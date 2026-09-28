הטלטלה בשוק האג"ח מאלצת את המשקיעים לנסות לצפות לאן מועדות פני הכלכלה ותיקי ההשקעות שלהם.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים זינקה לאחרונה ליותר מ־5%, והגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מזה 19 שנה . החוב של ארה"ב חצה שיא של 40 טריליון דולר. המלחמה עם איראן דוחפת את מחירי הנפט כלפי מעלה. הבנק הפדרלי צפוי להמשיך להעלות את הריבית כדי לרסן את האינפלציה, מה שמצביע על כך שעלויות המשכנתאות והלוואות אחרות לא צפויות לרדת באופן משמעותי בזמן הקרוב.

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אז כיצד הכלכלה תתמודד עם עליית הריבית, ומה המשקיעים צריכים לעשות כדי להיערך לכך?

הוול סטריט ג'ורנל ביקש משישה מנהלי השקעות מובילים לשתף את דעתם.

דן איווסקין | מנהל ההשקעות הראשי, פימקו

הזינוק בתשואות האג"ח יכביד על הכלכלה, וכבר ניכרים סימני חולשה בענפים הרגישים לשינויים בריבית, כמו שוק הדיור, אומר דן איווסקין, מנהל ההשקעות הראשי של פימקו, המתמחה בהשקעות באג"ח ומנהלת נכסים בהיקף של 2.3 טריליון דולר.

עם זאת, לדבריו, צרכנים רבים קיבעו בשנים האחרונות ריביות נמוכות על המשכנתאות שלהם, וכך הם מוגנים מפני העלייה בריבית. במקביל, חברות הבינה המלאכותית שמניעות את כלכלת ארה"ב צפויות להמשיך להוציא כספים, סיבה נוספת לצפות להמשך הצמיחה.

"אנחנו צופים האטה מסוימת", אומר איווסקין. "אבל לא מיתון".

לדבריו, אם מחירי הנפט ימשיכו לעלות, שוק האג"ח עלול לספוג פגיעה נוספת. אולם בטווח הארוך, ההשקעות בבינה מלאכותית עשויות לייעל את הכלכלה, לרסן את האינפלציה ובכך לתמוך במחירי האג"ח.

לעת עתה, לדבריו, המשקיעים צריכים לנצל את התשואות הגבוהות יותר.

" אפשר לבנות תיק השקעות איכותי שמניב תשואה של 6% או 7%", אומר איווסקין. לדבריו, מדובר באפשרות אטרקטיבית בהשוואה לשוק המניות, שבו רמות התמחור גבוהות.

חלק מהמלצות המומחים למשקיעי שוק האג"ח איווסקין

"אפשר לבנות תיק אג"ח איכותיות שמניב תשואה של 6%-7%" - חלופה אטרקטיבית לשוק המניות המתומחר ביוקר דסאי

להתאים ציפיות בתיקי האג"ח ולהתמקד בהבטחת "הכנסה יציבה". לשקול רכישת אג"ח של ענקיות טק ו-AI כמו מיקרוסופט, מטא , אמזון ואלפאבית רידר

להתחיל להוסיף לתיק אג"ח לטווח ארוך יותר, שמחירן יעלה אם תשואות האג"ח ממשלתיות ירדו דליו

ממליץ לבנות תיק השקעות מפוזר, ולהתרחק מהשקעות הרגישות לשינויים בריבית

סונאל דסאי | מנהלת ההשקעות הגלובלית בתחום האג"ח, פרנקלין טמפלטון

המשקיעים חוששים מעליית הריבית ומתשואות האג"ח המטפסות.

סונאל דסאי נותרת אופטימית.

רווחי החברות, שוקי המניות והצמיחה הכלכלית הפגינו כולם עמידות, אומרת דסאי, האחראית על השקעות באג"ח בהיקף של יותר מ־300 מיליארד דולר בפרנקלין טמפלטון.

