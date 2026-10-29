החלום של ג'סי דלטון על אייפון דואו הפך לסיוט תוך חמש דקות בלבד.

ביום שישי האחרון דלטון, תושב אזור דאלאס, הוציא מהאריזה את הטלפון המתקפל של אפל, שהושק לאחרונה בעלות של 2,000 דולר. הוא העביר אליו את שירות הסלולר ואת האפליקציות מהאייפון הישן שלו, ואז הציג את המכשיר החדשני לאשתו. הוא הספיק לפתוח ולסגור את הדואו ארבע או חמש פעמים בלבד לפני שהציר נתקע בזווית של 45 מעלות. דלטון ניסה לפתוח אותו בכוח ושמע רעש חד וחזק.

"הייתי בפאניקה", הוא מספר .

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מיד לאחר מכן הופיעו על המסך קווים בוהקים, אחד לאורך קו הקיפול והשני בצורת פס צבעוני שחצה את אחד מצדי המסך. לדבריו, גם המסך הפנימי כולו נראה "גלי'".

האייפון דואו החדש של שיין בסינסקי נשבר לאחר שש שעות בלבד. "התייחסתי אליו בעדינות כאילו היה כלי חרסינה יקר", אומר בסינסקי, תושב מלבורן שבאוסטרליה. "שמתי עליו כיסוי מגן מיד".

כשפתח את הטלפון כדי להראות אותו לחבר, שמע "קול פיצוח חזק וברור" והרגיש בליטה קטנה במסך, שבאותו רגע הופיעו עליו קווים.

גם דלטון וגם בסינסקי הצליחו לקבל מכשירים חלופיים בחנויות אפל המקומיות. לדברי בסינסקי, פתיחתו וסגירתו של הדואו החלופי חלקות הרבה יותר.

דובר אפל מסר: "אנחנו מודעים לתקלה המשפיעה על המסך הפנימי במספר קטן של מכשירי אייפון דואו. משתמשים שנתקלים בבעיות במסך של האייפון דואו שלהם מתבקשים לפנות לשירות AppleCare כדי לקבל מכשיר חלופי". הדובר לא ציין כמה מכשירים הושפעו מהתקלה, והבהיר כי אפל אינה מבצעת קריאה להחזרת המוצר.

מכשירים פגומים בודדים או תקלה מערכתית?

בעוד שהקושי העיקרי של רוכשים פוטנציאליים של אייפון דואו היה עד כה להשיג את המכשיר, חלק ממי שהצליחו לרכוש אותו נתקלו בתקלה חמורה שעלולה להשביתו. וזו אינה בעיית החומרה היחידה של אפל בעונת המכירות העמוסה שלה: בתחילת החודש החברה הציעה להחליף מכשירי אייפון 18 פרו מקס שסבלו מתקלה שמנעה מהם להתחבר לרשת AT&T לביצוע שיחות, שליחת הודעות וגלישה באינטרנט.

ברשתות החברתיות הופיעו דיווחים נוספים על מכשירי דואו שניזוקו באופן דומה, ובכולם נראו קווים בוהקים באותם אזורים במסך. האם מדובר במכשירים פגומים בודדים או בתקלה מערכתית?

"הדמיון בין המקרים מצביע על רגישות אפשרית לסטיות זעירות במנגנון הציר, או לאופן שבו המסך נתמך בזמן הקיפול", אומר פרנסיסקו ג'רונימו, סגן נשיא לתחום המכשירים העולמי בחברת המחקר IDC.

אני בודקת את הטלפון המתקפל החדש כבר כמעט שבועיים, ואף שנתקלתי בבעיות משלי עם הדואו, לא חוויתי צירים שנתקעו או תקלות במסך. עם זאת, כבר ראיתי קווים לבנים בוהקים מסוג זה במסכים אחרים המבוססים על טכנולוגיית OLED דומה, לרבות בטלוויזיה שמשפחתי נאלצה לשלוח למחזור כפסולת אלקטרונית.

"זה סימן לכך שהמסך כולו עומד להפסיק לפעול", לפי שהראם מוכתרי, טכנאי בכיר ב־iFixit אתר המתמחה בתיקון מכשירים אלקטרוניים.

לאחר שבחן את המבנה הפנימי של האייפון דואו, מוכתרי גיבש השערה בנוגע לסיבה האפשרית לתקלות במסכים: נקודת תורפה בציר שעלולה לפגוע ברכיבים האלקטרוניים "הזעירים ברמה מיקרוסקופית" שמתחת למסך (הוא עצמו טרם בדק מכשיר תקול).

מעט הצידה ממרכז המכשיר נמצא ציר ייחודי, סמוך לאזור שבו מופיעים הקווים הבוהקים. אפשר לראות אותו בתמונות שפרסם אתר iFixit לאחר פירוק המכשיר. לדברי מוכתרי, אם המנגנון הזה נשבר הוא עלול לנתק מעגלים חשמליים חיוניים.

מוכתרי הוסיף כי גם לכלוך או חלקיקים שנלכדו בציר או פגם בייצורו, עלולים לגרום נזק למסך הגמיש. במילים אחרות, מסכים מתקפלים הם עדינים. הטלפון המתקפל הראשון של סמסונג סבל מכל כך הרבה תקלות בשנת 2019, ובהן קווים דומים שהופיעו לאורך מסך ה־OLED הפגום, עד שהחברה נאלצה לדחות את השקתו.

עם זאת לדברי מוכתרי הדואו הוא הטלפון המתקפל הקל ביותר לתיקון מבין אלה שבדק. אפשר להסיר את הכיסוי האחורי באמצעות ברגים והסוללות מקובעות בדבק שאינו מצריך הפעלת כוח או שימוש באלכוהול כדי לשחררן. "תהליך פתיחת המכשיר היה פשוט", הוא אומר. "זה תכנון מצוין".

באשר לדלטון, הוא אומר שהוא "בטוח ב־90%" שימשיך להשתמש בדואו.

"כבר עשר שנים שלא נתקלתי באייפון שנשבר", הוא הוסיף. "אולי מדובר רק בסדרת ייצור ראשונית פגומה. אבל אני חושש שמדובר בפגם של ממש בתכנון המכשיר".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.