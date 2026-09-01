הסכם שלום? רש"ת והעובדים בוחרים בינתיים במדיניות של סבבים

שבוע וחצי אחרי הכאוס בנתב"ג, והטחת ההאשמות בין הצדדים, רש"ת והסתדרות העובדים הוציאו היום (ג') הודעה משותפת. "בתום פגישה שקיימו יו"ר ההסתדרות, יו"ר המועצה ומנכ"ל רשות שדות התעופה ונציגי ועד העובדים, הממונה על השכר באוצר, סיכמו הצדדים על יציאה לדרך משותפת, מתוך אחריות ציבורית, שותפות ומחויבות להמשך פעילותה התקינה והרציפה של רשות שדות התעופה.

"הצדדים סיכמו להפנות את המבט קדימה, מתוך הבנה כי הדרך הנכונה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הרשות היא באמצעות הידברות, שיתוף פעולה ובניית הסכמות".

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אלא שאחרי ההשתפכות והחיבוקים, נשאלת השאלה מהי אותה "דרך משותפת", וכיצד היא פותרת את הסכסוך. התשובה, או לפחות הרמז אליה, נמצאת בשורות הבאות: "לקראת תקופת חגי תשרי והעומסים הצפויים בנתב"ג, יפעלו הנהלת הרשות, העובדים וההסתדרות במשותף ובאחריות על מנת להבטיח את הרציפות התפקודית והתפעולית של נמל התעופה. במקביל, תפעל הרשות להאצת גיוס כוח האדם הנדרש בהתאם לתוכנית הגיוס המתוכננת של הרשות".

השורה האחרונה נוגעת למעשה בלב העניין ובמצוקת העובדים שהביאה אותנו לסיטואציה הנוכחית. אלא שהיא מנוסחת בצורה פוליטית, באופן שמאפשר לכל אחד מהצדדים לגזור את הקופון.

מצד אחד, מצוין כי הרשות תפעל להאצת גיוס כוח האדם הנדרש. הדבר עשוי להתפרש כתמונת ניצחון של ועד העובדים: הודאה מצד הרשות בצורך בעובדים נוספים. מנגד, בהודעה דאגו להוסיף את המילים "בהתאם לתוכנית הגיוס המתוכננת של הרשות". כך, גם ברשות שדות התעופה יכולים לנופף ולהכריז שהכול ממשיך להתנהל כרגיל, וכי ועד העובדים לא הצליח להזיז דבר.

שרון קדמי, מנכ''ל רשות שדות התעופה / צילום: תמונה פרטית

למעשה, ההודעה הזו נראית יותר כמו הפסקת אש זמנית. שני הצדדים מבינים שיש להם עוד חודש אחד של חגים לעבור. אחריו העומס יירד, והשקט יחזור. אבל מה יהיה הלאה?

האם משהו צפוי להשתנות משמעותית אצל ועד העובדים? האם ברש"ת ימצאו פתרון לתזרים המזומנים השלילי שעומד מאז 7 באוקטובר על קרוב ל-2 מיליארד שקל? והאם מישהו יכול להבטיח שבשנה הבאה לא נסבול בדיוק מעוד מאותו הדבר?

המבחן האמיתי של הביקורות

בשבוע שעבר הנחתה שרת התחבורה מירי רגב להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג באותו יום חמישי. גם ברשות שדות התעופה הקימו ועדת בדיקה פנימית בראשות מבקר הפנים של הרשות.

כעת, כדי שהאירוע הזה לא יסתיים רק ב"תמונות ניצחון" של הצדדים, נותר לקוות שהוועדות האלה לא יתמסמסו, ובעיקר שהן יצליחו לשים את האצבע באופן חד־משמעי על הגורמים שהובילו למצב העגום.

וזה, כמובן, לא נגמר רק שם. המבחן האמיתי של הוועדות יהיה ביכולת שלהן להציע פתרון מבני עמוק, שיבטיח שהנוסעים בנתב"ג לא יוחזקו כבני ערובה בכל פעם שמתעורר מחסור בכוח אדם.

כי בישראל, כמו בישראל, מיד אחרי שיש נפגעים - כולם יודעים להכריז שלא נעצור עד "הניצחון המוחלט", שראשיהם הולכים להיערף ושפנחס עידן יודח מהליכוד. המבחן האמיתי מתחיל כשהאירוע הולך ונעלם מהשיח הציבורי והזעם פוחת. אז נשאלת השאלה אם יהיו פתרונות אמיתיים, או שבסך הכל נעבור למדיניות של סבבים והכלה, וניפגש שוב בשנה הבאה.