מאות מימושים: עובדי חברת הסייבר קייטו ייפגשו עם 100 מיליון דולר

חברת הסייבר הישראלית קייטו נטוורקס (Cato Networks) השלימה לאחרונה עסקת סקנדרי בהיקף של כ־100 מיליון דולר, כך נודע לגלובס. במסגרת העסקה מימשו מאות עובדים ומשקיעים קיימים חלק מאחזקותיהם בחברה במהלך שאפשר להם להפוך מניות שברשותם לכסף נזיל מבלי להמתין להנפקה או למכירת החברה.

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מדובר בעסקת מימוש משמעותית נוספת של קייטו בתוך מעט יותר משנה, בתקופה שבה החברה ממשיכה להרחיב את פעילותה בשוק אבטחת המידע הארגוני. בשונה מגיוס הון רגיל, שבו הכסף שמזרימים המשקיעים נכנס לקופת החברה, בעסקת סקנדרי מועברת התמורה לבעלי המניות המוכרים. עבור עובדים המחזיקים באופציות או במניות, מדובר באפשרות ליהנות מחלק מהשווי שצברו לאורך שנות עבודתם, גם כשהחברה אינה נסחרת בבורסה. עבור משקיעים ותיקים, העסקה מאפשרת לממש חלק מההשקעה מבלי להיפרד בהכרח ממלוא אחזקותיהם.

220 מיליון דולר בשני מהלכים

העסקה הנוכחית מגיעה לאחר שבקיץ 2025 השלימה קייטו גיוס הון משמעותי, שהיקפו הראשוני עמד על כ־359 מיליון דולר והתרחב בהמשך לכ־409 מיליון דולר לפי שווי חברה של 4.8 מיליארד דולר. במסגרת אותו מהלך נכללה גם עסקת סקנדרי בהיקף של כ־120 מיליון דולר, שבה מימשו מניות כ־1,400 עובדים ועובדים לשעבר. בשלב זה, לא ידוע לפי איזה שווי בוצעה העסקה החדשה ומה היה היקף המימוש של העובדים לעומת זה של המשקיעים הקיימים.

עסקת קייטו מצטרפת לשורה של עסקאות סקנדרי בהייטק הישראלי לאחרונה, שבמסגרתן כאמור חברות פרטיות מאפשרות לעובדים ולמשקיעים מוקדמים לממש חלק מאחזקותיהם עוד לפני הנפקה או אקזיט. רק בתחילת החודש דווח כי חברת הבינה המלאכותית הישראלית וונדרפול (Wonderful) השלימה עסקת סקנדרי בהיקף של 170 מיליון דולר, שבמסגרתה מכרו עובדים ומשקיעי אנג'ל מוקדמים מניות, לצד גיוס הון של 550 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר.

העסקאות הללו משקפות שינוי באופן, שבו חברות טכנולוגיה פרטיות מתמודדות עם הצורך לספק נזילות לעובדים ולמשקיעים. בעבר, האפשרות לממש אחזקות הייתה קשורה בעיקר להנפקה או למכירת החברה.

קייטו נטוורקס (Cato Networks) תחום עיסוק: פועלת בתחום ה־SASE, המשלב שירותי תקשורת ואבטחת מידע בפלטפורמה מבוססת ענן. היסטוריה: הוקמה בשנת 2015 על ידי יזם הסייבר שלמה קרמר וגור שץ. עובדים: יותר מ־1,900, כמחציתם בישראל עוד משהו: מספר לקוחות החברה עומד על יותר מ־4,800 ברחבי העולם

כיום, חברות שצמחו להיקפים משמעותיים יכולות לאפשר מימושים גם בשלבים מוקדמים יותר, כמו במקרה של וונדרפול. במקרה של קייטו, מדובר כבר בעסקת מימוש שנייה בהיקף של תשע ספרות בתוך תקופה קצרה יחסית.

הכנסות חוזרות של יותר מ-415 מיליון דולר

קייטו, שהוקמה ב־2015 על ידי יזם הסייבר שלמה קרמר וגור שץ, פועלת בתחום ה־SASE, המשלב שירותי תקשורת ואבטחת מידע בפלטפורמה מבוססת ענן. הטכנולוגיה שלה מאפשרת לארגונים לחבר באופן מאובטח בין עובדים, סניפים, מרכזי נתונים ויישומי ענן, תוך ניהול מרכזי של תשתיות התקשורת והאבטחה. בכך היא מציעה חלופה למודל המסורתי, שבו ארגונים נדרשים לרכוש ולתחזק בנפרד מוצרי אבטחה ותקשורת מספקים שונים.

על פי הנתונים העדכניים של החברה, הכנסותיה השנתיות החוזרות (ARR), מדד המשקף את קצב ההכנסות השנתי מחוזים וממנויים פעילים, חצו את רף 415 מיליון הדולר, צמיחה של 42% לעומת השנה הקודמת. מספר לקוחותיה עומד כיום על יותר מ־4,800 ברחבי העולם, והיא מעסיקה יותר מ־1,900 עובדים, כמחציתם בישראל.

בחברה מסרו לגלובס: "ההצלחה של קייטו נשענת על העובדים שלנו, שנמנים עם הטאלנט המוביל בתעשייה, וחשוב לנו שהם יהיו שותפים לערך שהם מייצרים ויקבלו הכרה על תרומתם לצמיחה המואצת של החברה. מבלי להתייחס לעסקאות ספציפיות, אנחנו שואפים לאזן בין האינטרס של המשקיעים שלנו, להגדיל את החזקתם בחברה, לבין הרצון לאפשר לעובדים ליהנות מההצלחה שהם שותפים לה. כשהאינטרסים האלה חופפים, מתקבל בדיוק האיזון שאנחנו שואפים אליו, ונמשיך לפעול כדי לאפשר אותו גם בהמשך".