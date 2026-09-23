האפליקציה החדשה שכובשת בשבועיים האחרונים את החנויות של אפל ואנדרואיד לא הגיעה מסטארט־אפ אלמוני או מחד הקרן התורן, אלא דווקא מחברה ותיקה בת יותר משני עשורים: זהו המסייע האישי Muse, אפליקציה מבית מטא של מארק צוקרברג, שהצליחה מאז ההשקה להתעלות על קצב ההורדות של יישומי AI ותיקים ממנה כמו קלוד, גרוק ו־ChatGPT.

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מיוז נכנסת לקטגוריה צעירה וצומחת של תוכנות מבוססות בינה מלאכותית המסייעות במילוי משימות יומיומיות פשוטות כמו קביעת פגישות, מילוי טפסים ואפילו עריכת קניות. אלה הם מסייעי ה־AI האישיים, קטגוריה חדשה יחסית שמובלת כיום על ידי חד הקרן אינסטינקט (Instinct) - שגייס רק לפני כחודש 250 מיליון דולר לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר. גם Catch הישראלית פעילה בתחום, וגייסה בחודש שעבר 4 מיליון דולר עבור סוכן אישי המיועד למנהלים ובעלי עסקים מחליף את העוזרים האנושיים.

צילום מסך של מיוז / צילום: צילום מסך

לא תגיע לישראל בקרוב

כמו מוצרים אחרים שהושקו על ידי צוקרברג - ה"סטורי" שנלקח מסנאפצ'ט או ה"רילס" שנבנה בהשראת טיקטוק, גם "מיוז" לא ממציאה את הגלגל. למעשה, מטא מודה כי קיבלה השראה מהמסייע האישי אופן־קלו (OpenClaw) של אנתרופיק, שצבר הצלחה יחסית בקרב קהילת חובבי טכנולוגיה ופיתוח תוכנה בשנה שעברה, אך התקשה להגיע לקהל המשתמשים הרחב.

בניגוד אליו, מיוז בנויה לצרכן הרגיל, או במילים אחרות לכל אחד. באמצעות שיחת צ'ט פשוטה מאפשרת מיוז לתקשר עם מעין "עוזר אישי חכם" - אפליקציה שעוקבת אחר הרגלי המשתמש ומסייעת לו למלא משימות שעד כה היה ממלא באופן ידני.

ניתן לבקש ממיוז, למשל, לקבוע פגישה עם חבר בהתבסס על השעות הפנויות ביומן, או להזין פרטי אשראי ולבקש ממנה להזמין כרטיסים להופעה או למשחק כדורגל. אפשר להעלות אליה רשימת קניות, או לבקש ממנה להרכיב אחת כזו בהתבסס על העדפות וטעמים אישיים, ולשלוח אותה לעשות קניות בעצמה באתרי אונליין. היא יכולה גם להזכיר ימי הולדת של קרובים על סמך היומן האישי ולהציע לרכוש עבורם מתנות, וכן להרכיב תוכנית לטיול ובמקרים של עיכובים בטיסות אף להזמין טיסות חלופיות. נכון להיום השירות פעיל בארה"ב בלבד ואין בשלב זה צפי להגעתו לישראל.

מיוז צברה במהרה מומנטום בחנויות האפליקציות, עם יותר מ־730 אלף הורדות בחמשת הימים מאז שהושקה ב־8 בספטמבר ועם יותר מ־2.5 מיליון הורדות במהלך השבועיים הראשונים, כך לפי חברת המדידה סנסור טאואר. מדובר במספרים גבוהים יותר בהשוואה לימים הראשונים של קלוד וגרוק (שצברו 400 ו־200 אלף הורדות בהתאמה) אך פחות מ־ChatGPT שהשיגה כ־3.1 מיליון הורדות באותה מסגרת הזמן.

ההתלהבות בחנויות והשיח התקשורתי כבר חלחלו לשוק ההון: ביום שני זינקה מנית מטא המנומנמת בכ־11% ובנק ההשקעות וולס פארגו העלה את מחיר היעד של המניה לכמעט 800 דולר, בהשוואה ל־736 דולר כיום.

מה אפשר לעשות עם Muse? ניהול יומן

תיאום פגישות עם חברים לפי השעות הפנויות ביומן הזמנת כרטיסים

הזנת אשראי והזמנת כרטיסים להופעות ולמשחקי ספורט

קניות אונליין

הרכבת רשימות קניות אישיות וביצוע ההזמנה באתרי המכר תזכורת למתנות

זיהוי ימי הולדת ביומן והצעת רכישת מתנות מתאימות

סיוע בטיולים

הרכבת תוכנית טיול והזמנת טיסות חלופיות במקרה של עיכוב

היתרון על המתחרות

ההתלהבות סביב מטא זלגה גם למניות שכנות: מנית AMD שמזוהה עם הרשת החברתית בעסקת מעבדים גרפים גדולה זינקה ב־23% בשבוע האחרון, ומנית ARM שהשיקה עבור מטא מעבד לניהול סוכני AI זינקה ב־36%.

