סירי המשופרת כבר פה. האם אפל עומדת בציפיות?

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בעידן שבו ענקיות הטכנולוגיה מנהלות מרוץ חימוש אגרסיבי בכל הקשור לבינה מלאכותית יוצרת, אפל מצאה את עצמה בעמדת מגננה לא אופיינית. העיכובים הממושכים בהשקת העוזרת הקולית המחודשת, והתלות הגוברת בשיתופי פעולה טכנולוגיים חיצוניים, הציבו סימן שאלה סביב המובילות של החברה.

כעת מגיע עדכון iOS 27 במטרה לסגור את הפער הזה, כשהוא מציב במרכז את Siri AI, לצד שדרוגי ביצועים, התאמות נגישות ועוד. יצאנו לבדוק איך השינויים הללו מתרגמים לשימוש השוטף, היכן המערכת מספקת תמורה אמיתית, ואילו חריקות מעידות שלאפל יש עדיין לא מעט פערים לסגור.

החידוש העיקרי: Siri AI

הבשורה המרכזית בהכרזה של אפל, אף שהיא זמינה באנגלית בלבד, היא Siri AI, שנבנתה מחדש מהיסוד על בסיס Apple Intelligence. למרות שאפל כבר חשפה את היכולות הללו באירוע רשמי בקול תרועה רמה, לקח להן שנה תמימה להגיע למשתמשים - פספוס יוצא דופן עבור החברה. הפיגור הזה נסגר כעת, בין היתר הודות לשיתוף פעולה עם גוגל.

אחד השינויים הבולטים הוא הבנת הקשר אישי וידע רחב, המאפשרים לסירי לאתר מידע רלוונטי מתוך האייפון כמו הודעות, מיילים, תמונות ועוד. אפל נתנה בתור דוגמה מציאת מתכון שהוזכר בהודעות, ואת האפשרות להוסיף את המצרכים לרשימת הקניות, לצד אפשרות לבקש מסירי לעשות סדר בלו"ז האישי ביומן.

בנוסף, סירי תדע לזהות מה מוצג באותו הרגע על המסך, ובהתאם לכך לבצע פעולות כמו חילוץ מועדים והוספה ללוח שנה, בהתאם לבקשה. בדומה, המודל קיבל יכולות Visual Intelligence - משמע, סירי תוכל לזהות מה רואים במצלמה ולפי זה להפעיל שאילתות שונות.

אחד החידושים המרכזיים היא שסירי מקבלת אפליקציה ייעודית, מה שמאפשר לחזור לשיחות עבר או לפתוח חדשות. יתרה מכך, היא כוללת קולות שונים וקצב דיבור שניתן להתאמה אישית. כמו בכל מודל בינה מלאכותית אחר, ובוודאי על בסיס היכולות של גוגל עם Gemini, סירי תוכל לכתוב טקסטים ולערוך טיוטות מאפס. לפי אפל צפויות להתווסף יכולות של Audio Intelligence, למשל סיכומים לשיחות קוליות.

עד כה נתפסה העוזרת הקולית ככלי שמשתמשים רבים נמנעו מלהיעזר בו, וכעת ניצבת אפל בפני מבחן קריטי: האם השדרוג הנוכחי יצליח לשנות הרגלים, ולהוכיח נחיצות בחיי היום-יום. מהניסיון שלנו, מאחר ש-Siri AI עדיין נמצאת בשלב הבטא ב-iOS 27, המשתמשים עלולים להיתקל בתקלות ובחבלי לידה טבעיים.

מעבר לכך, מרגע ההצטרפות לרשימת ההמתנה ועד לקבלת הגישה המלאה עשוי לחלוף לא מעט זמן. עם זאת, בשלב הנוכחי נוח להפקיד בידי סירי המשודרגת משימות יומיומיות קטנות, ולהתחיל לבחון את הפוטנציאל העתידי.

היתרון הבולט: התאמה אישית

אחד היתרונות המשמעותיים במערכת ההפעלה החדשה נוגע לעיצוב ולשליטה בנראות עמודי הבית והתפריטים. גם במערכות ההפעלה הקודמות ניתן על כך דגש, אך לאחר שאפל השיקה את שפת העיצוב Liquid Glass בגרסה הקודמת התעוררה לא מעט ביקורת על בעיות, וב-iOS 27 החברה מחזירה את השליטה לצרכן.

המערכת מאפשרת למשתמש לקבוע בדיוק עד כמה שקוף או אטום יהיה הממשק. מי שמעדיף מראה אוורירי יכול להגביר את רמת השקיפות, בעוד משתמשים שמתקשים להבדיל בין תפריטים, אייקונים ורקעים יכולים לגרור את הסליידר ימינה וליהנות ממראה כמעט אטום לחלוטין, המבטיח ניגודיות וקריאות מקסימלית. בשילוב עם אייקונים חדים ומוגדרים יותר, מדובר בשדרוג שמאפשר להתאים את עמודי הבית בדיוק להעדפה האישית ולנוחות הוויזואלית של כל אחד.

הרציונל בכל הקשור לבינה מלאכותית יוצרת, אפל השתרכה עד היום מאחור.

