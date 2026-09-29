"שקר מוחלט": נתניהו תובע שורת כלי תקשורת ועיתונאים בכירים

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (ג’) כי הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעת דיבה בסך 2.6 מיליון שקל נגד עיתון "הארץ", "ידיעות אחרונות", חדשות 12 ועיתונאים נוספים, בעקבות פרסומים שלפיהם קיבל התרעות לפני מתקפת 7 באוקטובר ולא העביר את המידע לראשי מערכת הביטחון. נתניהו מכחיש את הדברים.

בתביעה טוען נתניהו כי הפרסומים כוללים שתי "עלילות דם". הראשונה נוגעת לדיווח שלפיו כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר קיבל שיחת התרעה מנשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, שלפיה מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, מתכנן מהלך משמעותי נגד ישראל. לפי הפרסום, נתניהו השיב כי ישראל ערוכה לכל תרחיש, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בדבר השיחה.

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הפרסום השני שאליו מתייחסת התביעה נוגע לטענה שלפיה שר המודיעין המצרי, עבאס כאמל, פנה באופן אישי לנתניהו כעשרה ימים לפני מתקפת חמאס והתריע בפניו על מהלך חריג הצפוי מכיוון רצועת עזה.

נתניהו מכחיש כי שתי השיחות התקיימו. "יובהר, לא התקיימה פגישה או שיחה כלשהי בין ראש הממשלה לבין נשיא איחוד האמירויות, ולא התקיימה פגישה או שיחה בין ראש הממשלה לבין שר המודיעין המצרי במועדים הנטענים", נכתב בתביעה.

לטענת נתניהו, מדובר ב"המצאה מוחלטת" שנועדה לפגוע בו ובביטחון המדינה. בתביעה הוא מתייחס גם לעיתוי הפרסומים וטוען כי העלאת הטענות במהלך תקופת הבחירות נועדה להשפיע באופן פסול ולא חוקי על תוצאות הבחירות בישראל.

"הנדסת תודעה מעגלית"

עוד טוען נתניהו בתביעה ל"הנדסת תודעה מעגלית", שבמסגרתה, לדבריו, מידע כוזב הועבר בידי עיתונאים ישראלים לכלי תקשורת בינלאומיים, ולאחר מכן צוטט בישראל באופן שהציג אותו כאישוש עצמאי לפרסומים. בתביעה מוזכר בהקשר זה גם העיתונאי רונן ברגמן וכן "הניו יורק טיימס".

כאמור, בתחילת החודש דווח ב"הארץ" כי כשבוע וחצי לפני 7 באוקטובר שוחח נתניהו בטלפון עם נשיא איחוד האמירויות. לפי הדיווח, במהלך השיחה הזהיר בן זאיד את נתניהו כי סינוואר מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. עוד נטען כי נתניהו השיב שישראל ערוכה לכל תרחיש, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון בדבר השיחה.

בלשכת ראש הממשלה הכחישו אז את הדברים ומסרו כי מדובר ב"שקר מוחלט", וכי "ראש הממשלה נתניהו לא שוחח עם נשיא איחוד האמירויות בתקופה המדוברת ולא קיבל ממנו כל אזהרה". בהמשך אמר נתניהו כי מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה כל שיחה בינו לבין נשיא איחוד האמירויות. לדבריו, ביומן השיחות שלו לא נמצא תיעוד לשיחה כזו. עוד טען כי "מבדיקה מעמיקה שנעשתה לא רק ביומן השיחות אלא גם בתיעוד הכניסות ללשכה, לא מופיעה שום כניסה של נציג האמירויות ללשכת ראש הממשלה".

התביעה הוגשה יממה לאחר שראש השב"כ לשעבר רונן בר הודיע כי הגיש תביעת דיבה נגד נתניהו, על רקע טענות הנוגעות לסימנים המעידים שקדמו ל-7 באוקטובר. שתי התביעות מוגשות כאשר הבחירות בפתח, ולפי גורמים שעימם שוחחנו, ההליכים צפויים לשפוך אור על מה שקדם לאירועי 7 באוקטובר - ולפתוח תיבת פנדורה לעיני הציבור.

מנגד, במכתב מטעם באי-כוח "הארץ", שצורף כנספח לתביעה, נטען כי נתניהו עצמו העלה במסגרת קמפיין הבחירות את סוגיית ההתרעות שקדמו ל-7 באוקטובר. עוד טוענים בעיתון כי התביעה, בסך 2.6 מיליון שקל, היא ניסיון להשתיק ביקורת עיתונאית לגיטימית.

לא נמסרה תגובה ממערכות הארץ, חדשות 12 וידיעות אחרונות.