הסמארטפון המתקפל המוצדק היחיד בשוק

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קטגוריית הסמארטפונים המתקפלים טרם הוכיחה שאינה גימיק, אך עבור ענקיות הטכנולוגיה מדובר בשוק קריטי. בעוד שאפל סוף סוף הצטרפה למרוץ והציגה מתקפל ראשון - שעדיין ממתין לנחיתה רשמית על המדפים - סמסונג משייפת את הנוסחה כבר מספר דורות. בדיקת ה־Galaxy Z Flip 8 החדש של הענקית הקוריאנית מראה כי כעת ניתן לקבוע בביטחון: מדובר במתקפל היחיד שמצדיק רכישה.

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החידוש העיקרי: המסך החיצוני

במצב פתוח, מציע המכשיר מסך ראשי בגודל 6.9 אינץ' - נתון שמיישר קו עם מכשירי הדגל הגדולים. ואולם, הבשורה האמיתית נמצאת בחלק החיצוני: מסך ה־FlexWindow צמח ל־4.1 אינץ', ונראה כי בסמסונג פיצחו סוף סוף את הפוטנציאל שלו. התצוגה החיצונית מציגה קפיצת מדרגה, ושני הפאנלים מציעים בהירות מרבית מרשימה של 2,600 ניטים. עם זאת, סמסונג טרם הצליחה להעלים לחלוטין את קמט הקיפול במרכז המסך.

אם בדורות הקודמים שימש המסך החיצוני בעיקר כלוח התראות מוגבל עם קומץ ווידג'טים בסיסיים, כעת הוא מסוגל להריץ כ־16 אפליקציות מלאות, ממחשבון ועד יומן. השדרוג הזה משנה מהותית את חוויית המשתמש ומאפשר לבצע משימות במהירות מבלי לפתוח את המכשיר. כמו כן, סמסונג מאפשרת להוריד יישומים נוספים דרך החנות שלה, תוך התראה מראש כאשר אפליקציה אינה מותאמת לתצוגה המוקטנת.

חוויית הצפייה בשני המסכים מעולה. הצבעים עשירים ומדויקים, החדות גבוהה, והפאנלים מספקים את איכות התצוגה המוכרת והמשובחת של סמסונג.

היתרון הבולט: העיצוב והנוחות

סמסונג הצליחה לפצח את האיזון הנכון בשימוש במכשיר מתקפל: הוא מהווה פתרון אידיאלי למשתמשים בעלי ידיים קטנות, וכמובן למי שמחפש סמארטפון שלא מנפח את הכיס. יתרה מכך, סמסונג העמיקה את החריץ בין שני חלקי המכשיר, החלישה את עוצמת המגנטים והגבירה את גמישות הציר - מה שיכול לסייע לצרכנים לפתוח את המכשיר ביד אחת.

אחד היתרונות הבולטים נובע ישירות מתצורת הציר: האפשרות להעמיד את המכשיר במצב חצי־פתוח בזווית של 90 מעלות (צורת L) הופכת את הצפייה בסרטונים ובשיחות וידאו לנוחה במיוחד. גם במבחן המשקל, הדגם החדש רזה יותר ועומד על 180 גרם.

ומה לגבי העובי? במצב סגור, עוביו של ה־Z Flip 8 עומד על 13.1 מ"מ. מדובר בשיפור קטן לעומת ה־Z Flip 7 (13.7 מ"מ), אבל מעורר הערכה.

מצלמה: זהה לזו של שנה שעברה

סמסונג לא מיהרה לשנות את מערך הצילום, והחומרה נותרה כמעט זהה לזו של השנה שעברה - חיישן ראשי רחב של 50 מגה־פיקסל, עדשה אולטרה־רחבה של 12 מגה־פיקסל ומצלמת סלפי של 10 מגה־פיקסל. בהיעדר עדשת טלפוטו המקובלת בדגמי פרימיום, האפשרויות אמנם מצומצמות יותר, אך המערך הקיים עושה את העבודה.

מי שאיכות הצילום עומדת בראש סדר העדיפויות שלו יעדיף כנראה את סדרת ה־Galaxy S (ובפרט את דגם האולטרה), שם נמצאים החיישנים המתקדמים ביותר של החברה. עם זאת, התמונות שמפיק ה־Flip 8 חדות, מפורטות ועשירות. בתאורה חלשה או בצילום אובייקטים בתנועה, המצלמה תתקשה לספק ביצועים שווים לאלה של מכשירים מתקדמים יותר.

