החזרה של יונייטד ודלתא לנתב"ג בסכנה? האזהרה החריגה של ארה"ב

בשבוע הבא, רגע לפני החגים, צפויות לחזור לישראל שתיים מחברות התעופה האמריקאיות - יונייטד איירליינס ודלתא. אלא שבינתיים, על רקע התקיפות באזור, השגרירות האמריקאית בישראל מפרסמת אזהרה חריגה לאזרחים ששוהים באזור ואף מתריעה מפני ביטול טיסות.

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"סביבת הביטחון באזור נותרה מורכבת וקיימת אפשרות להסלמה בלתי צפויה", נכתב בהודעה. "האזרחים האמריקאים השוהים במזרח התיכון נקראים לגלות ערנות מוגברת ולהיערך לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבי אוויר ושיבושים בתנועת הנוסעים".

בנוסף, השגרירות ממליצה להתעדכן ישירות מול חברות התעופה ולברר את סטטוס הטיסה. עם זאת, יש לציין כי הודעה דומה יצאה, למשל, ביולי האחרון, ובסופו של דבר לא התרחש דבר.

כך או כך, נראה כי דלתא ויונייטד משקיפות בדריכות על המצב לקראת החזרה שלהן לישראל. שתי החברות עזבו את ישראל אחרי מבצע "שאגת הארי" וכעת הן מוכרות יחד 3 טיסות יומיות. המשמעות - אם הטיסות יבוטלו, כאלף נוסעים ביום יתקעו ללא טיסות, כשגם בחלופות הישראליות כבר לא ניתן כמעט למצוא מושבים לחגים.

בנוסף, לאחר עם כלביא לקח לחברות כחצי שנה לחזור לישראל, כך שאם הן יבטלו כעת - סביר שלא נראה אותן חוזרות לארץ לפחות עד 2027.