אנבידיה יוצאת למהלך היסטורי של 150 מיליארד דולר

חברת אנבידיה , יצרנית השבבים שנמצאת בלב מהפכת הבינה המלאכותית, הגדילה את תוכנית רכישת המניות העצמית שלה ב־150 מיליארד דולר, כך שסך הסכום שנותר לרכישה במסגרת התוכנית עומד כעת על 235 מיליארד דולר.

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מדובר בתוכנית הרכישה העצמית הגדולה ביותר שאישרה החברה עד כה. אנבידיה תשלים את רכישות המניות עד שנת הכספים 2028, מסרה החברה מסנטה קלרה שבקליפורניה בהודעה שפורסמה היום (ב').

"הצמיחה של אנבידיה מונעת משינוי פלטפורמה שמתרחש פעם בדור, לעבר בינה מלאכותית ומחשוב מואץ", אמר הואנג בהודעה. "האישור הזה משקף את הביטחון שלנו בהזדמנות ארוכת הטווח שעומדת בפנינו".

"היכולת שלנו לייצר מזומנים מעניקה לנו את היכולת להשקיע בטכנולוגיות שמקדמות את השינוי הזה, ובמקביל להחזיר הון לבעלי המניות", אמר מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, בהודעה.

חברות מבצעות רכישות עצמיות של מניות כאמצעי להחזרת מזומנים למשקיעים, ולעיתים קרובות עושות זאת כאשר מנהלים סבורים שמחיר המניה נמוך משוויה. תהליך רכישת המניות מצמצם את מספר המניות שבמחזור, ובכך עשוי להגדיל את הרווח למניה.

לפי מרקטווטצ', זוהי ככל הנראה תוכנית הרכישה העצמית הגדולה ביותר שאושרה אי־פעם על ידי חברה אמריקאית. על פי נתוני Birinyi Associates מחודש מאי, השיא הקודם היה שייך לאפל, שאישרה במאי 2024 תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 110 מיליארד דולר.

במקרה של אנבידיה, ההרשאה החדשה בהיקף של 150 מיליארד דולר מגדילה את הסכום שנותר לחברה לרכישה במסגרת התוכנית ל־235 מיליארד דולר.

מניית אנבידיה עולה ב־1.3% ל־228 דולר במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק.