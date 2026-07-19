במקום להתרברב בטכנולוגיה, דיסני מסתירה אותה. ויש לה סיבה טובה

הכותב הוא מנכ"ל בזק

בשנת 2026 קל מאוד ללכת לאיבוד בתוך המירוץ הבלתי פוסק אחר הטכנולוגיה הבאה. אנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אוטומציה, דאטה, ענן ומהירויות תקשורת חסרות תקדים. אבל דווקא בעידן שבו הטכנולוגיה נמצאת בכל מקום, חשוב לזכור אמת פשוטה: לקוחות לא מתאהבים בטכנולוגיה. הם מתאהבים בחוויה.

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מנהלים רבים מניחים שככל שהטכנולוגיה מתקדמת יותר, כך השירות הופך לאוטומטי ומרוחק יותר. בעיניי, המציאות היא בדיוק הפוכה. הטכנולוגיה המתקדמת ביותר היא זו שכמעט לא מרגישים בקיומה. היא פועלת ברקע, מפשטת תהליכים, מסירה חסמים ומאפשרת לאנשים להתמקד במה שבאמת חשוב להם. ככל שהמערכות שלנו הופכות חכמות יותר, כך האחריות שלנו היא להפוך את חוויית הלקוח לאנושית יותר.

מאחורי הפשטות מסתתרים מנועי דאטה מתקדמים

כדי להבין כיצד עושים זאת נכון, אפשר להסתכל על אחת החברות המצליחות והאהובות בעולם, The Walt Disney Company. גם לאחר יותר ממאה שנות פעילות, דיסני ממשיכה להיות שם נרדף לחוויית לקוח יוצאת דופן. הסיבה לכך אינה רק התוכן או הדמויות, אלא היכולת המתמשכת שלה להשתמש בטכנולוגיה כדי לשרת רגש.

במשך שנים זיהתה דיסני שהאויב הגדול ביותר של החוויה בפארקי השעשועים שלה הוא החיכוך. תורים ארוכים, כרטיסים, אמצעי תשלום, כל אותם פרטים קטנים שפוגעים בהנאה הגדולה. הפתרון לא היה עוד קמפיין שיווקי, אלא השקעה עצומה בטכנולוגיה שהפכה לבלתי נראית עבור הלקוח. באמצעות ה־MagicBand, הצמיד החכם שהשיקה, דיסני איחדה שורה של פעולות לממשק פשוט אחד, והצליחה להעלים מהחוויה את מה שלא תורם לה. הלקוח כבר לא צריך להסתובב עם כרטיס כניסה, מפתח לחדר שלו, אמצעי תשלום ואפילו העמידה בתור הצטמצמה. את הכל מבצע ה־MagicBand. הלקוח לא ראה את הטכנולוגיה, הוא פשוט הרגיש שהכול עובד.

אותה תפיסה ליוותה את החברה גם במעבר לעולם הסטרימינג. מאחורי הפשטות של Disney+ פועלים מנועי דאטה ובינה מלאכותית מתקדמים, אך מטרתם אינה להרשים את המשתמש ביכולות טכנולוגיות, מטרתם היא ליצור חוויה אישית, רלוונטית ומשפחתית יותר. הטכנולוגיה נמצאת שם, אך הקסם נשאר אנושי.

תובנות 1

לקוחות לא מתאהבים בטכנולוגיה הם מתאהבים בחוויה 2

הטכנולוגיה הטובה ביותר היא זו שהלקוח כמעט לא מרגיש בקיומה 3

בעידן ה־AI, היתרון התחרותי האמיתי הוא היכולת להפוך חדשנות לאנושיות

ההזדמנות של כל מותג שרוצה להישאר רלוונטי

מאחורי ההצלחה הזו עומדת גם תרבות ארגונית ברורה. דיסני הבינה מזמן שמוצרים, פלטפורמות וטכנולוגיות ימשיכו להשתנות, אבל חוויית לקוח היא יתרון תחרותי שקשה להעתיק. ארגון שמצליח להטמיע תפיסת שירות אמיתית בכל שכבותיו בונה נכס ארוך טווח שערכו גדול מכל פיתוח טכנולוגי נקודתי.

העתיד של עולם השירות לא יהיה מאבק בין טכנולוגיה לאנושיות, הוא יהיה שילוב עמוק יותר ביניהן. בינה מלאכותית תאפשר לנו לחזות צרכים, להתאים פתרונות ולהעניק שירות טוב יותר, אך האמון, הקשר והחוויה יישארו אנושיים במהותם.

בעולם שבו כמעט כולם יכולים להציע טכנולוגיה מתקדמת, ההבדל האמיתי בין חברות יימדד ביכולת שלהן להפוך את הטכנולוגיה לבלתי נראית ואת חוויית הלקוח לבלתי נשכחת. זו המשימה שלנו, וזו גם ההזדמנות הגדולה של כל מותג המבקש להישאר רלוונטי בשנים הבאות.