שוב טלטלה בצמרת חדשות 13, והפעם בצל אישור הרשות השנייה לרכישת הערוץ על ידי אסף רפפורט: מנכ"לית חברת החדשות, טלי בן עובדיה, ביקשה לסיים את תפקידה מיד לאחר מערכת הבחירות הקרובה, כך נודע לגלובס. המהלך מתרחש כ-10 חודשים לאחר שדירקטוריון החברה אישר את מינויה לתפקיד כמנכ"לית קבועה - החלטה ששמה קץ לחודשים ארוכים של אי-ודאות ניהולית.

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בקשתה של בן עובדיה לסיים את תפקידה מגיעה על רקע התפתחות משמעותית בערוץ: אישור עסקת העברת השליטה ברשת 13 לידי אסף רפפורט וקרן מריט, שאושרה כאמור לאחרונה במועצת הרשות השנייה. עם השלמת העברת הבעלות וקבלת היתר השליטה, צפוי רפפורט להוביל שורת מהלכים מבניים בערוץ ובחברת החדשות.

השלב הבא צפוי לכלול מינוי דירקטורים חדשים מטעמו ברשת 13 ועיצוב מחדש של דירקטוריון חברת החדשות - גוף שעמד בשנים האחרונות במוקד מחלוקות וטלטלות. באמצעות הדירקטוריון החדש שיוקם, צפוי רפפורט לפעול למינוי מנכ"ל חדש לחדשות 13, שייכנס לנעליה של בן עובדיה לאחר הבחירות.

בחודשים האחרונים נרשמו במסדרונות חדשות 13 חששות רבים בקרב העובדים לקראת המהלכים הרבים הצפויים לאחר אישור העסקה על ידי רפפורט. עובדים רבים חששו למקומות העבודה שלהם, כשברקע נתוני רייטינג לא מספקים בשנים האחרונות.

לא נמסרה תגובה מטלי בן עובדיה ומחדשות 13.

ניהול בתקופת מלחמה ומאבקים מול עובדים

בן עובדיה נכנסה לתפקיד המנכ"לית הזמנית בנובמבר 2024, וניהלה את חברת החדשות לאורך השנה האחרונה בתקופת מלחמה מורכבת ומאתגרת, תוך ניסיון לייצר יציבות בארגון שעבר שורה של זעזועים פנימיים. אישור מינויה הקבוע הגיע לאחר פלונטר ממושך בדירקטוריון. על פי החוק, מינוי מנכ"ל קבוע בחברת החדשות דורש רוב מיוחס של מעל 75% מקולות הדירקטוריון. לאורך חודשים ארוכים נתקל המינוי בהתנגדות עזה מצד שני נציגי הציבור בדירקטוריון, ד"ר יפעת בן חי שגב (מינויה כיו"רית מועצת הרשות השנייה הוקפאה על ידי בגץ) ואברהם נתן, שהחזיקו יחד בכוח הצבעה שמנע את השגת הרוב הדרוש.

חלון ההזדמנויות של רשת 13 נפתח בעקבות עזיבתה של ד"ר בן חי שגב את הדירקטוריון, צעד שנעשה כדי לקדם את מינויה לתפקיד יו"ר הרשות השנייה. פרישתה שינתה את מאזן הכוחות: משקלו של כל אחד מהדירקטורים הנותרים עלה, ונתן נותר המתנגד היחיד למינוי. במצב זה, שאר חברי הדירקטוריון החזיקו ברוב של 80% - מעל הסף הנדרש בחוק.

ברשת 13 החליטו לפעול ולנצל את ההזדמנות על מנת לפתור את המבוי הסתום ולהסיר את איום הסנקציות מצד הרשות השנייה, ואישרו את המינוי רגע לפני כניסתם לתוקף של שני דירקטורים חדשים מטעם הציבור (אילת אליאב ודניאל בוטוין) - צעד שנועד למנוע התנגדות אפשרית נוספת.

בן עובדיה נחשבת לאחת מנשות החדשות הבכירות והמנוסות בתקשורת הישראלית. לאורך השנים כיהנה בשורה של תפקידי מפתח: היא ערכה את מהדורת "אולפן שישי" בחדשות 2, הייתה ממקימות מערכת ynet, לקחה חלק מרכזי בצוות ההקמה של חדשות 10 ובהמשך שימשה כעורכת הראשית וכסמנכ"לית החדשות של הערוץ. בהמשך הייתה גם שותפה להקמת מיזם התקשורת "רלוונט" של ניר צוק, שכשל ולבסוף נסגר.

כהונתה של בן עובדיה לוותה במאבקים מתוקשרים, הבולט שבהם מול מגישת הערוץ לשעבר נטעלי שם-טוב, ששובצה לאחרונה ברשימת מפלגת "עמך ישראל" של עופר וינטר. שם-טוב הגישה נגד החברה ונגד בן עובדיה תביעה בסך 3.5 מיליון שקל בטענה להתעמרות, השבתה משידור, פיטורים שלא כדין והדרה על רקע אג'נדה פוליטית - בעוד בחדשות 13 דחו את הטענות מכל וכל וטענו לאי-התייצבות לשידור בזמן מלחמה ויחסי אנוש בעייתיים.

לאחרונה הגיעו הצדדים להסכם פשרה שהוערך בכ-700 אלף שקל, אולם גם סיומו של הסכסוך נקלע לסערה: בחדשות 13 הודיעו כי יבקשו לבטל את ההסכם בטענה להפרת סעיף הסודיות, בעקבות הודעה לעיתונות שפרסמה מפלגתה של שם-טוב. מנגד, בסביבת המגישה הכחישו כי הופר ההסכם וטענו כי עצם קיומו לא היה חסוי אלא רק פרטיו.

טלי בן עובדיה שלחה לעובדי חדשות 13 הודעה רשמית בה הודיעה על עזיבתה. וכך כתבה: "לפני מספר שבועות ביקשתי להשתחרר מתפקידי אחרי הבחירות. אני שלמה עם ההחלטה לבד מהקושי להיפרד מכם. עשינו יחד שנתיים מדהימות. שנתיים שבהן נחשפתי לחבורה של אנשים מוכשרים, מסורים, עיתונאים בכל רמ"ח אבריהם. לא תמיד הימים היו קלים. בעצם ברובם הם היו קשים ומאתגרים. אבל כמו שאמרתי לכם לא פעם, נפלה בידינו זכות גדולה ללוות את אחת התקופות המשמעותיות של המדינה".

עוד כתבה, "לבכות את האובדן והשכול, להתרגש עם תמונות החטופים החוזרים, לסקר מלחמה היסטורית באיראן ומיד אחריה עוד אחת. ולתת. לתת את הנשמה והלב עבור הצופים שלנו . עבור השליחות העיתונאית שלנו ובעיקר עבור המדינה שלנו. אני גאה שזכיתי להוביל אתכם בשנתיים האחרונות. עוד נסכם באריכות אבל יש לנו או טו טו משדר בחירות חשוב. אז תנו בראש. הפעם בשבילי".