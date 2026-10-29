עסקת ענק בתחום המשלוחים: חברת דורדאש הודיעה על רכישת Instacart, שעוסקת בתחום משלוחי המכולת, ב-17 מיליארד דולר. העסקה משלבת מזומן ומניות כשלבעלי המניות של הנרכשת תהיה אפשרות לבחור בין הרכיבים עד לשיעור של 25% מניות בתמורה הכוללת. מחיר המניה של אינסטכרט בעסקה הוא 65 דולר, פרמיה של 11.3% על מחיר הנעילה האחרון שלה בנאסד"ק ושל 26% על המחיר בשבוע שעבר, לפני שהאפשרות של עסקה בין השתיים פורסמה בתקשורת. אינסטכרט הונפקה לראשונה לפני 3 שנים והמשקיעים בהנפקה נהנו מאז מתשואה של קרוב ל-95%. החברה נסחרת בשווי של כ-13.9 מיליארד דולר.

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דורדאש נסחרת בשווי של 73.4 מיליארד דולר. החברה מנוהלת מסן פרנסיסקו ולפי נתוניה, מאז הקמתה ב-2013 בוצעו דרכה הזמנות בסכום של מעל 10 מיליארד דולר. החברה פועלת ב-40 מדינות במותגים שונים - בין היתר Wolt, מאז שדורדאש רכשה את וולט בעסקה של כ-8.1 מיליארד דולר בשנת 2022.

"להביא את הגלידה לפני שתנמס"

החברות מציינות בהודעה על הרכישה שרוב הקניות של מוצרי מכולת נעשות בחנויות עצמן, אך אנשים רוכשים יותר ויותר מוצרים באינטרנט ומצפים למשלוח מהיר במחיר סביר. הרשתות הגדולות בונות מחסנים וציי משלוחים, ואילו חנויות קטנות לא יכולות להתחרות בהן, וכאן נכנסות דורדאש ואינסטכרט. טוני שו, מייסד משותף ומנכ"ל דורדאש, אמר שמצרכי מכולת קשה למכור כמו שצריך אונליין: "מישהו צריך לבחור אבוקדו בשל, למצוא תחליף שהיית בוחר בעצמך ולהביא לך את הגלידה לפני שהיא נמסה. אינסטקארט השקיעה שנים בלמידה איך לעשות זאת היטב עבור המוכרים, ודורדאש בנתה רשת שליחויות וטכנולוגיה שעליה סומכות חנויות מקומיות. יחד, נוכל לתת לחנויות מכל גודל יותר כלים לממש את הפוטנציאל של שליחויות מכולת".

כריס רוג'רס, מנכ"ל אינסטכרט, אמר שב-14 השנים האחרונות החברה שינתה את עולם המכולות אונליין וסייעה למוכרים מכל גודל, והמכירה שלה לדורדאש רק תעזור לה לעשות יותר. "נוכל ליצור הזדמנויות חדשות ולהציע חוויה טובה יותר ללקוחות ולמוכרים, וכן לייצר ערך לבעלי המניות", הוסיף רוג'רס.

דורדאש מציינת שהרכיב המנייתי של העסקה ימומן גם באמצעות גיוס חוב, ויש לה כבר התחייבות להלוואת גישור מג'יי.פי מורגן. החברה שואפת להישאר בדירוג השקעה. העסקה תושלם בסוף 2027 או במחצית הראשונה של 2028 בכפוף לאישור בעלי המניות של אינסטכרט וקבלת אישורים רגולטוריים (לרבות בקנדה ובישראל). החברה כבר קיבלה את אישורם של 19% מבעלי מניות אינסטכרט שצפויים להצביע בעד העסקה.