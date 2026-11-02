נכנסת לקרב מול שטראוס: אלקטרה חוזרת לשוק ברי המים

אלקטרה מוצרי צריכה מרחיבה את פעילותה בשוק ברי המים הישראלי, ומשיקה תחרות לחברות הגדולות בשוק כמו תמי 4 של שטראוס . החברה, המפעילה את רשתות מחסני חשמל, שקם אלקטריק ושקם דיוטי פרי, הודיעה השבוע על השקת סדרת ברי מים תחת המותג אלקטרה, במחירים שמתחילים ב-849 שקל. במרכז ההשקה עומד בר מים ללא צורך בחיבור לקו מים המשלב מים חמים וקרים עם ייצור קוביות קרח, במחיר של 1,290 שקל.

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לפי נתוני החברה, במהלך השקה שקטה שנערכה בחודשים האחרונים נמכרו כ-15 אלף ברי מים. כעת מתכננת אלקטרה להרחיב את הפעילות בהדרגה, עם יעד לצמיחה שנתית של כ-30% במכירות ולהגעה ל-33 אלף מכשירים בשנה עד 2029. במקביל, היא מתכננת להקים מערך שירות ייעודי, שיכלול טכנאים ומתקינים מטעמה ויעניק שירותי התקנה, תחזוקה ותיקונים לצד מכירת מסננים. את המסננים, מציינים בחברה, ניתן גם לקנות ברשתות השיווק באופן פרטי, מאחר והם מתאימים לסטנדרט נהוג של מסנני מים.

המהלך מכוון לאחד מתחומי הפעילות של שטראוס, שנהנית מנוכחות משמעותית בשוק הישראלי באמצעות המותג תמי 4. לפי הדוחות הכספיים של קבוצת שטראוס, פעילות המים שלה, הכוללת גם פעילות בחו"ל, רשמה בשנת 2025 הכנסות של 895 מיליון שקל, עלייה של 5.5% לעומת השנה הקודמת, ורווח תפעולי של כ-115 מיליון שקל. לפי הדוח השנתי, כ-929 אלף ברי מים של החברה היו תחת הסכם שירות פעיל, ובשטראוס העריכו כי חלקה בשוק המים בישראל עומד על כשליש, בהגדרה הכוללת גם פתרונות נוספים לשתיית מים.

גם ברבעון השני של 2026 המשיכה פעילות המים של שטראוס לצמוח, עם עלייה של 7.1% בהכנסות לכ-233 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הניסיון הקודם של אלקטרה בשוק ברי המים

זו אינה הפעם הראשונה שבה אלקטרה מנסה להתחרות בשטראוס בתחום ברי המים. בשנת 2011 השיקה אלקטרה מוצרי צריכה את המותג "אלקטרה בר", במהלך שנועד לנגוס בנתח השוק של תמי 4. אלא שהפעילות התקשתה להתרומם, וההשקעות וההפסדים שנצברו בה הגיעו לאורך השנים לכ-60 מיליון שקל. לאחר שניסיון למכור את הפעילות למי עדן נחסם על ידי רשות ההגבלים העסקיים, חתמה אלקטרה ב-2017 על הסכם למכירתה לאיש העסקים רונן אלעד ושותפיו תמורת כ-10 מיליון שקל. כעת היא חוזרת לתחום באמצעות זרוע הקמעונאות שלה.

במסגרת ההשקה הנוכחית מציעה אלקטרה חמישה סוגים של ברי מים. המכשיר שמוצע ב-1,290 שקל כולל, לפי החברה, מערכת סינון בחמישה שלבים, נורת UV לטיפול בחיידקים ובווירוסים ומנגנון לייצור שמונה קוביות קרח בכל שש דקות. כאמור, ניתן להפעיל אותו באמצעות חיבור ישיר לצנרת או באמצעות מכל מים נשלף, ללא צורך בחיבור קבוע.

לצדו מציעה החברה בר מים בסיסי במחיר של 849 שקל, בר מים דיגיטלי עם מסך מגע ב-1,790 שקל, מכשיר המותאם לשומרי שבת במחיר של 2,690 שקל ומערכת מים תת-כיורית במחיר של 2,990 שקל.

היבוא הישיר מתרחב

הכניסה המחודשת לשוק ברי המים היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של אלקטרה קמעונאות להגדלת פעילות היבוא הישיר ומותגי הבית. לפי נתונים שהציגה החברה, היבוא הישיר אחראי כיום לכ-70% מהמכירות הכספיות של מוצרי החשמל הגדולים ברשתותיה, לעומת 57% בשנת 2024. פעילות זו צמחה ב-15.3% במהלך 2026 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עוד עולה מהנתונים שהציגה החברה, בהתבסס על מחקרי שוק לתקופה שבין ינואר לאוגוסט 2026, כי המותג אלקטרה החזיק בנתח של 25% מהמכירות הכמותיות של מכונות הכביסה בישראל, 22% מהמקררים, 33% מהמקפיאים ו-18% ממייבשי הכביסה.

באלקטרה מייחסים את יכולתה להציע מחירים נמוכים יחסית לשליטה במערך היבוא, ההפצה והשירות, המאפשרת לטענתה לצמצם את מספר המתווכים בין היצרן לצרכן. בחברה טוענים כי בחלק מהקטגוריות מחירי מוצרי המותג נמוכים בעשרות אחוזים ממחירי מוצרים מתחרים בעלי מפרט דומה, אך מדובר בהשוואות שהציגה החברה ולא בבדיקה עצמאית.

לצד ברי המים, אלקטרה מרחיבה את פעילותה גם בתחום מוצרי החשמל למטבחים מעוצבים, ובהם מקררים אינטגרליים, תנורים משולבי מיקרוגל וכיריים עם קולטי אדים מובנים. במקביל היא נכנסת לקטגוריות נוספות של מוצרי טיפוח ועיצוב שיער לנשים תחת המותג PRO BARBER WOMEN.

יורם בדש, מנכ"ל משותף של אלקטרה קמעונאות חשמל, מסר כי "כשאנחנו מביאים מוצר ישירות מהמפעל לבית הלקוח ומצמצמים את שכבות התיווך, החיסכון מגיע לצרכן. היבוא הישיר כבר מהווה 70% מהמכירות הכספיות של מוצרי הקו הלבן ברשתות שלנו, ואנחנו רואים בכך עדות לכך שהלקוחות מזהים את התמורה".