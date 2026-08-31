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נתב"ג

מערך העובדים גדל: בנתב"ג נערכים לחגי תשרי

עפ"י רשות שדות התעופה, כ-2.5 מיליון נוסעים צפויים לעבור בנתב"ג בחודש הקרוב, ולצורך כך תוגבר מערך העובדים בשדה ובמעברי הגבול • ברשות מסמנים 4 תאריכי שיא - 10.9, 17.9, 22.9 ו-25.9 - במהלכם צפויים לעבור בנתב"ג כ-100 אלף נוסעים ביום • ומהם היעדים המובילים בחגים?

אלון פרל 17:20
עומס בנתב''ג / צילום: פולי טובמן
עומס בנתב''ג / צילום: פולי טובמן

במהלך חודש אוגוסט עברו בנתב"ג כ-2.65 מיליון נוסעים, וכעת הפנים כבר לספטמבר: על-פי רשות שדות התעופה, כ-2.5 מיליון נוסעים צפויים לעבור בשדה בחודש הקרוב. במקביל, ברמון צפויים לעבור כ-81 אלף נוסעים, בחיפה כ-60 אלף, ובמעברי הגבול היבשתיים עוד כחצי מיליון איש.

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על רקע אירוע השביתה והכאוס שהתחולל בנתב"ג מוקדם יותר החודש, ברש"ת מציינים כי הם הגדילו את מערך העובדים בנתב"ג ובמעברי הגבול. בנוסף, הרשות מסמנת 4 תאריכי שיא - 10.9, 17.9, 22.9 ו-25.9 - במהלכם צפויים לעבור בנתב"ג כ-100 אלף נוסעים ביום בכ-600 טיסות יומיות.

היעדים המובילים בחגים צפויים להיות יוון, קפריסין, ארה"ב, איטליה והאמירויות.

לקראת העומסים, ברש"ת ממליצים לבדוק מראש מאיזה טרמינל הטיסה יוצאת, לבצע צ'ק-אין בבית ולהדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי. כמו כן, נוסעים עם כבודת יד בלבד שביצעו צ’ק-אין עצמאי, מוזמנים להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3.