"מטא אמנם לא הייתה הראשונה להציג מסייע אישי, כפי שלא היתה הראשונה להשיק סטורי, אבל יש לה את כל הנתונים להצליח ולקחת את השוק הצרכני בשוק הזה", אומר ניר סבתו, שעזב לאחרונה תפקיד יוקרתי כשותף בקרן ההון סיכון אנטרי לטובת הקמה וניהול של חברת מסייעים אישיים חדשה בשם Catch שמתמקדת בשוק הארגוני. "הסיבה לכך היא שיש לה הרבה מאוד כסף ושם המשחק הוא צמיחה אגרסיבית: תכבוש כמה שיותר לבבות של צרכנים אמריקאים עם מוצר חינמי, תוציא על זה הרבה מאוד כסף - ולמטא יש יותר כסף מאשר לאינסטינקט - ותיקח לעצמך נתח שוק גדול שמאפשר לך גם ללמוד את הקהל שלך. משם הדרך למוצר שעושה בשבילך שופינג ומייצר למטא הכנסות מעמלות קנייה ופרסומות קצרה יותר".

ומהם היתרונות של מטא על פני המתחרות, כולל חברות ה־AI? לדברי אלון לסט, אנליסט טכנולוגיות במיטב בית השקעות, "יש לה ערוץ הפצה יוצא דופן בדמות מיליארדי המשתמשים שלה וכיסים עמוקים להשקעה במוצר ובתשתיות שהוא צורך. עד כה, היה חשש מצד המשקיעים שמטא מוציאה הון על שרתים וציוד, ומיוז מספקת אופק ליצירת ערך והכנסות מכל ההשקעות הללו".

לדברי לסט, "בתחום הזה, הרבה סטארט־אפים יפלו בעוד שענקיות הטכנולוגיה בעלות היכולות הפיננסיות הן אלה שיוותרו בו. בשל כך, בראיית השוק המניה נתפסת בהערכת חסר וההצלחה של מיוז יכולה לסייע בסגירת הפער בין מנית מטא למניית גוגל - שמקבלת מחיר יעד גבוה יותר ביחס למחיר הנוכחי".

שתי המניות צמחו בכ־10-11% מאז תחילת השנה, אך מחיר היעד הממוצע של גוגל על פי האנליסטים המסוקרים על ידי הוול סטריט ג'ורנל גבוה ב־22% ביחס למחירו הנוכחי, בעוד שזה של מטא גבוה רק ב־3.5% ממחירו.

הסוכן כבר נחסם באמזון

לא כולם מרוצים מההצלחה החדשה של צוקרברג: אמזון חסמה את מיוז מלבצע קניות באתר שלה מתוך שיקולי פרטיות ואבטחת מידע, אך סבתו מגלה כי המהלך הוא חלק ממאבק כוחות חדש על שוק הפרסום. "בעולם הישן, אתרי האינטרנט והקניות מכילים פרסומות שגולשים אנושיים צופים בהן והן מניבות הכנסות לבעליהן. בעולם החדש שבו סוכנים עושים את הקניות עבורנו יש פלטפורמות שמתפרנסות מפרסומות וחוסמות בוטים, אבל גם למטא יש משקל משלה - והיא כבר חתמה על שותפויות עם אינסטכרט ושופיפיי".

ואף על פי שבנקי השקעות רבים כמו UBS או בנק אוף אמריקה מציינים כי האימוץ הנלהב של מיוז מהווה הוכחה לכך שסוכני AI צרכניים יכולים להפוך לשוק משמעותי ולפתח מקורות הכנסה חדשים עבור מטא ומתחרותיה, הם מתקשים להעלות בהכרח את מחיר היעד לחברה.

UBS נמנעת מלספק מחיר יעד בעקבות ההשקה החדשה, ואילו בנק אוף אמריקה מציין שהוא מותיר את מחיר היעד על 810 דולר (כמעט 10% מעל למחיר הנוכחי) ושומר על המלצת קנייה למטא. למעשה, מודים בבנק, ההכנסות הראשונות, אם בכלל, מהמסייע האישי של מטא עשויות להגיע לא לפני 2028, כאשר גם המודל הפיננסי שמאחוריו עדיין לא ברור; האם יהיו אלה עמלות מקניות באתרי שופינג או בכלל דמי מנוי חודשיים. ביום שלישי נרגעה מניית מטא מההתלהבות שפקדה את המשקיעים יום קודם לכן, ואף ירדה בכאחוז.

*** אין באמור ייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם, או משום עצה או המלצה לרכישה או מכירה של מוצר פיננסי כלשהו.