יתרון משמעותי טמון במבנה המכשיר. היכולת להחזיק את הטלפון כשהוא מקופל, לצלם סלפי באמצעות החיישנים הראשיים ולהשתמש במסך החיצוני כמראה היא בשורה לחובבי צילום עצמי ווידאו. לכך מצטרפת תכונת הקלטה כפולה, המאפשרת לצלם במקביל את מה שמתרחש מול המצלמה - ואת המשתמש עצמו.

ביצועים וסוללה: טובים

כיאה למכשיר פרימיום, סמסונג החליטה לשלב מעבד מתקדם, והכניסה את ה־Snapdragon 8 Elite Gen 5 מבית קוואלקום. המכשיר הצליח לעמוד במשימות מעמיסות ולא נתקל באתגרים משמעותיים. המעבר בין אפליקציות כבדות, עבודה במסך המשני וצפייה בסרטונים התבצעו כולם בצורה חלקה. מה שכן, המכשיר עשוי להתחמם בעת שימוש אינטנסיבי.

סמסונג בחרה להשאיר את קיבולת הסוללה זהה לדור הקודם, עם סוללת 4,300 מיליאמפר/שעה. סוללה בקיבולת כזו תחזיק לכם כיום עבודה, ואם אתם משתמשים אינטנסיביים - אפילו מעט פחות. מי שחיי סוללה ארוכים במיוחד הם שיקול מכריע עבורו, עליו לפנות למכשירי הדגל המוכרים, שאינם מוגבלים על ידי מגבלות המקום של גוף מתקפל. המכשיר תומך בטעינה חוטית בהספק של 25 וואט, כשהחברה מבטיחה הגעה ל־50% סוללה בחצי שעה. מדובר בנתון צנוע לעומת המתחרים הסיניים, אבל כזה שעושה את העבודה לרבים מהמשתמשים.

המחיר: כמו הדור הקודם

דגמי ה־Z Flip 8 יתחילו ב־4,000 שקלים ויגיעו עד 4,750 שקלים עבור נפח האחסון הגבוה ביותר. בהשוואה לדור הקודם, התמונה תלויה בדגם. ה־Flip 7 הושק בישראל ב־4,099 שקלים (כך שהדגם הבסיסי החדש זול בכ־100 שקלים) וב־4,549 שקלים (כך שעבור הדגם היקר יותר, הדור החדש יקר בכ־200 שקלים).

עם זאת, הצבת המספרים הללו מול שאר המתקפלים שהושקו השנה מבהירה בדיוק מדוע ה־Flip נותר המכשיר הנגיש בסדרה. סדרת ה־Fold החדשה, שנפתחת לרוחב בתצורת דרכון, מתחילה בישראל ב־6,100 שקלים ומטפסת עד 8,200 שקלים. עבור דגמי ה־Ultra, שנפתחים לטאבלט, תשלמו מ־6,900 שקלים ועד 8,950 שקלים בגרסת האחסון הגבוהה ביותר. זהו בדיוק הסיפור של המכשיר הזה - ה־Flip 8 מציע שילוב נכון בין תג מחיר שמיישר קו עם מכשירי דגל רגילים לבין ערך מוסף שמצדיק את הקטגוריה המתקפלת.

המתחרה העיקרית: אפל נכנסת למרוץ המתחרה העיקרי שממתין לסמסונג מעבר לפינה הוא ה-iPhone Duo, המתקפל הראשון מבית אפל שמבקש להגדיר מחדש את הקטגוריה כולה. אף שמדובר במכשיר שנפתח לרוחב ואינו מתחרה ישיר בדגם ה-Flip, מדובר בקריאת תיגר ברורה של הענקית האמריקאית על השוק. ה-Duo יגיע עם מסך חיצוני בגודל 5.4 אינץ' וצג פנימי של 7.6 אינץ' בבהירות שיא של 3,000 ניטים. מעבר לגוף עשוי טיטניום, אפל רותמת את המבנה המתקפל ליכולות צילום מבוססות AI אפשרות לשימוש כחצובה עצמאית ומערכת iOS 27 שתתמוך לראשונה בפיצול מסכים. לצד שבב A20 Pro ומחיר התחלתי של 1,999 דולר, ה-Duo מסתמן כאיום המשמעותי ביותר על הדומיננטיות של סמסונג בקטגוריה.

*****גילוי מלא: סמסונג סיפקה לגלובס את המכשיר לסקירה