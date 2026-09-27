1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים נכנסים לשבוע עמוס, במהלכו המשקיעים יצטרכו לחלק את תשומת לבם בין ההתפתחויות בזירה הגאופוליטית לשלל נתוני מאקרו חשובים. זאת, כאשר שני גורמים ממשיכים להפעיל לחץ על שוק המניות: מחירי הנפט הגבוהים ותשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לא עוצרות.

● נורה אדומה: שני סימנים שעלולים לבשר על טלטלה בשווקים

● קאמבק של מיליארד דולר: ריסקיפייד מזנקת בוול סטריט לשיא של 5 שנים

במקביל, חששות בטיחות ה-AI חוזרים שוב לאור הזרקורים: עקב שורה של פריצות לאתרים פדרליים בארה"ב, OpenAI הודיעה כי היא מקפיאה את אימון מודלי ה-AI החדשים שלה. על המסחר בתחום ה-AI ישפיעו גם הדוחות הכספיים של ענקית השבבים מיקרון, שיפורסמו ביום רביעי.

בחזית הגאופוליטית, המשקיעים יגיבו בראש ובראשונה להצהרת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כך שהוא דוחה את ההצעה האיראנית לפתיחת מצר הורמוז. בדיווח בוול סטריט ג'ורנל, צוין כי טראמפ אמר לצוות שלו שסביר שאחרי בחירות האמצע בנובמבר ארה"ב תחזור לבצע תקיפות נגד איראן. בנוסף, מחר (ב') צפויים להתפרסם עוד פרטים לגבי פגישת טראמפ-שי שחלה בסוף השבוע שעבר, בסיומה חתמו השניים על הארכת הפסקת האש בתחום הסחר עד ה-10 בינואר.

בחזית המאקרו, נתוני התעסוקה והאינפלציה בארה"ב יעמדו במוקד, וצפויים להשפיע על ציפיות הריבית בשווקים. דוח התעסוקה לחודש ספטמבר יפורסם ביום ו', אך עוד לפני כן, יפורסמו סקר המשרות הפתוחות לחודש אוגוסט (ג') ומדד התעסוקה של ADP (ד'). בנוסף, ביום רביעי יפורסם ה-PCE לחודש אוגוסט - מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב - כמו גם אומדן שני של הצמיחה ברבעון השני.

בבורסה בתל אביב, שבוע המסחר הנוכחי יתנהל במתכונת מקוצרת בחול המועד סוכות, והבורסה תינעל בשעה 14:25, במקום ב-17:25. בנוסף, ביום שישי לא יתקיים מסחר בשל החג.

2 סקטור הטכנולוגיה שוב סוחב את וול סטריט על גבו

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי זניח של 0.1%. טאואר , נובה ואורמת יטפסו בשיעור של 2%-3%, בעוד פאלו אלטו תיחלש במעל 3%. טבע ואלביט מערכות צפויות לרדת בכ-1%.

הבורסה בת"א סיכמה את השבוע החולף בירידות שערים: מדד ת"א 35 איבד מערכו כ-1.1%, מדד ת"א 90 נפל בכ-3% ומדד ת"א 125 איבד מערכו כ-1.5%. מתחילת החודש, מדד ת"א 35 עלה עד כה בכ-2.5%, מדד ת"א 90 נחלש בכ-3% ומדד ת"א 125 טיפס בכ-1%.

את הירידות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שרשם ירידה שבועית של כ-4%, בין היתר, על רקע התנודתיות במחירי הנפט בעולם. המדד צפוי לרכז עניין רב בפתח שבוע המסחר, לנוכח הודעתה של ניו-מד אנרג'י על ביטול עסקת הענק שלה ושל רציו לאספקת גז לתחנות הכוח החדשות של דליה - עסקה בהיקף של 6.7 מיליארד דולר.

גם מדד הקלינטק בלט לשלילה ונפל בכ-4%, במקביל לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב והציפיות הגוברות להעלאות ריבית, אלו משפיעות על עלויות מימון הפרויקטים של חלק מהשחקניות המרכזיות בתחום.

על אף סערת האג"ח העולמית, וול סטריט חתמה את השבוע החולף בירוק. ה-S&P 500 עלה בכ-1.2%, הנאסד"ק קפץ בכ-2% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3%.

מניית מטא סיפקה למדדים דחיפה משמעותית ורשמה זינוק שבועי של 13%, לנוכח ההתלהבות בשווקים סביב עוזר ה-AI החדש שהשיקה, Muse - ונמצאת בדרך לחודש החזק ביותר שלה מאז 2013.