כעת היא מציגה את מערכת ההפעלה החדשה שאמורה להחזיר אותה למרוץ שימו לב מעתה, סירי תדע לאתר מידע רלוונטי מתוך האייפון כמו הודעות,

מיילים או תמונות, ולעשות לכם סדר בלו"ז

מצלמה: כלי AI לעריכת תמונות

אפל מעולם לא הצטיינה בכלי עריכה אוטומטיים מבוססי AI, וגם בגרסה הנוכחית ניכר שיש לה עוד דרך לעבור. למשל Spatial Reframing, פיצ'ר שנועד לשנות את זווית הצילום והקומפוזיציה בדיעבד, לאחר הצילום.

על הנייר, הוא שומר על האובייקט במרכז ומשלים את הרקע בהתאם לתזוזת התמונה, אבל בפועל התוצאה תלויה לחלוטין ברמת המורכבות של הפריים - ברקע חלק ונקי המודל מספק עבודה טובה, אך ברגע שהסביבה הופכת לעמוסה, העסק מסתבך והתוצאה הוויזואלית רחוקה מלהרשים.

תוצאה דומה מתקבלת גם ב-Extend, כלי שנועד להרחיב את גבולות התמונה ולהשלים אלמנטים מסביב. גם כאן אפל לא מצליחה להפיל מהכיסא, אבל בכל מקרה מדובר בפיצ'רים שהם אולי נחמדים כגימיק, אבל הערך הפרקטי שלהם בשגרה נמוך למדי.

גם לגבי ה-Clean Up להסרת עצמים, המצב נותר כמעט ללא שינוי. אובייקטים בודדים וברורים נמחקים בקלות יחסית, אבל כשמדובר באתגר כמו הפרדת צרור מפתחות שמונח על שקית בד - האלגוריתם מתקשה לבודד את האלמנטים ומותיר מריחות.

ביצועים: מהיר, אך עם תקלות

בגזרת הביצועים, אפל מבטיחה שורה של שדרוגים - החל מפתיחת אפליקציות מהירה בעד 30% וטעינת תמונות שזכתה להאצה של עד 70%, דרך העברות AirDrop מהירות ב-80% ועד להעברת קבצים חיצונית ב-iPad פי 5 מהר יותר.

בפועל, המכשיר אכן מגיב בזריזות, ופתיחת האפליקציות מתבצעת כמעט באופן מיידי. עם זאת, עדיין יש תקלות קטנות ומעצבנות. למשל, בחיפוש אנשי הקשר בעברית מתוך חייגן השיחות - פעולה פשוטה ובסיסית שלעיתים נתקעת, גוררת זמני המתנה ארוכים ולא מניבה תוצאות. כך, לצד השיפור הכללי במהירות, חוויית השימוש המקומית עדיין סובלת מבאגים שמזכירים שיש עוד מה ללטש.

אפל מציעה שדרוג כולל גם לאפליקציית Health ושירות +Apple Fitness. בין השינויים הבולטים: ממשק המדדים עוצב מחדש עם תוספת של שתי לשוניות מרכזיות - לשונית Longevity שמחשבת ומציגה "גיל בריאותי" בהתבסס על שקלול נתוני הגוף לאורך זמן, ולשונית Insights המספקת תקציר יומי מותאם אישית - כך שהמשתמש מקבל תמונת מצב מקיפה ובעלת ערך מניעתי. אלא שבשביל אלו תצטרכו את המכשירים החדשים שיש בליינאפ המוצרים של אפל.

בזמן שאפל מנסה לסגור פערים, גוגל ניצבת כמתחרה הראשית עם יתרון מובנה ומשמעותי. החברה הטמיעה בינה מלאכותית יוצרת במערכת ההפעלה אנדרואיד זמן רב לפני אפל, וצברה ניסיון רב עם אימון מודלים ואינטגרציה שוטפת. כל אלה מעניקים ליכולות ה-AI שלה בשלות, דיוק ופרואקטיביות שאפל רק מתקרבת אליהם כעת.

בכל הנוגע לחזית הטכנולוגית, היתרון המעשי והבשל של גוגל מציב תחרות קשוחה מאי פעם, ומזכיר שבקרב על הבינה המלאכותית, אפל היא זו שנדרשת כעת להוכיח את עצמה. אולי בגלל זה היא בישרה לאחרונה כי החל מהחודש מנויי iCloud+ בישראל, בדומה ל-100 מדינות אחרות, יקבלו גישה לשירותי Apple TV ו-Apple Arcade ללא עלות נוספת.

ועוד: פיצ'רים נחמדים

אפל שילבה עוד כמה ליטושים קטנים נחמדים: באפליקציית Messages, העתקה של תמונה או קישור מציגה כעת כפתור הדבקה ייעודי ישירות מעל המקלדת ברגע שנכנסים לשיחה - מה שחוסך את הצורך בלחיצה ארוכה ובחירה בהדבק.

שנית, Safari מאפשר לעצב את חוויית הגלישה בהתאמה מדויקת לצורכי המשתמש, לצד סידור טאבים אוטומטי לפי נושאים, והתראות חכמות על שינויים בעמודי אינטרנט - כמו שינוי במניה או התראות על נושא מסוים.