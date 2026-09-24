ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום סקר: שליש מהנוער בישראל סומכים על סוכני AI יותר מאשר על ההורים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בינה מלאכותית

סקר חדש: שליש מהנוער בישראל סומכים על סוכני AI יותר מאשר על ההורים

בחברת מאסטרקארד ערכו לאחרונה סקר בקרב 26 אלף מבוגרים ובני נוער מ-13 מדינות באירופה כולל ישראל, הבודק עד כמה הם מאמצים את חידושי הבינה המלאכותית • מהסקר עלה כי הישראלים מובילים בפער בכל הנוגע לאימוץ הטכנולוגיות החדשות • אלו הנתונים

גלית חתן 12:45
בני נוער ובינה מלאכותית / צילום: Shutterstock
בני נוער ובינה מלאכותית / צילום: Shutterstock

כבר בסקירה קצרה של המרחב הדיגיטלי קל להבחין שישראל מאמצת בחדווה ובמהירות את חידושי הבינה המלאכותית. לא רק במסגרת של ארגונים, עובדים ולקוחות, אלא גם ובעיקר בחיים הפרטיים, במגוון רחב של שימושים. נתונים חדשים של חברת מאסטרקארד מאששים את התחושות, ומגלים שבקרב בני הנוער מדובר באימוץ רחב במיוחד.

בחברת הטכנולוגיה שעוסקת בתחום התשלומים ערכו לאחרונה סקר בקרב 26 אלף מבוגרים ובני נוער מ-13 מדינות באירופה כולל ישראל, באמצעות חברת המחקר אופיניום. מהסקר עלה כי הישראלים מובילים בפער בכל הנוגע לאימוץ רכישות באמצעות סוכני AI, הרבה יותר מהממוצע האירופי.

מטא מציגה עוזר אישי. האם הוא שווה את הזינוק במניה?
למה במלונות 4 כוכבים גונבים מגבות, וב-5 כוכבים גונבים יצירות אמנות?

כך, 68% מבני הנוער בישראל מאמינים שסוכני AI יבצעו עבורם קניות בעתיד (הממוצע האירופי: 57%), ורבע מהם יעדיפו המלצת AI על פני המלצת ההורים, כאשר בקרב בני 17-18 השיעור כבר עולה ל-32%. לכאורה, הסמכות עוברת אט-אט למכונות, אבל כאן נכנס נתון נוסף: מתברר שרק 19% יסמכו על המלצת סוכני AI יותר מאשר המלצת חברים (באירופה: 31%). כלומר, לקבוצת השווים יש כוח משמעותי שהסוכנים יתקשו לגבור עליו.

שליש ממבני הנוער מעידים כי כיום הבינה המלאכותית מסייעת להם בקבלת החלטות רכישה, בין אם באמצעות מחקר מוצרים, השוואת חלופות, איתור מחירים או המלצות. עם זאת, מחצית מכלל המשיבים מעריכים כי תוך שנים אחדות היא תהפוך לאחת מדרכי הקנייה המרכזיות שלהם. בקרב ההורים, אגב, רק חמישית נעזרים בבינה המלאכותית להחלטות רכישה.

סוכן יקר, קנה לי חולצה

מהם המוצרים שבני הנוער מוכנים שסוכן בינה מלאכותית ירכוש עבורם בעתיד? 60.5% בחרו באופנה והנעלה, 44% במוצרי חשמל וטכנולוגיה, 43% מתנות ו-42% מוצרי טיפוח אישי. בקרב ההורים, הקטגוריות המובילות שונות: 52% בחרו בחופשות, 51% מוצרים לבית ולניקיון, 46% מזון ומשקאות ו-42% אופנה והנעלה. עם זאת, רוב מכריע של המבוגרים לא יאפשרו לסוכן בינה מלאכותית להשלים רכישה ללא אישור סופי.

בשורה התחתונה, הממצאים ממחישים עד כמה שימוש בבינה מלאכותית הופך למיומנות צרכנית וכלכלית שהדור הצעיר מפתח במהירות - ועד כמה נחוץ למותגים להתאים את עצמם לעידן החדש. מי שלא יצליח לבלוט בתוך הכלים, או "למשוך" את תשומת לב הסוכנים, יהיה בבעיה.

"ישראל שוב מוכיחה שהיא בין המדינות הראשונות לאמץ את הדור הבא של הטכנולוגיה הצרכנית", אומר איל פז, מנכ"ל מאסטרקארד ישראל. "העובדה שכבר היום חלק מבני הנוער סומכים על המלצות AI יותר מאשר על הוריהם, ממחישה עד כמה השינוי קרוב.

"ועדיין, המחקר מראה שבישראל המלצות מחברים נשארות משמעותיות יותר מאשר ברבות ממדינות אירופה, מה שמדגיש שהמפתח להצלחה אינו רק טכנולוגיה אלא אמון".