כאמור, ענקית השבבים מיקרון תדווח ביום רביעי את תוצאותיה הכספיות לרבעון הפיסקלי הרביעי של 2026. באתר CMC Markets דווח כי האנליסטים צופים כי רווחיה יוכפלו ביותר מפי 10 ויעמדו על 31.45 דולר למניה, לעומת נתון של 3.03 דולר ברבעון המקביל אשתקד. לפי הדיווח, המניה צפויה לנוע ב-9% מעלה או מטה אחרי הדוחות.

בעקבות התנועה שלו בשבוע החולף, מדד ה-S&P 500 עבר לעלייה של כ-0.7% מתחילת חודש ספטמבר, שבאופן מסורתי נוטה להניב תשואות שליליות. אך יש מי שמצביע על התפתחויות שליליות מתחת למכסה המנוע.

מתוך 11 הסקטורים השונים של ה-S&P 500, שמונה מהם נמצאים בטריטוריה שלילית מתחילת החודש, כאשר הירידות הבולטות ביותר נרשמו בענפי התשתיות (קרוב ל-6%), הנדל"ן (כ-5%) והפיננסים (כ-4.7%). ענף הבריאות החזיק את הראש מעל למים עם עלייה זניחה של כ-0.4%.

כך, מגזר הטכנולוגיה ושירותי התקשורת נושאים על גבם את מרבית העליות החודשיות, עם טיפוס של כ-4.8% וכ-5.7%, בהתאמה. דרך נוספת להביט במגמה זו היא דרך ביצועי מדד ה-S&P 500 במשקל־שווה, שמעניק משקלות שוות לכל המניות הכלולות בו - וירד בכ-3.5% מתחילת החודש.

"המדדים המרכזיים החזיקו מעמד יפה, אבל המניה הממוצעת לא", אמר לרויטרס פול נולטה, יועץ בכיר ואסטרטג שווקים ב-Murphy & Sylvest Wealth Management. "מתחת לפני השטח, הייתה לאחרונה שחיקה מסוימת".

3 פערי הריביות מחלישים את השקל

השקל נחלש מול הדולר בשבוע החולף בכ-0.8% ושערו הרציף ננעל סביב 3.05 שקלים. זאת, בעיקר בשל התחזקות הדולר בעולם והציפיות להעלאות ריבית בארה"ב. מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, טיפס ב-0.75% לרמה של 100.97 נקודות.

ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, ציין כי "העלאת הריבית של הפד בשבוע שעבר, לצד התמחור בשוק להמשך הידוק מוניטרי, הרחיבה את פערי הריביות לטובת הדולר והעלתה את עלויות הגידור. במקביל, המשך התקיפות החות'יות על סעודיה והחשש מהתרחבות העימות מול איראן מעלים את פרמיית הסיכון האזורית ומחזקים את מעמדו של הדולר כמטבע מפלט. גם בשוק הגלובלי הדולר נהנה לאחרונה מתשואות האג"ח האמריקאיות הגבוהות ומציפיות להמשך העלאות ריבית".

בטווח הקצר, גילדין צופה כי שער החליפין יישאר תנודתי. עם זאת, עודפי החשבון השוטף של ישראל ויתרות המט"ח הגבוהות של בנק ישראל מגבילים להערכתו את פוטנציאל הפיחות. מנגד, רגיעה בזירה המפרצית עשויה להחזיר את הלחץ לכיוון ייסוף השקל.

נפט מסוג ברנט סיכם את השבוע החולף ללא שינוי וננעל ברמה של כ-104 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד ב-8% לרמה של 92.4 דולר - ירידה שבאה על רקע הצעה איראנית לפתוח את מצר הורמוז בתנאי לסיום המצור. אך כאמור, הסוחרים צפויים להגיב לדחיית העסקה מצד הנשיא טראמפ.

בשוק הקריפטו, הביטקוין מוסיף להיסחר סביב רמה של 85 אלף דולר - שיא של מעל שמונה חודשים. סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, הצביעה על טווח של 85-87 אלף דולר כאזור המבחן המרכזי של המטבע בטווח הקצר.

היא הוסיפה כי פריצה והתבססות מעל הטווח הזה עשויה להפנות את תשומת הלב לרמת 90 אלף דולר, בעוד שבצד השלילי היא עוקבת אחר אזור ה-80 אלף דולר כרמת תמיכה.

לדבריה, שני המשתנים החשובים ביותר להמשך התזה על הביטקוין הם המשך האימוץ המוסדי וזרימות ההון לקרנות הסל.

4 "השוק יהיה מרוצה מדוח תעסוקה טוב - לא נהדר"

אחרי שדוח התעסוקה בארה"ב לחודש אוגוסט הגיע חזק בהרבה מן המצופה והטה את הכף לטובת העלאת הריבית מוקדם יותר החודש, כלכלנים שנסקרו על־ידי רויטרס מעריכים כי הדוח לחודש ספטמבר יציג תוספת של כ-100 אלף משרות.

