של כ־5,300%.

התמונה אמנם נוצרה באמצעות בינה מלאכותית, אך הנתונים שמאחוריה אמיתיים: כשדיסני וורלד בפלורידה פתח את שעריו באוקטובר 1971, מבוגר נדרש לשלם 3.5 דולר (כ-29 דולר במונחים של היום) כדי להיכנס, בעוד ילדים בגילי 3 עד 11 שילמו דולר אחד בלבד. כיום, כרטיס יומי לפארקי דיסני בפלורידה עולה בין 119 ל־209 דולר, בהתאם לתאריך ולפארק שנבחר.

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הפוסט עורר אלפי תגובות, ורבים מהגולשים מיהרו לחשב את הפערים במחיר לאחר התאמה לאינפלציה. אחת התגובות הבולטות, שצברה מאות אלפי לייקים, קבעה: "דיסני שודדת אנשים בגדול".

בתגובות בלט גם התסכול הרחב יותר מעליית המחירים. "כל כך מאכזב שהכול כל כך יקר היום", כתב אחד הגולשים, ואחר התבדח במשחק מילים על השם Walt והחליף אותו ב-Wallet (ארנק באנגלית). מגיבה אחרת כתבה כי עדיין שמור אצלה כרטיס לארבעה ימים מ־1984, שעלה 48 דולר, ואילו מגיב נוסף נזכר כי "רק לפני 15 שנה הכרטיסים עלו 90 דולר וה־FastPass היה בחינם".

55 years of inflation pic.twitter.com/Wwrr3TRCLE - LayoffHedge (@LayoffAI) September 13, 2026

התסכול הזה מגיע על רקע שנים של עליות מחירים בארה"ב. גל האינפלציה שהחל בתקופת הקורונה, בין היתר על רקע שיבושים בשרשראות האספקה ובהמשך עליות בעלויות העבודה, האנרגיה והסחורות, העלה משמעותית את יוקר המחיה. וגם כשהאינפלציה התמתנה, המחירים לא ירדו.

אלא שבמקרה של דיסני, עליות המחירים בעולם הן רק חלק מהסיפור. מאז 1971 עלה מדד המחירים לצרכן בארה"ב ביותר מפי 8, המשקף אינפלציה שנתית ממוצעת של כ־4%. מחיר הכרטיס שמופיע בפוסט, לעומת זאת, זינק פי 54.

אז מה מאפשר לדיסני להעלות מחירים בקצב חריג כל כך, דווקא בתקופה שבה יוקר המחיה כבר מכביד על הצרכנים האמריקאים - ולהמשיך למשוך מיליוני מבקרים?

הכרטיס הוא רק ההתחלה

הפער לא נוצר בבת אחת. דיסני העלתה את מחירי הכרטיסים בהדרגה לאורך עשרות שנים. לפי נתונים היסטוריים על מחירי הפארקים, ב־1990 עלה כרטיס יומי 31 דולר, בשנת 2000 המחיר הגיע ל־46 דולר, וב־2015 חצה מחיר הכניסה לראשונה את רף 100 הדולרים והגיע ל־105 דולר.

גם שיטת התמחור השתנתה. כיום אין מחיר אחיד לכרטיס: לפי אתר ההזמנות, המחיר משתנה בהתאם לתאריך ולפארק שנבחר. המשמעות היא שבתקופות שבהן הביקוש גבוה יותר, הצרכן עשוי לשלם יותר עבור הכניסה מאשר במועד אחר. זהו מודל תמחור שמוכר גם מחברות תעופה ומבתי מלון. והכרטיס הוא רק ההתחלה, לצד הכניסה מציעה דיסני מוצרים ושירותים נוספים בתשלום, מאוכל ומזכרות ועד אפשרויות לקיצור זמני ההמתנה למתקנים וסיורי VIP.

לפי הדוח השנתי של דיסני ל־2025, מספר המבקרים בפארקים בארה"ב ירד ב־1% לעומת השנה הקודמת, אך ההוצאה הממוצעת למבקר עלתה ב־5%. הנתון כולל את ההכנסות מכרטיסים וכן ממזון, משקאות ומוצרים. במקביל, ההוצאה הממוצעת של אורחים על התוספות הללו עלתה ב־3%. כלומר, גם בשנה שבה מספר המבקרים בפארקים בארה"ב ירד מעט, דיסני הצליחה להגדיל את הסכום שהיא מכניסה בממוצע מכל מבקר.

הדבר ניכר גם בתוצאות העסקיות. הכנסות חטיבת Experiences הכוללת את הפארקים, אתרי הנופש, הקרוזים ומוצרי הצריכה, הגיעו בשנת הכספים 2025 לכ־36.2 מיליארד דולר, עלייה של 6% לעומת השנה הקודמת. הרווח התפעולי של החטיבה התקרב ל־10 מיליארד דולר, עלייה של 8%.

אז למה המבקרים ממשיכים להגיע?

אחת התשובות המרכזיות במקרה של דיסני נמצאת בכוחו של המותג. הפארקים ברחבי העולם מוכרים הרבה מעבר לגישה למתקנים. עבור משפחות רבות, הביקור קשור לדמויות ולסרטים שעליהם גדלו דורות שלמים. לנוסטלגיה הזו יש ערך כלכלי משמעותי. אפשר לבחור פארק שעשועים אחר, אבל קשה למצוא תחליף לחוויה המזוהה עם דיסני.

אחת התגובות לפוסט ממחישה את הקשר הזה היטב. גולש סיפר כי ביקר בפארק לראשונה ב־1979, חזר אליו פעמים רבות עם משפחתו וכיום כבר לוקח לשם את נכדיו, על אף הזעם על עליית המחירים.

פארק דיסנילד, קליפורניה. קשה למצוא תחליף לחוויה / צילום: ap

הרשתות החברתיות חיזקו את המנגנון הזה והפכו את הביקורים בפארקים לתוכן בפני עצמו: מבקרים מתעדים ומדרגים את המתקנים, האוכל, המוצרים והתלבושות. כך החוויה אינה מסתיימת ביציאה מהפארק, והמבקרים הופכים, בלי להתכוון, לאלו שמשווקים אותה לקהל רחב יותר.

"רגישים מאוד לגבי המחירים"

בימים אלו דיסני מתכננת להשקיע כ־60 מיליארד דולר לאורך כעשור בהרחבת הפארקים ואתרי הנופש, להקמת אטרקציות חדשות ולהגדלת צי ספינות הקרוזים. בשנת הכספים 2025 לבדה הסתכמו השקעות ההון בחטיבה בכ־6.4 מיליארד דולר, לעומת כ־3.7 מיליארד דולר שנה קודם לכן.

דיסני לא הגיבה לפוסט הוויראלי עצמו, אך רק בשבוע שעבר, בכנס של גולדמן זאקס, התייחס סמנכ"ל הכספים של החברה, יו ג’ונסטון, לסוגיית המחירים בפארקים. לדבריו, החברה "רגישה מאוד" למחיר, ובמיוחד ליכולתן של משפחות צעירות לעמוד בעלות הביקור.

ג’ונסטון הסביר כי בתקופות שבהן הביקוש נמוך יותר מנסה דיסני לשמור על אפשרויות כניסה במחירים נמוכים יחסית. אך במקביל טען כי התמורה שמקבלים המבקרים מצדיקה את העלויות. "מחיר הוא מה שאתה משלם, ערך הוא מה שאתה מקבל", אמר. נראה כי אחרי עשרות שנים שבהן המבקרים המשיכו להגיע גם כשהמחירים עלו, בדיסני לא חוששים שהקסם יאבד מכוחו.