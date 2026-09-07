אחרי שקיבלה את כלל האישורים מהגורמים בישראל ובארה"ב, ישראייר מודיעה כי תפתח הלילה (ב') את מכירות הטיסות לניו יורק. הטיסה הראשונה מתל אביב לניו יורק מתוכננת ל-15 בספטמבר 2026, והטיסה הראשונה מניו יורק לישראל ל-17 בספטמבר. הטיסות יצאו אל ניו יורק וממנה יופעלו דרך נמל התעופה הבינלאומי ג'ון פ. קנדי.

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באוגוסט הודיעה החברה שהטיסה הראשונה תצא לדרך ב-19 באוקטובר, אך זה היה לפני שקיבלה את האישורים הסופיים לכך. כעת, כשלוחות הזמנים הוקדמו, גם הטיסה הראשונה הוקדמה בחודש.

בתוך שלושה וחצי חודשים השלימה החברה את ההיערכות להפעלת שני מטוסי רחבי גוף מדגם Airbus A330. ב-27 במאי 2026 שילמה החברה את התשלום האחרון בגין רכישת שני המטוסים, בהשקעה כוללת של כ-85 מיליון דולר, לרבות התאמות שירותיות ומלאי חלפים. מאז השלימה ישראייר מהלך תפעולי ורגולטורי רחב היקף, שכלל חתימה על יותר מ-60 הסכמים בתחומים שונים וקבלת האישורים הנדרשים מרשות התעופה האזרחית בישראל, ממשרד התחבורה האמריקאי ומרשות התעופה הפדרלית של ארה״ב, ה-FAA.

על פי החברה, הפעלת המטוסים תתבצע באופן מדורג ומבוקר, במטרה להבטיח כניסה יעילה ובטוחה לפעילות בהיבטים הבטיחותיים, התפעוליים והשירותיים. כמו כן, ישראייר תתמוך במהלך ההתרחבות באמצעות כרטיס האשראי Super Fly.

לצד שני מטוסי ה-A330 שיופעלו בהפעלה עצמית, מתכננת ישראייר להפעיל גם שני מטוסים רחבי גוף בחכירה רטובה. החברה כבר נערכת להפעלת מטוס רחב גוף שלישי בהפעלה עצמית במהלך המחצית השנייה של 2027.

כמו כן, בשבוע הקרוב גם החברות האמריקאיות דלתא ויונייטד יחזרו לטוס לארה"ב, לראשונה מאז מבצע "שאגת הארי" - וביחד עם אל על וארקיע - החל מהשבוע הבא חמש חברות יציעו חברות.