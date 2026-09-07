הסכם פשרה נחתם בין חדשות 13 לעיתונאית נטעלי שם-טוב, אך כעת בחדשות 13 מבקשים לבטל את ההסכם. זאת לאחר שמפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שבה משובצת שם-טוב, פרסמה הודעה לפיה חדשות 13 ביקשו לשמור על סודיות ולא לפרסם את היקף הפיצויים שתקבל. על פי הערכות, מדובר בפיצויים של כ-700 אלף שקל.

● מנכ"ל טבע נאות עוזב תוך פחות משנה - הבת של הבעלים תחליף אותו

● בשורה לטסים: ישראייר מצטרפת מוקדם מהצפוי לקו לניו יורק, והזרות שחוזרות

בחדשות 13 תקפו את ההודעה שפורסמה על ידי מפלגת "עמך ישראל", האשימו בפרסום שקרי וכעת כאמור מבקשים לבטל את ההסכם. "בניגוד לפרסום השקרי, בית הדין הבהיר לנטעלי שם-טוב שאין בסיס לטענותיה והמליץ לה להתפשר רק על חלק מתמורת הסכם ההעסקה. נדגיש כי נטעלי היא שביקשה לשמור על ההסכם סודי כיוון שלאחר שניסתה לעשות הון פוליטי מפיטוריה לא נותר מתביעתה דבר", נכתב.

לדברי חדשות 13, בית הדין דחה את התביעה בסך 3.5 מיליון שקל, ובפרט את טענותיה להתעמרות וקיפוח על רקע אג'נדה פוליטית וכן את הטענות לפיטורין שלא כדין, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש ומלוא תמורת החוזה. לפי הערוץ, "ההודעה השקרית של שם-טוב היא הפרה של הסכם הפשרה, במסגרתו ניתן לה פחות מתמורת ההסכם ופחות מחמישית מסכום התביעה, אולם כיוון שנטעלי הפרה את ההסכם חדשות 13 יודיעו לה על ביטולו".

מה ששם טוב צפויה לטעון הוא שמי שפרסם את ההודעה על ההסכם היא מפלגת עמך ישראל - כך שהיא לא הפרה את ההסכם. בסביבתה טענו כי עצם קיום ההסכם לא מוטל בסודיות, אלא פרטיו - שלא פורסמו. יש לצין כי כל אחד מהצדדים מאשים את משנהו על כך שביקשו את סעיף הסודיות.

סכסוך סוער

הסכם הפשרה אמור לסיים סכסוך מתוקשר וסוער במיוחד בין שם-טוב לחברת חדשות 13 ולמנכ"לית, טלי בן עובדיה. שם-טוב, שעברה מחדשות 12 ביולי 2023 וחתמה על חוזה לשלוש שנים להגשת "מהדורת שישי" ותוכנית "המטה", נחשבה לדמות שונה בנוף הערוץ. היחסים בינה לבין המערכת החלו להתערער סביב התנגדות עובדי החברה למינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' למנכ"לית - מהלך ששם-טוב סירבה לחתום נגדו, ולאחר מכן עם מינויה של בן עובדיה לתפקיד הקבוע. שם-טוב האשימה, בין השאר, את חדשות 13 בהתעמרות בשל תפיסת עולמה ובכפיית אג'נדות.

המשבר בין שם-טוב לחדשות 13 הגיע לשיאו ביום התקיפה באיראן בשנה שעברה, אז שם-טוב לא שובצה להגשת מהדורת שישי והוסטה לרצועה מוקדמת, צעד שהוביל להיעדרותה הממושכת מהמסך ולהשבתה משידור הלכה למעשה. בעקבות זאת פנתה שם-טוב לבית הדין לעבודה בטענות להתעמרות קשה, סביבת עבודה עוינת, שימוע למראית עין והפרת חוזה מצד בן עובדיה וההנהלה. מנגד, חדשות 13 הציגו קו תקיף וטענו כי מדובר בשימוש ציני בטענת התעמרות כדי לכסות על אי-התייצבות לשידור בזמן מלחמה, יחסי אנוש בעייתיים ותלונות עובדים שהצטברו נגדה במערכת.

כבר בדיון המוקדם הבהירה השופטת עינת לסרי כי בית הדין אינו נוהג לכפות יחסי עבודה, והביאה למחיקת הבקשות לצווי מניעה נגד הפיטורים תוך הפניית הצדדים להמשך ההליך המשפטי. כעת, ההגעה לפשרה מייתרת את בירור התביעה המלאה וסוגרת סופית את הפרק הסוער של המגישה בערוץ.

ממפלגת "עמך ישראל" נמסר: "מפלגת 'עמך ישראל' תעמוד איתן מול תופעות הרסניות המסכנות את החברה הישראלית. לא נאפשר עוד השתקת קולות, סתימת פיות והדרה על רקע פוליטי. נגמרו הימים שהימין מוריד את הראש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה".