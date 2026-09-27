קאמבק של מיליארד דולר: ריסקיפייד מזנקת בוול סטריט לשיא של 5 שנים

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית, כאשר המדדים המובילים S&P 500, דאו ג'ונס ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.5%-0.6% בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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ריסקיפייד הגיעה לשיא של כמעט 5 שנים וחזרה להיסחר מעל שווי של מיליארד דולר

זינוק של 10.8% במניית ריסקיפייד ביום חמישי שעבר הביא את מחיר המניה למחיר שבו לא נסחרה מאז סוף שנת 2021. ביום שישי, המניה נחלשה מעט, ובסיום שבוע המסחר שוויה עלה לראשונה זה זמן רב מעל מיליארד דולר. ריסקיפייד היא חברת פינטק שמספקת פתרון למניעת הונאות במסחר. החברה, בניהולו של המייסד המשותף, עידו גל, הונפקה לראשונה בבורסת ניו יורק בשנת השיא של ההנפקות 2021, לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר שאליו עדיין לא חזרה שוב.

בשבוע שעבר החברה לא פרסמה דיווח שעשוי להסביר את הקפיצה במניה. באתר המשקיעים, Zacks, ציינו שריסקיפייד נהנית מביקוש גובר שנובע מכך שמקרי ההונאה הופכים להיות מורכבים יותר.

בדוחות הרבעון השני שפורסמו בחודש שעבר, ריסקיפייד הציגה את הצמיחה הגבוהה ביותר בהכנסות בשנים האחרונות, והן צמחו ב-22% ל-98.7 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד נקי של 9.1 מיליון דולר, שיפור לעומת הרבעון המקביל, וה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) היה חיובי בסך 3.9 מיליון דולר.

ריסקיפייד מצפה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 400-410 מיליון דולר, ו-EBITDA של 33-39 מיליון דולר. אמצע טווח התחזית משקף צמיחה של 17.5% בהכנסות ושל 34.7% ב-EBITDA לעומת 2025.

מניית סימילרווב נפלה על רקע מינוי מנכ"ל חדש

לפני מספר חודשים הודיעה חברת התוכנה, סימילרווב על כוונת המייסד, אור עופר, לפרוש מתפקיד המנכ"ל עד אמצע 2027. ביום חמישי שעבר החברה דיווחה על המחליף, שייכנס לתפקיד כבר בתחילת נובמבר - מוקדם יותר מהצפוי: מייקל אקרמן, שמכהן כיום כמנהל עסקים ראשי בחברת דיגיטל טורביין וקודם היה בתפקידים בכירים גם בחברות אובר טכנולוג'יס ופינטרסט . בתגובה להודעה, מניית סימילרווב נפלה ביום חמישי ב-12.2%, וביום שישי עלתה בכ-0.7%. בסיום שבוע המסחר המניה ננעלה במחיר שמשקף לחברה שווי שוק של 669 מיליון דולר.

סימילרווב בוחנת התנהגות של גולשים באינטרנט, והנתונים שהיא מספקת ללקוחותיה על כך מאפשרים להם להפיק תובנות עסקיות. החברה הונפקה לראשונה בשנת 2021 לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר.

לצד הדיווח על החלפת המנכ"ל, פורסמו בשבועות האחרונים גם כמה דיווחים על מכירת מניות סימילרווב על-ידי עופר. מוקדם יותר השנה, כשהמניה נפלה לשפל, עופר ומספר בכירים רכשו מניות, במחירים שנעו בין כ-3.20-3.90 דולר למניה. מאז מניית סימילרווב עלתה משמעותית והדיווחים האחרונים על מכירת מניות מצביעים על כך שעופר מכר החודש מניות בהיקף מצטבר של 4.5 מיליון דולר במחירים שנעו בין כ-7.69 דולר ל-8.54 דולר למניה. עופר מסר בנוגע למינויו של אקרמן: "הקדשתי קרוב ל-20 שנה לבנות את החברה, ואני לא יכול להיות גאה יותר במקום שבו אנו נמצאים היום - עסק שצלח את המעבר לעידן ה-AI וממוצב היטב לשלב הבא של הצמיחה". עופר הוסיף שאקרמן הוא בעל שיעור קומה, מומחיות ואנרגיה, ויוכל להוביל את סימילרווב קדימה.

אורמת תקבל עד 35 מיליון דולר ממשרד האנרגיה בארה"ב

חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת טכנולוגיות הודיעה ביום שישי שנבחרה לקבל מימון בסך עד כ-35 מיליון דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי (DOE). אורמת הדואלית, בניהולו של דורון בלשר, נסחרת במקביל בבורסות של ניו יורק ושל תל אביב, ושווי השוק שלה הוא כ-5.8 מיליארד דולר. המניה עלתה ב-1.2% בתגובה להודעת החברה, אך מחיר המניה נמוך בכ-35% מהשיא שבו היא נסחרה מוקדם יותר השנה.

המימון שהחברה תקבל מיועד לקידום שני פרויקטים: פרויקט Dixie Valley בנבאדה בו המימון יגיע עד 25 מיליון דולר ויתמוך בתכנון, קידוח, בדיקות ואימות בארות EGS, ופרויקט Cove Fort עם מימון של עד 9.7 מיליון דולר, שיתמוך בקידוח בארות ואפיון תת הקרקע. לדברי המנכ"ל בלשר, המענקים מחזקים את החשיבות של חדשנות ושיתופי פעולה בקידום הפיתוח הגיאותרמי בארה"ב.

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