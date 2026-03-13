ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות האדריכל אבנר ישר רכש חצי קומה בפרויקט דובנוב 4 ב-38 מיליון שקל
עסקאות נדל"ן

האדריכל אבנר ישר רכש חצי קומה בפרויקט דובנוב 4 ב-38 מיליון שקל

אבנר ישר, אדריכל פרויקט דובנוב 4 רכש יחד עם אישתו עדי דירת חצי קומה בפרויקט, כך מדווחת חברת ישראל קנדה • היקף הפרויקט כ-2 מיליארד שקל, והוא צפוי להסתיים בעוד כ-4 שנים

אריק מירובסקי 10:33
פרוייקט דובנוב 4 / צילום: הדמיה סטודיו 84
פרוייקט דובנוב 4 / צילום: הדמיה סטודיו 84

חברת ישראל קנדה מדווחת, כי מכרה דירת חצי קומה בפרויקט שלה בדובנוב 4 בתל אביב לאדריכל הפרויקט, אבנר ישר ולאשתו האדריכלית עדי עיני ישר. הסכום המדווח של העיסקה - 38 מיליון שקל.

מגדל דובנוב 4 יוקם על שטח חניון דובנוב, בין הרחובות חיים לסקוב ולאונרדו דה וינצ'י. הוא צפוי להתנשא לגובה של 42 קומות ולכלול 133 יחידות דיור יוקרתיות מעל קומות מסחר ומשרדים. היקף הפרויקט כ-2 מיליארד שקל, והוא צפוי להסתיים בעוד כ-4 שנים. קנדה ישראל רכשה את המגרש באמצעות חברות בנות ושותף ב-20% מהפרויקט ביוני 2024, בתמורה ל-443 מיליון שקל.

על פי התוכנית המקורית שיזמה רמ"י ושאושרה לפני כ-3 שנים, בית הקיבוץ המאוחד הסמוך ישומר וניתן יהיה להקים במקום מגדל בן 45 קומות לשימושים מעורבים, בהם 170 יחידות דיור.