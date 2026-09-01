ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות החזרה של יונייטד ודלתא לנתב"ג בסכנה? האזהרה החריגה של ארה"ב
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חברות תעופה

החזרה של יונייטד ודלתא לנתב"ג בסכנה? האזהרה החריגה של ארה"ב

יונייטד ודלתא צפויות לחזור לישראל בשבוע הבא, רגע לפני החגים, אך אזהרת השגרירות האמריקאית מפני הסלמה באזור וביטולי טיסות מעוררת סימני שאלה • שתי החברות מציעות יחד 3 טיסות יומיות, וביטולן עלול להשאיר כ־1,000 נוסעים ביום ללא חלופה • אם יעזבו שוב, ייתכן שלא ישובו לישראל עד 2027

אלון פרל 20:20
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin
מטוס של יונייטד איירליינס / צילום: Shutterstock, Felix Tchvertkin

בשבוע הבא, רגע לפני החגים, צפויות לחזור לישראל שתיים מחברות התעופה האמריקאיות - יונייטד איירליינס ודלתא. אלא שבינתיים, על רקע התקיפות באזור, השגרירות האמריקאית בישראל מפרסמת אזהרה חריגה לאזרחים ששוהים באזור ואף מתריעה מפני ביטול טיסות.

הסכם שלום? רש"ת והעובדים בוחרים בינתיים במדיניות של סבבים

"סביבת הביטחון באזור נותרה מורכבת וקיימת אפשרות להסלמה בלתי צפויה", נכתב בהודעה. "האזרחים האמריקאים השוהים במזרח התיכון נקראים לגלות ערנות מוגברת ולהיערך לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבי אוויר ושיבושים בתנועת הנוסעים".

בנוסף, השגרירות ממליצה להתעדכן ישירות מול חברות התעופה ולברר את סטטוס הטיסה. עם זאת, יש לציין כי הודעה דומה יצאה, למשל, ביולי האחרון, ובסופו של דבר לא התרחש דבר.

כך או כך, נראה כי דלתא ויונייטד משקיפות בדריכות על המצב לקראת החזרה שלהן לישראל. שתי החברות עזבו את ישראל אחרי מבצע "שאגת הארי" וכעת הן מוכרות יחד 3 טיסות יומיות. המשמעות - אם הטיסות יבוטלו, כאלף נוסעים ביום יתקעו ללא טיסות, כשגם בחלופות הישראליות כבר לא ניתן כמעט למצוא מושבים לחגים.

בנוסף, לאחר עם כלביא לקח לחברות כחצי שנה לחזור לישראל, כך שאם הן יבטלו כעת - סביר שלא נראה אותן חוזרות לארץ לפחות עד 2027.