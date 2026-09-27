בדקנו את האייפון החדש, לא בטוח שתרצו לקנות אותו

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סדרת האייפון 18 פרו נחתה בישראל בגל ההשקה הראשון, יחד עם כל העולם. במקום להמציא את הגלגל מחדש, אפל לקחה את הנוסחה של השנה שעברה, בוודאי בהיבטי העיצוב, לצד שינויים קטנים: החל מצמצם מכני שמאפשר לראשונה שליטה ידנית אמיתית במצלמה, דרך שבב A20 Pro ומערכת קירור משופרת שמונעת התחממות, ועד לאי דינמי מצומצם שמאפשר סוף סוף להריץ שלוש פעילויות בו-זמנית.

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האייפון 18 פרו מקס החדש הוא אולי לא שדרוג חובה למי שמחזיק ביד את האייפון 17 פרו, ואולי אף למי שמחזיק בדור קודם לכן, בעיקר כשכולם מחכים למתקפל החדש. אך מה חשבנו על המכשיר החדש?

החידוש העיקרי: המצלמה

החידוש העיקרי באייפון 18 פרו מקס קשור דווקא למצלמה. מערך הצילום האחורי כולל שלוש מצלמות 48 מגה-פיקסל: עדשה רחבה, עדשה רחבה במיוחד, ועדשת טלפוטו המספקת זום פי 4. בחלק הקדמי של המכשיר תמצאו מצלמת סלפי של 18 מגה-פיקסל, שיודעת להרחיב את המסגרת אוטומטית או לצלם תמונות לרוחב, גם כשהמכשיר מוחזק במנח אנכי.

רבים מהחידושים הם בתוכנה, אבל הפעם יש גם חידוש מרכזי בחומרה: במקום מפתח צמצם קבוע, דגמי הפרו מצוידים לראשונה במפתח צמצם משתנה בעדשה הראשית. המנגנון מורכב משישה להבים נפרדים, שיכולים להיפתח לרווחה כדי להכניס כמות רבה של אור, או להיסגר בהתאם לצורך - מה שמעניק שליטה ידנית מלאה באור הנכנס לחיישן.

המצלמה הראשית מוכיחה את עצמה כראויה ומספקת תמונות טובות, חדות ובהירות, גם כשמדובר בצילום בתנאי תאורה חלשים ובלילה. פיצ'ר שראוי להתייחס אליו הוא "מעקב מיקוד", שמאפשר להתמקד באובייקט ולעקוב אחריו.

המכשיר זוכר את האובייקט, וגם אם הוא יוצא מהפריים וחוזר, המיקוד חוזר אליו. כל שנדרש הוא להקיש פעמיים על האובייקט, כדי לראות בחלק העליון של המסך חיווי פעיל לצד מסגרת צהובה עוקבת. התכונה פועלת היטב ובאופן עקבי בכל המצלמות שבגב המכשיר, כך שגם בשימוש בעדשה הרחבה-במיוחד תוך כדי ביצוע זום - האובייקט נשאר נעול וממוקד.

אם אתם נהנים לשלוט ידנית בכל פרט בתהליך הצילום, האייפון 18 פרו מספק חוויה מתגמלת ומסקרנת. עם זאת, שווה לשקול האם היכולות הללו אכן תואמות את הרגלי השימוש היומיומיים שלכם, או שמדובר בעולם תוכן מתקדם שפונה בעיקר ליוצרים מושבעים.

היתרון הבולט: הביצועים והמסך

מתחת למכסה המנוע ישנו יתרון בולט, והוא שבב ה-A20 Pro, שמספק יכולות מתקדמות לאייפונים החדשים. ההבטחה של אפל מדברת על מעבד שמהיר עד 50% לעומת הדור הקודם, וכשהמכשיר פועל מהר ויציב יותר - זה אכן מורגש.

אמנם קשה לכמת את מלוא ההבדלים בזמן שבו נערכה הבדיקה, אך הטלפון מגיב לכל פעולה במהירות מסחררת בשימוש היומיומי, ומפגין יכולות מרשימות גם מול משימות מורכבות.