"אני חושבת שאנחנו רואים תמחור מחדש בשוק האג"ח של היכולות של הכלכלה האמריקאית", אומרת דסאי. "אני לא מאמינה שריבית גבוהה תמוטט את הכלכלה. אני חושבת שאנחנו יכולים להתמודד איתה".

דסאי צופה שהתשואות ימשיכו לעלות ויפעילו לחץ על מחירי האג"ח, כאשר היקפי שיא של גיוסי חוב ממשלתיים והקמת תשתיות הבינה המלאכותית מתחרים על מקורות מימון בשוק החוב. לדבריה, משקיעים שהתרגלו לקבל מתיקי האג"ח שלהם תשואות הדומות לאלה של מניות בתקופה שבה הריבית ירדה, צריכים להתאים את ציפיותיהם ולהתמקד בהבטחת "הכנסה יציבה".

דסאי נמנעת מאג"ח בעלות מועדי הפירעון הארוכים ביותר, שהן הפגיעות ביותר להעלאות ריבית נוספות מצד הבנק הפדרלי. עם זאת, היא שוקלת לרכוש אג"ח של ענקיות מחשוב בתחום הבינה המלאכותית, כמו מיקרוסופט, מטא פלטפורמס, אמזון ואלפאבית, שמציעות תשואות גבוהות יחסית בהתחשב בדירוג ההשקעה שלהן .

"אלה חברות יציבות עם מאזנים יציבים", היא אומרת.

ריק רידר | מנהל ההשקעות הראשי בתחום האג"ח הגלובלי, בלקרוק

ריק רידר נלהב מיחס הסיכון־תשואה שמציעות כיום איגרות החוב.

" הקרנות שלי מניבות יותר מ־7%, עם מח"מ של שלוש שנים. חיכיתי ארבעה עשורים לאפשרות לעשות דבר כזה", אמר רידר, מנהל ההשקעות הראשי של בלקרוק בתחום האג"ח הגלובלי, שמנהל נכסים בהיקף של יותר מ־2 טריליון דולר .

לדברי רידר, בסביבה הנוכחית המשקיעים אינם צריכים לקחת סיכונים גדולים כדי להשיג תשואות אטרקטיביות באג"ח. הוא גם אופטימי שמחירי אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך יתייצבו. לדבריו ללקוחות, במקרים קודמים שבהם התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים חצתה את רף 5%, התשואות ב־12 החודשים שלאחר מכן היו גבוהות .

לדברי רידר, התשואות הגבוהות הביאו ל"זינוק" במספר המשקיעים שרוצים לדבר על אג"ח, למרות ההפסדים שנרשמו השנה .

" אנשים מבינים שברגע שהתשואה על אג"ח לעשר שנים עולה מעל 5%, בדרך כלל אפשר להרוויח", אמר. "השאלה היא אם היום הוא היום הנכון להיכנס".

רידר סבור שהתשובה היא "כן" זהיר. הוא מתחיל "לטבול את הרגל במים" ולהוסיף לתיק אג"ח לטווח ארוך יותר, שמחירן יעלה אם התשואות על אג"ח ממשלתיות ירדו .

ריי דליו | מייסד ברידג'ווטר אסושיאייטס

היקף גיוסי החוב של ארה"ב אינו מראה סימני ירידה, ולדברי ריי דליו, הגענו לנקודה שבה נטל החוב הכבד מתחיל להשפיע על הכלכלה כולה .

דליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושיאייטס, מזהיר זה שנים מפני הסכנות שבהתנפחות החוב הממשלתי. הוא תיאר את ההשלכות האפשריות בשורה של ספרים, ובהם ספרו האחרון " How Countries Go Broke ".

ארה"ב מוציאה יותר מטריליון דולר בשנה רק על תשלומי הריבית על החוב שלה, הוא מציין. תשלומי שירות החוב, הכוללים הוצאות ריבית ופירעון חובות שמגיעים למועד הפירעון, החלו "לדחוק החוצה" הוצאות ממשלתיות אחרות. לדבריו, מדובר במגמה מדאיגה שמתרחשת גם במדינות מערביות אחרות .