ג'יימס ראגאן, מנהל השקעות ראשי שותף ב-D.A. Davidson, אמר לרויטרס כי "הציפיות הן ששוק העבודה השתפר בחודשים האחרונים. הכיוון החיובי של נתוני התעסוקה הוא חשוב כדי להבטיח שהוצאות הצרכנים יישארו חזקות".

ג'ים באירד, מנהל השקעות ראשי ב-Plante Moran Financial Advisors, אמר לסוכנות הידיעות כי "השוק יהיה די מרוצה מדוח תעסוקה טוב, אבל לא נהדר. אם הדוח יציג התחממות משמעותית, הוא יוכל בקלות לגרור תגובה שלילית של השווקים בטווח הקצר, שכן הוא ייתפש כגורם שמחזק את הטיעון בעד העלאת ריבית נוספת באוקטובר". ההסתברות שמתמחרים השווקים להעלאת ריבית באוקטובר עומדת כעת על כ-64%.

בגזרת האינפלציה, מדד ה-PCE לחודש אוגוסט צפוי להציג עלייה חודשית של 0.4%, בעוד מדד הליבה המנכה את מחירי האנרגיה והמזון צפוי לטפס ב-0.3%; ברמה השנתית, המדד צפוי לעמוד על 3.7% או לטפס מעט ל-3.8%, בעוד מדד הליבה צפוי לטפס ל-3.4% - עדיין נתונים שנמצאים במרחק רב מיעד ה-2% של הפדרל ריזרב.

באתר Tradingkey דווח כי הלשכה לניתוח כלכלי בארה"ב (BEA) יבצע במקביל לפרסום זה עדכונים שנתיים לחשבונות הכלכליים הלאומיים, כולל לנתונים היסטוריים של התוצר, ההכנסה האישית והצריכה. כך שמעבר להתמקדות בנתוני חודש אוגוסט בלבד, השוק יצטרך לעקוב אחר עדכונים משמעותיים אפשריים לנתוני האינפלציה וההוצאות מהעבר.

5 העלייה בתשואות בארה"ב מציתה חששות מפני מפולת

תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות־טווח בארה"ב טיפסו בשבוע שעבר לשיאים של עשרות שנים - והולכות וגוברות האזהרות שנשמעות בשווקים מפני תיקון בשוק המניות (ירידה של בין 10% ל-20% מהשיא). התשואה לעשר שנים נעמדה בסוף השבוע על 5.16%, שיא מאז 2007; התשואה ל-30 שנה נעמדה על 5.5%, שיא מאז 2004.

ב-CNBC הצביעו בסוף השבוע על כך שיותר מאשר גובה התשואות עצמן, מה שמטריד הוא קצב העלייה. ביום רביעי האחרון, התשואה לעשר שנים רשמה את הזינוק היומי החד ביותר שלה מאז אפריל 2025.

ההיסטוריה מראה שכשהתשואות מטפסות בקצב מהיר כפי שנראה לאחרונה, "משהו תמיד נשבר בסוף" - כך אמר ל-CNBC ג'ון רוק, ראש אנליזה טכנית ב-22V Research. מחקר שערך רוק על תנועת התשואה לעשר שנים בחמשת העשורים האחרונים העלה כי ישנם 16 מקרים בהם נרשמה עלייה בקצב מהיר כפי שנראה כיום - ולדבריו, בכל אחד מהמקרים הללו אסון כלכלי כלשהו התרחש.

ב-CNBC ציינו כי בעוד שקנה המידה של המשברים הללו משתנה בהשפעותיו על השווקים, הקפיצה בתשואות כמעט תמיד הובילה להפרעה כלשהי בשווקים הפיננסים שהכבידה על נכסי הסיכון. בין המשברים הבולטים עליהם הצביע רוק: התרסקות שוק המניות ב-1987, המשבר הפיננסי באסיה ב-1997, התפוצצות בועת הדוט-קום ב-2000 ומשבר הסאב-פריים ב-2008. "כמו שיום בא אחרי לילה, כשהתשואה לעשר שנים מזנקת, משהו חוטף נוקאאוט. פשוט משתלם להיות זהיר", אמר רוק.

סטיב אייזמן, אחד מהסוחרים שחזו את המשבר הכלכלי של 2008 והתפרסמו בסרט "The Big Short", כתב בבלוג שלו כי "תיקון בשוק נראה קרוב. זה נראה שרמת ה-5% היא הרוביקון בשביל השוק". אייזמן ציין כי תשואות גבוהות יותר מגדילות את הגירעון ופוגעות בשוק הדיור; "והן פוגעות בסיפור ה-AI, שהפך כעת לסיפור שבאופן חלקי עוסק במינוף", הוא אמר בהקשר להנפקות החוב העצומות של ענקיות הטכנולוגיה.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.