"אין מקום שני": טראמפ מגייס את ענקיות ה-AI למאבק מול סין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום אתמול (ד') בבית הלבן כמה מהאנשים החזקים ביותר בתעשיית הבינה המלאכותית האמריקאית. בסוף הפגישה הוא הודיע כי החברות הסכימו למתווה וולונטרי של פיקוח על הטכנולוגיה, שיכלול בדיקות פנימיות וחיצוניות.

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"אני רואה בכך מידה עצומה של פיקוח עצמי", אמר טראמפ לכתבים מחוץ לאגף המערבי בבית הלבן. הם מבינים שהם צריכים לפקח על עצמם". מסביב לשולחן ישבו כמעט כל השמות הגדולים בענף: דריו אמודיי, מנכ"ל אנתרופיק; גרג ברוקמן, נשיא OpenAI; ג'ף בזוס; אילון מאסק; מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג; מנכ"ל גוגל סונדאר פיצ'אי; מארק צוקרברג ממטא וסאטיה נאדלה ממיקרוסופט . לפי סידור הישיבה שטראמפ עצמו פרסם, הואנג ישב לימינו ומאסק לשמאלו. גם סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, שר האוצר סקוט בסנט ויו"ר בית הנבחרים מייק ג'ונסון השתתפו.

"לא אחנוק את צמיחת הטכנולוגיה"

ההסכמה על פיקוח עצמי מעניינת דווקא בגלל מה שטראמפ אמר כמה שעות קודם לכן. במהלך השקת America.gov, צ'אטבוט חדש שאמור לעזור לאמריקאים להתנהל מול שירותי הממשלה, הוא הבטיח שלא יאפשר לרגולציה לעצור את התפתחות התחום.

"לעולם לא אחנוק את צמיחתה של טכנולוגיה שתהיה גדולה יותר מהמהפכה התעשייתית", אמר. "אנחנו לא יכולים לחנוק אותה, ואנחנו מובילים בפער גדול".

טראמפ רואה בבינה המלאכותית לא רק ענף טכנולוגי אלא מרוץ לאומי, ובעיקר מרוץ מול סין. מבחינתו, מי שישלוט בבינה המלאכותית יחזיק ביתרון כלכלי ואסטרטגי שקשה יהיה לסגור. בכנס בבית הלבן ניסח טראמפ זאת בצורה פשוטה עוד יותר - במרוץ הזה יהיה מנצח ומפסיד. "אין מקום שני".

אבל בזמן שהבית הלבן לוחץ על דוושת הגז, דווקא חלק מהאנשים שבונים את הטכנולוגיה מבקשים להאט מעט. אמודיי קרא מוקדם יותר החודש לחברות המובילות להוריד את קצב הפיתוח. מאסק וסם אלטמן הזהירו גם הם שההתקדמות מהירה יותר בחלק מהמקרים מהיכולת לבנות סביבה מנגנוני בטיחות. החשש התחזק בעקבות מקרים שבהם סוכני בינה מלאכותית פעלו בדרכים שלא תוכננו מראש.

לא כולם בתעשייה שותפים לאותה רמת דאגה. ג'נסן הואנג ומארק צוקרברג, למשל, נוטים להציג עמדה פחות פסימית ולהדגיש שהחברות עצמן צריכות להיות אחראיות לבטיחות המוצרים שהן מוציאות לשוק.

שכבת פיקוח נוספת

גם אצל טראמפ אפשר היה לזהות השבוע מעט יותר זהירות מכפי שאפיינה אותו בעבר. מצד אחד, הוא שולל ניסיון להציב חסמים משמעותיים בפני הפיתוח. מצד שני, אחרי הפגישה הוא דיבר על הסכמה רחבה לפיקוח עצמי והזכיר שגם משרד המשפטים וה-FBI מספקים ממילא שכבת פיקוח נוספת.

אלטמן אמר באותו יום כי OpenAI כבר פועלת בצורה זהירה יותר. יום קודם לכן עצרה החברה את השקתו של מודל חדש בגלל חששות בטיחותיים. לדבריו, האטה אינה בהכרח נסיגה: לפעמים משמעותה היא גם להחליט שלא לאמן מודל מסוים עד שניתן יהיה להשתכנע ברמת הבטיחות שלו. אבל חלק משמעותי מהפגישה כלל לא עסק במה שהמודלים עושים, אלא במקומות שבהם הם יושבים.

חברות הטכנולוגיה מוציאות מאות מיליארדי דולרים על מרכזי נתונים, שבבים ותשתיות חשמל שנדרשות להפעלת מערכות בינה מלאכותית. מרכזי הנתונים האלה הפכו בחודשים האחרונים לבעיה פוליטית הולכת וגדלה. ביישובים ברחבי ארה"ב קמו התארגנויות שמתנגדות להקמתם, לעתים מצד רפובליקאים ודמוקרטים יחד, בעיקר בגלל החשש מעליית מחירי החשמל, צריכת מים וההשפעה על הסביבה המקומית.

טראמפ אמר לאחר הפגישה כי המנהלים הסכימו לעשות יותר כדי לגרום לקהילות לרצות את הפרויקטים האלה. בין האפשרויות שעלו - תמיכה כספית בבתי ספר מקומיים וצעדים שימנעו מתושבים לשאת בעלויות האנרגיה שמרכזי הנתונים מוסיפים לרשת.

"אתם עוד תראו, מרכזי הנתונים יהיו מאוד פופולריים", הבטיח. ואם לא? טראמפ הזהיר שהחברות פשוט ייאלצו להעביר חלק מההשקעות למקומות אחרים, ואולי גם מחוץ לארה"ב.

הנושא מתחבר ישירות לתחרות עם בייג'ינג. רק בשבוע שעבר, במהלך ביקורו של שי ג'ינפינג בוושינגטון, הסכימו ארה"ב וסין לפתוח ערוץ תקשורת לטיפול בתקריות הקשורות לבינה מלאכותית. זהו צעד קטן של תיאום בין שתי מדינות שמשקיעות סכומי עתק כדי להקדים זו את זו באותה טכנולוגיה.

טראמפ לא הסתיר עד כמה מוגבל הוא רוצה שהתיאום הזה יהיה. כשהסביר מדוע לא רצה ללכת רחוק יותר עם הסינים, הוא חזר לאותו טיעון שמלווה כמעט את כל מדיניות ה-AI שלו: "אנחנו מובילים. למה שארצה לעשות משהו?".

ובתוך כל הדיון הגדול על מרוץ טכנולוגי עולמי, הבית הלבן ניסה ביום שלישי גם להראות לציבור שימוש הרבה יותר יומיומי בבינה המלאכותית. כאמור, באירוע שנמשך לאורך היום הושק כאמור America.gov, והממשל הציג אותו כחלק מ"תור הזהב" הטכנולוגי שטראמפ מבטיח. שר החוץ מרקו רוביו אמר כי אחת האפשרויות שנבחנות היא לאפשר באמצעות המערכת להגיש בקשה ראשונה לדרכון באופן מקוון לחלוטין, בלי להגיע למרכז טיפול כפי שנדרש כיום.

טראמפ, אגב, כבר פחות אוהב את המונח "בינה מלאכותית". לאחרונה הוא מעדיף לקרוא למהפכה שהוא מקדם "בינת-על". מבחינתו, השם אולי חדש, אבל הרעיון נשאר אותו רעיון: לבנות מהר, להסיר חסמים, ובעיקר לוודא שסין לא מגיעה ראשונה.