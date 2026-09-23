אייפון חדש בהנחה של אלף שקל. איך אושר עד עושה את זה?

רשת "אושר עד" חוזרת במהלך שיווקי נוסף ומעמידה על המדפים מלאי של כמה אלפי יחידות מסמארטפון הדגל החדש של אפל ביבוא מקביל. במסגרת המהלך הנוכחי מציעה הרשת דגם יחיד בלבד: iPhone 18 Pro בנפח אחסון של 256GB, במגוון צבעים ובמחיר של 4,490 שקל.

על פי עדכון מהרשת, במרבית הסניפים עדיין ישנן יחידות הזמינות לרכישה. המלאי מוצע בעשרה סניפים נבחרים ברחבי הארץ: באר שבע, חדרה, כנות, נתניה, עפולה, פתח תקווה, קריית אונו (שם אזל המלאי), קריית ביאליק, ראשון לציון ותלפיות בירושלים.

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לשם השוואה, ברשתות iDigital ו־iStore דגם ה־iPhone 18 Pro בנפח 256GB נמכר במחירים של 5,399-5,449 שקל. באושר עד הוא מוצע ב־4,490 שקל - חיסכון של 909 שקל לעומת המחיר הנמוך מבין השניים, ופער של כ־17%. גם ברשתות כמו KSP המחיר של האייפון בתצורה דומה עומד על כ־5,029 שקל. ההתמקדות של אושר עד בגרסת ה-256 GB מאפשרת לה לחתוך קרוב לאלף שקלים מהמחיר הרשמי בדגם הפופולרי ביותר.

פרט מעניין שנחשף סביב היבוא הנוכחי נוגע למדינות המקור של המכשירים. הרשת ייבאה הן גרסאות אמריקאיות והן גרסאות יפניות. מדובר בהבדל שעשוי להיות משמעותי עבור הצרכנים: הדגם האמריקאי מגיע ללא מגש SIM פיזי ומבוסס על eSIM בלבד. היעדר מגש ה־SIM מפנה מקום פנימי במכשיר ומאפשר סוללה בעלת קיבולת גדולה יותר. הדגם היפני, לעומת זאת, כולל מגש SIM מסורתי לצד תמיכה ב־eSIM, ומתאים למי שמעדיף להמשיך להשתמש בכרטיס SIM פיזי.

שיטת ה"האנטינג" של אושר עד לא עוצרת

זו אינה הפעם הראשונה שבה רשת קמעונאות המזון מייצרת כותרות סביב מכשירי הדגל של אפל. מהלך דומה נרשם כבר בדור הקודם, סביב השקת סדרת האייפון 17. אז הביאה הרשת כמה אלפי יחידות ביבוא מקביל ומכרה אותן במחירים שוברי שוק של 3,000 שקל לדגם הרגיל, 4,500 שקל לדגם הפרו ו־5,000 שקל לדגם פרו מקס, תוך פתיחת פער מול KSP, iDigital וחברות הסלולר.

המהלכים הללו הם חלק מאסטרטגיה מוצהרת של הרשת המכונה "האנטינג" - איתור עסקאות נקודתיות ואטרקטיביות במיוחד לצרכן גם מחוץ לעולמות המזון הקלאסיים, כמו מכשירי נינג'ה ומוצרי אלקטרוניקה, ללא התחייבות לאספקה קבועה.

מעבר לרווח הישיר ממכירת הסמארטפונים, מדובר במנוע שיווקי שמטרתו למשוך קהל לקוחות מגוון אל הסניפים, בתקווה שיבצע על הדרך גם את קניות המזון השבועיות.

אף שביבוא מקביל עולות תדיר שאלות בנוגע למקור המכשירים והשירות, ברשת מקפידים על בדיקות התאמה ומספקים אחריות רשמית דרך מעבדת DCS המורשית על ידי אפל בישראל, וממשיכים להוכיח כי הצרכן הישראלי מחפש אלטרנטיבות מוזלות.