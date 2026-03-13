ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רשות התחרות | בלעדי

רשות התחרות מקשה על דרהי: לא מאשרת את מימון הביניים לערוץ 13

נבו טרבלסי 11:49
פטריק דרהי / צילום: איל יצהר
פטריק דרהי / צילום: איל יצהר

רשות התחרות השיבה בשנית לבקשת הזרמת המימון המוקדם של קבוצת המשקיעים פטריק דרהי, ארתור אסבאג וג'ון פולסון, ודחתה פעם נוספת את הבקשה שלהם - כך נודע לגלובס.

משותפות למתחרות: מי ימלא את הוואקום שהותיר האקזיט של וויז?
האדריכל אבנר ישר רכש חצי קומה בפרויקט דובנוב 4 ב-38 מיליון שקל

ברשות התחרות דחו בפעם השנייה את בקשת רשת 13 וקבוצת המשקיעים דרהי, אסבאג ופולסון, זאת לאחר הגשת בקשה שנייה מצד הצדדים לקבלת אישור להזרמת ביניים של מימון על ידי דרהי והמשקיעים עד לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. על פי המידע שהגיע לגלובס, רשות התחרות דחתה את הבקשה פעם הנוספת.

רשות התחרות מאשרת ביצוע של הזרמת מימון ביניים רק במצבים חריגים וקיצוניים. על פי הערכות, הסיבה לסירוב נובעת מכך שברשות התחרות רואים פגיעה אפשרית בתחרות בשוק, בעיקר בשל העובדה שמדובר במתן הלוואה מצד בעלים של ערוץ חדשותי אחר - במקרה הזה i24NEWS.

לאחר הדחייה הנוספת, הדבר סולל את המגעים בין בלווטניק לקבוצת ההייטקיסטים.

לא נמסרה תגובה מרשות התחרות, מחברת אקסס, מקבוצת משקיעי דרהי, אסבאג ופולסון.