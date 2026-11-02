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מערך הסייבר הלאומי

בעקבות מתקפות הסייבר באירופה: אזהרה דחופה לרשתות המזון בישראל

בעקבות גל מתקפות סייבר חריג באירופה, שבמסגרתו השתלטו האקרים על מערכות קירור והקפאה בסופרמרקטים, העלו טמפרטורות וגרמו להשמדת כמויות גדולות של מזון, מערך הסייבר הלאומי מפרסם היום (ב') אזהרה דחופה לרשתות השיווק והמזון

נבו שפיר 19:52
מקרר בסופרמרקט / צילום: תמר מצפי
מקרר בסופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מערך הסייבר הלאומי פרסם היום (ב') אזהרה דחופה לרשתות השיווק, חברות המזון והמרכזים הלוגיסטיים בישראל, בעקבות גל מתקפות סייבר חריג באירופה, שבמסגרתו השתלטו האקרים מרחוק על מערכות קירור והקפאה בסופרמרקטים, העלו את הטמפרטורות וגרמו להשמדת כמויות גדולות של מזון. במערך חוששים כי מתקפות דומות עלולות לפגוע גם ברשתות המזון בישראל, וקוראים להן לבצע בדיקות אבטחה מיידיות.

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האזהרה מגיעה לאחר שביממה האחרונה נפגעו עשרות סופרמרקטים בבלגיה, בשבדיה ובמדינות נוספות באירופה. בחלק מהחנויות בבלגיה הגיעו הטמפרטורות במקררים עד ל-70 מעלות, וכתוצאה מכך התקלקלה סחורה בשווי מאות אלפי אירו. בשבדיה דיווחו רשתות השיווק על אירועים דומים, שבמסגרתם הושבתו מערכות הקירור ונגרם נזק למלאי המזון.

גל התקיפות הנוכחי מתרחש כשלושה שבועות לאחר מתקפת סייבר נרחבת בצרפת, שפגעה במאות סופרמרקטים, בהם סניפים של קרפור ורשתות נוספות. לפי דיווחים באירופה, כ-700 חנויות ועסקים נפגעו באירוע, לאחר שתוקפים ניצלו חולשות במערכות בקרת קירור המחוברות לאינטרנט. ההאקרים שינו מרחוק את הגדרות הטמפרטורה והפעילו את מנגנוני ההפשרה בשעות הלילה, כך שבבוקר גילו העובדים כי המקררים התחממו והמזון שבתוכם התקלקל. הנזק הכלכלי נאמד במיליוני אירו, ובחלק מהמקרים דווח גם על נזק לציוד ועל שריפות.

במוקד המתקפה בצרפת עמדו בין היתר מערכות בקרה של חברת Danfoss הדנית, המשמשות לניהול מערכות קירור מסחריות. החברה מסרה כי חלק מהמערכות שנפגעו פעלו באמצעות גרסאות תוכנה מיושנות. זהות התוקפים עדיין אינה ידועה, וגם לא ברור אם אותו גורם עומד מאחורי שני גלי המתקפות.

החשש בישראל: פגיעה בסחורה וברציפות האספקה

בעקבות האירועים פנה מערך הסייבר הלאומי בשעות האחרונות פעם נוספת לרשתות השיווק בישראל, והנחה אותן לבדוק באופן מיידי את מערכות הקירור והבקרה שלהן, בדגש על מערכות המאפשרות גישה מרחוק לטכנאים ולספקי שירות. הרשתות התבקשו לדווח למערך על תוצאות הבדיקות ועל פעולות ההגנה שביצעו.

בין ההמלצות שפרסם המערך: לוודא שמערכות הבקרה אינן חשופות ישירות לאינטרנט, להחליף סיסמאות ברירת מחדל, לעדכן מערכות מיושנות, לאבטח גישה מרחוק באמצעות אימות רב-שלבי ולהפעיל התרעות עצמאיות על שינויי טמפרטורה חריגים.

במערך מדגישים כי בניגוד למתקפות סייבר המתמקדות בגניבת מידע או בהשבתת אתרי אינטרנט, במקרה הזה החדירה למערכות הדיגיטליות מאפשרת לתוקפים לגרום לנזק פיזי ישיר. עבור רשתות השיווק וחברות המזון, המשמעות עלולה להיות אובדן מלאי בהיקפים גדולים, פגיעה במערכי האחסון וההפצה ואף שיבושים באספקת מוצרים חיוניים לציבור.

במערך קוראים לכלל הארגונים המפעילים מערכות קירור ובקרה מרחוק לבחון את רמת ההגנה שלהן ולדווח על כל פעילות חריגה למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.