לצד כל זאת, המעבד נעזר בתא אידוי שנועד לבלום התחממות יתר של המעבד. בשטח, חוויית השימוש - ובמיוחד במשחקים כבדים, לצד צילום סרטונים אינטנסיבי - היא טובה. עם זאת, כבר בשלב ההתחלתי של מעבר הנתונים וההתקנה בין האייפון הישן לחדש, המכשיר התחמם בצורה מורגשת שמעט הדאיגה. אלא שמאותה נקודת פתיחה והלאה, לא נרשמו בעיות חימום חריגות נוספות.

בגזרת המסך של ה-18 פרו מקס מדובר בפאנל LTPO Super Retina XDR OLED בגודל 6.9 אינץ', עם קצב ריענון דינמי של 120 הרץ, ותמיכה ב-HDR10 וב-Dolby Vision. המסך חד, עשיר בצבעים, ועם בהירות שיא של עד 3,000 ניטים, ושומר על חדות גם תחת שמש ישירה.

עיצוב: דומה וכבד יותר

מבחינת עיצוב, המכשיר נראה טוב אבל "לגמרי אפל", כלומר אין כאן שום בשורה. דגם הפרו מקס כבד יחסית: גוף האלומיניום, הסוללה המוגדלת ותא האידוי שוקלים יותר, עם תוספת של 16 גרם בהשוואה לדור הקודם. ההבדל מורגש למדי, בוודאי למי שנוהג להשתמש במכשיר שעות ארוכות.

בגב המכשיר תמצאו את חיפוי ה-Ceramic Shield המוכר מהדור הקודם, אך הפעם בגימור צבע אחיד ולא בשילוב גוונים שונים. גוון הבורדו החדש הוא ללא ספק עניין של טעם.

אפל מיקמה את רכיבי האינפרא-אדום של ה-Face ID מתחת למסגרת התצוגה, מה שאפשר להקטין את האי הדינמי. אמנם לא מדובר בשינוי שיגרום לכם להתרגש, אבל הוא בהחלט מביא איתו ערך מוסף: האפשרות להציג כעת בחלק העליון שלוש פעילויות שונות בזמן אמת היא תוספת מבורכת, שמרחיבה את יכולות ריבוי המשימות.

הסוללה: יש שיפור

הסוללה באייפון 18 פרו מקס מחזיקה במשך יממה של שימוש אינטנסיבי, תלוי עד כמה אתם חיים על בהירות גבוהה ומשתמשים במצלמה. בהשוואה לדורות קודמים, אפשר לזהות שיפור מסוים בביצועים, גם אם הוא לא מהפכני. בחוויה האישית שלנו, לא נרשם שינוי מהותי אפילו ביחס לשני דורות אחורה.

הבשורה האמיתית בדור החדש מגיעה בגזרת הטעינה: הסוללה תגיע לכמעט חצי מהקיבולת שלה בתוך 15 דקות בלבד, והמשמעות היא שתוך 45 דקות תצליחו להביא מכשיר מרוקן לחלוטין לטעינה מלאה של 100%.

המחיר: יקר

דגמי הפרו מקס צפויים להתחיל באזור ה-5,700-5,800 שקל, ולהגיע עד לכ-11 אלף שקל בתצורת האחסון המקסימלית, כמובן בהתאם לחברה שממנה תרכשו. השנה נרשמה התייקרות של כ-100 דולר בארה"ב ביחס לשנה שעברה, שמתורגמת כמובן גם לתג המחיר כאן בישראל.

מעבר לכך, אפל בחרה שלא להשיק דגמי אייפון בסיסיים לצד סדרת הפרו, כך שמי שמחפש מכשיר חדש שאינו יקר ייאלץ להישאר עם משפחת ה-17, לפחות עד שדגמי הבסיס החדשים יגיעו לחנויות באביב הקרוב. אם תרצו לעלות בשטח האחסון במכשירים תשלמו מאות שקלים בכל קפיצה.