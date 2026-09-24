כבר בסקירה קצרה של המרחב הדיגיטלי קל להבחין שישראל מאמצת בחדווה ובמהירות את חידושי הבינה המלאכותית. לא רק במסגרת של ארגונים, עובדים ולקוחות, אלא גם ובעיקר בחיים הפרטיים, במגוון רחב של שימושים. נתונים חדשים של חברת מאסטרקארד מאששים את התחושות, ומגלים שבקרב בני הנוער מדובר באימוץ רחב במיוחד.

בחברת הטכנולוגיה שעוסקת בתחום התשלומים ערכו לאחרונה סקר בקרב 26 אלף מבוגרים ובני נוער מ-13 מדינות באירופה כולל ישראל, באמצעות חברת המחקר אופיניום. מהסקר עלה כי הישראלים מובילים בפער בכל הנוגע לאימוץ רכישות באמצעות סוכני AI, הרבה יותר מהממוצע האירופי.

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כך, 68% מבני הנוער בישראל מאמינים שסוכני AI יבצעו עבורם קניות בעתיד (הממוצע האירופי: 57%), ורבע מהם יעדיפו המלצת AI על פני המלצת ההורים, כאשר בקרב בני 17-18 השיעור כבר עולה ל-32%. לכאורה, הסמכות עוברת אט-אט למכונות, אבל כאן נכנס נתון נוסף: מתברר שרק 19% יסמכו על המלצת סוכני AI יותר מאשר המלצת חברים (באירופה: 31%). כלומר, לקבוצת השווים יש כוח משמעותי שהסוכנים יתקשו לגבור עליו.

שליש ממבני הנוער מעידים כי כיום הבינה המלאכותית מסייעת להם בקבלת החלטות רכישה, בין אם באמצעות מחקר מוצרים, השוואת חלופות, איתור מחירים או המלצות. עם זאת, מחצית מכלל המשיבים מעריכים כי תוך שנים אחדות היא תהפוך לאחת מדרכי הקנייה המרכזיות שלהם. בקרב ההורים, אגב, רק חמישית נעזרים בבינה המלאכותית להחלטות רכישה.

סוכן יקר, קנה לי חולצה

מהם המוצרים שבני הנוער מוכנים שסוכן בינה מלאכותית ירכוש עבורם בעתיד? 60.5% בחרו באופנה והנעלה, 44% במוצרי חשמל וטכנולוגיה, 43% מתנות ו-42% מוצרי טיפוח אישי. בקרב ההורים, הקטגוריות המובילות שונות: 52% בחרו בחופשות, 51% מוצרים לבית ולניקיון, 46% מזון ומשקאות ו-42% אופנה והנעלה. עם זאת, רוב מכריע של המבוגרים לא יאפשרו לסוכן בינה מלאכותית להשלים רכישה ללא אישור סופי.

בשורה התחתונה, הממצאים ממחישים עד כמה שימוש בבינה מלאכותית הופך למיומנות צרכנית וכלכלית שהדור הצעיר מפתח במהירות - ועד כמה נחוץ למותגים להתאים את עצמם לעידן החדש. מי שלא יצליח לבלוט בתוך הכלים, או "למשוך" את תשומת לב הסוכנים, יהיה בבעיה.

"ישראל שוב מוכיחה שהיא בין המדינות הראשונות לאמץ את הדור הבא של הטכנולוגיה הצרכנית", אומר איל פז, מנכ"ל מאסטרקארד ישראל. "העובדה שכבר היום חלק מבני הנוער סומכים על המלצות AI יותר מאשר על הוריהם, ממחישה עד כמה השינוי קרוב.

"ועדיין, המחקר מראה שבישראל המלצות מחברים נשארות משמעותיות יותר מאשר ברבות ממדינות אירופה, מה שמדגיש שהמפתח להצלחה אינו רק טכנולוגיה אלא אמון".