דליו צופה כי תשואות האג"ח בעולם ימשיכו לעלות, ככל שהיצע החוב הממשלתי יעלה על הביקוש. לדבריו, הדבר יוביל בסופו של דבר להאטה בהיקף ההלוואות ובצמיחה. הוא ממליץ למשקיעים לבנות תיק השקעות מפוזר היטב, אך להתרחק מהשקעות הרגישות לשינויים בריבית .

בריאן ויילן | מנהל ההשקעות הראשי בתחום האג"ח, TCW

עליית ריבית בדרך כלל מפחידה משקיעים. הפעם אין להם סיבה לחשוש, אומר בריאן ויילן, מנהל ההשקעות הראשי בתחום האג"ח ב־ TCW , שמנהלת נכסים בהיקף של 200 מיליארד דולר.

הריבית הגבוהה יותר תכביד על חלקים מהכלכלה, אך מנפיקות החוב הגדולות ביותר, ענקיות המחשוב שמשקיעות בהקמת עסקי בינה מלאכותית, עדיין רווחיות ובעלות מאזנים חזקים. לדברי ויילן, הדבר יסייע להן להתמודד עם הזינוק בריבית .

"יותר ממחצית מהצמיחה בארה"ב מגיעה מלווים שאינם רגישים לשינויים בריבית", הוא אומר. לדבריו, גם אם הפד יעלה את הריבית פעם, פעמיים או שלוש פעמים נוספות, לא תהיה לכך השפעה על החלק הזה של הכלכלה.

למרות ההפסדים השנה, המשקיעים לא נטשו את קרנות האג"ח, ויילן רואה בכך סימן חיובי. גם מרווחי האג"ח, כלומר התשואה הנוספת שהמשקיעים דורשים תמורת השקעה באג"ח מסוכנות יותר, נותרו נמוכים. זהו סימן נוסף לכך שהכלכלה ממשיכה להפגין עמידות.

ויילן אינו סבור שמחזור העלאות הריבית יימשך זמן רב, בין היתר משום שלהערכתו האינפלציה לא תזנק, למרות המלחמה המתמשכת ועליית מחירי האנרגיה.

לדבריו, המשקיעים מקבלים כיום תמורה נאותה על הסיכונים הכרוכים בהחזקת אג"ח. "המלחמה תסתיים ומחירי הסחורות ירדו".

רוב ארנוט | מייסד Syzygy Asset Management

האינפלציה שנובעת מהמלחמה אמורה להיות זמנית, אבל לדברי רוב ארנוט, האתגר הוא לדעת מתי היא תחלוף.

"זאת שאלת המפתח", אומר ארנוט, מייסד ויו"ר Syzygy Asset Management , שנקראה בעבר Research Affiliates . "טראמפ היה רוצה שנאמין שזה יסתיים בקרוב מאוד. אני מקווה שהוא צודק, אבל אני לא רואה הרבה ראיות לכך".

ארנוט סבור שבינה מלאכותית היא טכנולוגיה פורצת דרך שתגדיל את הפריון, אך הוא אינו מתלהב ממניות של חברות בעלות שווי שוק גדול, שזינקו על רקע ההתלהבות מבינה מלאכותית .

" לדעתי, אנחנו מסתכלים כאן על בועה", אומר ארנוט. לטענתו, זרימת הכספים האדירה לקרנות מחקות מדד ניפחה את הבועה "באופן שלא היה אפשרי בשנים 1999 ו־2000".

ארנוט מזהה פער קיצוני בתמחור בין החברות במדד S&P 500 לבין 500 החברות האמריקאיות הגדולות הבאות אחריהן. הוא סבור שבשנים הקרובות חברות קטנות יותר ישיגו ביצועים טובים יותר מחברות גדולות.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.