המנהל שיוביל את OpenAI בישראל, למרות ההכחשות

מוטי הדס, לשעבר סמנכ"ל במטריקס ואיש מכירות בכיר בגוגל ובמונגו די בי, יקים פעילות שירות ומכירות לשוק הטכנולוגיה הישראלי. הדס כתב פוסט בעמוד הלינקדאין שלו וסיפר כי הוא מונה לתפקיד מייסד הפעילות בישראל, וכי המהלך מסמן את הגעתה של ענקית הבינה המלאכותית ל"קהילת הדיגיטל" הישראלית. "המהלך מסמן את החשיבות של הזירה הישראלית ל-OpenAI".

לפני כחודשיים, הודו מקורבים לחברה, כי אין בכוונתה לפתוח פעילות בישראל, ועתה, אולי בשל ההתרחבות הגלובלית של המתחרה אנתרופיק, ייתכן כי ב-OpenAI השתכנעו בפתיחה של פעילות מקומית. בשלב זה לא ברור האם הדס יעבוד מישראל או מלונדון - שם מייצגים ישראלים נוספים את החברה כלפי השוק הבינלאומי, אך הדס מציין בעמוד האישי שלו כי הוא מתגורר בישראל.

בפוסט הודה הדס למנהלו הישיר, ניקולאי סקבו, שמנהל מלונדון את פעילות השירות והמכירות (GTM) לשוק אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA) ולקלמנט אנדרה, תושב אירלנד, שמנהל גם הוא פעילות ניכרת של ייעוץ ומכירות באירופה.