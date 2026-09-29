אנתרופיק, החברה שעומדת מאחורי מודלי הבינה המלאכותית קלוד (Claude), חושפת לראשונה את המחיר הכספי העצום של המרוץ לפיתוח הבינה המלאכותית. לפי תשקיף ההנפקה שלה, שהגיע לידי רויטרס והפייננשל טיימס, הכנסות החברה זינקו פי 12 בשנת 2025 לכמעט 4.6 מיליארד דולר, אך במקביל היא רשמה הפסד נקי של כ-42 מיליארד דולר. מרבית הסכום, כ-34 מיליארד דולר, נובעת משינוי חשבונאי בשווי התחייבויות הקשורות לגיוסי הון קודמים, ולא מכסף שהוציאה בפועל. ההפסד התפעולי שלה התרחב ל-8.06 מיליארד דולר, לעומת 2.98 מיליארד דולר ב-2024.

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הנתונים נחשפים כאמור לקראת הנפקה שעשויה להעניק לאנתרופיק שווי של יותר מ-2 טריליון דולר, ולהפוך אותה בהנפקה לפי שווי החברה הגבוה ביותר בהיסטוריה. אלא שלצד הצמיחה המהירה והשאיפות הפיננסיות, המסמך שנועד להציג למשקיעים את עסקיה, כולל גם אזהרה חריגה: הטכנולוגיה שהיא עצמה מפתחת עלולה להציב "סיכונים קיומיים לאנושות".

לפי הפייננשל טיימס, התשקיף הופץ בימים האחרונים בקרב קבוצה מצומצמת של שותפים, וכמעט שליש ממנו מוקדש לפירוט גורמי סיכון. לצד סיכונים עסקיים, ובהם התלות במספר קטן של לקוחות גדולים, החברה מתארת את האפשרות שמודלי AI מתקדמים יבצעו מניפולציות, יסחטו ויפגינו התנהגויות בלתי צפויות אחרות. האזהרות מגיעות דווקא בשעה שאנתרופיק ממשיכה להשקיע סכומי עתק בפיתוח הטכנולוגיה: הוצאותיה התפעוליות הסתכמו ב-12.65 מיליארד דולר ב-2025, יותר ממחציתן על כוח מחשוב ותשתיות.

מאחורי ההפסד של 42 מיליארד דולר

בשורה התחתונה, אנתרופיק סיימה את 2025 עם הפסד נקי של כ-42 מיליארד דולר. אלא שהמספר החריג הזה דורש הסבר: כ-34 מיליארד דולר מההפסד נובעים משינוי חשבונאי הקשור לגיוסי הון קודמים. ככל ששווי החברה עלה, כך גדל גם השווי המוערך של התחייבויות מימון שעשויות להפוך בעתיד למניותיה. העלייה הזו נרשמה כהוצאה בדוחות הכספיים, אף שלא מדובר בכסף שיצא בפועל מקופת החברה. במילים אחרות, ההפסד מפעילותה השוטפת נמוך משמעותית מההפסד הנקי המדווח.

עם זאת, גם ללא הרכיב החשבונאי, העלויות של אנתרופיק ממשיכות לטפס במהירות. בשנת 2025 הוציאה החברה 7.33 מיליארד דולר על כוח מחשוב ותשתיות הדרושים לפיתוח ולהפעלת מודלי הבינה המלאכותית שלה, פי שלוש לעומת השנה הקודמת. וזה רק חלק מההשקעה המתוכננת: לפי התשקיף, התחייבויותיה העתידיות לשירותי ענן, מחשוב ותשתיות מגיעות לסכום עצום של 518 מיליארד דולר בשנים הקרובות. לשם השוואה, בסוף 2025 עמדו לרשות החברה מזומנים והשקעות לטווח קצר בהיקף של כ-20.28 מיליארד דולר.

מבקשת להאט את המרוץ, וממשיכה להתחרות

אזהרות הבטיחות מגיעות בזמן שאנתרופיק עצמה מפרסמת מחקרים על התנהגות מזיקה אפשרית של מודלים אוטונומיים. לפי רויטרס, בניסויים מבוקרים נצפו בין היתר חבלה בקוד, סיוע להונאות ומניפולציה של מידע. הממצאים מעלים שאלות על היכולת לפקח על מערכות שמקבלות עצמאות הולכת וגדלה בביצוע משימות.

מנכ"ל החברה, דריו אמודיי, קרא לתעשייה להאט את קצב השקת היכולות החדשות כדי להתמודד עם הסיכונים. לפי פייננשל טיימס, בשבוע שעבר אמר במועצת הביטחון של האו"ם כי AI הוא "סוגיית הביטחון הגלובלית החשובה ביותר שעומדת כיום בפני העולם". אבל במקביל, אנתרופיק ממשיכה במרוץ המסחרי: לפי רויטרס, בשבוע שעבר השיקה את מודל Opus 5.5, בתחרות מול OpenAI.

כאמור, שווי של יותר מ־2 טריליון דולר בהנפקה יהיה גבוה ביותר מפי שניים מהערכת השווי של אנתרופיק במאי, שעמדה לפי רויטרס על 965 מיליארד דולר. לפי דיווח קודם של הסוכנות, ההנפקה צפויה להידחות לאחר בחירות האמצע בארה"ב בנובמבר. ההנפקה עשויה לשמש נקודת ייחוס לתמחור חברות הבינה המלאכותית, ובראשן המתחרה OpenAI, שלפי רויטרס הגישה ביוני מסמכי הנפקה חסויים. עבור המשקיעים, התשקיף של אנתרופיק מציב זו לצד זו צמיחה מהירה בהכנסות, התחייבויות עתק לתשתיות וסיכונים שהחברה עצמה מזהירה כי השלכותיהם עשויות לחרוג הרבה מעבר לעסקיה.

אנתרופיק סירבה להגיב לדיווחים.