המכשיר החדש של אפל שהשתפר במיוחד

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ענקית הטכנולוגיה אפל הציגה השנה את הדור ה-12 של השעון החכם שלה, בקטגוריה שכבר שנים מתמודדת על שאלת הנחיצות של עדכונים שנתיים. על פניו, ה-Apple Watch Series 12 עשוי להיראות כמו עוד עדכון מינורי, אבל לעיתים בעדכונים הקטנים ניתן למצוא בשורות מעניינות.

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אפל מתמקדת יותר ויותר בעולמות הבריאות ואיכות החיים, עם חיישנים מתקדמים ופיצ'רים מתקדמים, לצד יכולות בינה מלאכותית הודות ל-Siri AI החדשה. בדקנו את השעון החדש של החברה, וגילינו שהוא בשל מתמיד.

החידוש העיקרי: בריאות

השנה הציבה אפל במרכז הבמה את תחום הבריאות ואורח החיים, והדוגמה המרכזית לכך היא ציון המוכנות. לא מדובר בהמצאה מחדש של הגלגל, ויצרניות רבות בשוק כמו Whoop, Garmin, Oura ו-Fitbit כבר שילבו מדדים דומים בעבר, אך כעת אפל מיישרת איתן קו.

איך זה עובד בפועל? לאחר תקופת כיול של כשבוע, שבה השעון לומד את דפוסי השינה, המדדים הפיזיולוגיים ורמות הפעילות שלכם, הוא מתחיל להפיק ציון יומי משוקלל. המטרה: לספק תמונת מצב כללית על מידת ההתאוששות של הגוף.

הרציונל:

השעון החכם החדש של אפל מציב במרכז הבמה את תחום הבריאות ואורח החיים, במטרה שיהפוך לחלק בלתי נפרד מהשגרה היומיומית שימו לב: השעון נטען בקצב מהיר במיוחד: חיבור של כ־15 דקות למטען מספק סוללה לכחצי יממה, וטעינה מלאה נמשכת כ־45 דקות בלבד

אפל מצטיינת בהנגשת הנתונים בצורה אינטואיטיבית, שמאפשרת להבין מיד היכן אתם עומדים. ציון גבוה מאותת שזה הזמן לאימון אינטנסיבי, בעוד שציון נמוך מציע להוריד הילוך, לנוח או לתת לגוף להתאושש. להבדיל ממכשירים אחרים, השעון ממשיך למדוד את המדדים הפיזיולוגיים במהלך היום, ומעדכן את הציון. אפל מספקת את הנתונים בלי תשלום, בשונה מחלק מהיצרניות בשוק.

גם חיישן הדופק זכה לשדרוג חומרתי, וכולל כעת נורות LED גדולות יותר. הוא גם מסוגל לדגום את הדופק בתדירות גבוהה במיוחד, אחת לחמש שניות, ולכן מדויק יותר. הרזולוציה הזו מאפשרת לבנות פרופיל רציף יותר של מדדים, כמו דופק במנוחה והשתנות קצב הלב.

הדיוק הזה משפיע גם על התובנות בניטור השינה בלילה - השעון מזהה בצורה חלקה ומדויקת יותר את שלבי השינה השונים, מה שבסופו של דבר משפר את מהימנות הערכת ההתאוששות של הגוף ביום שלמחרת.

התוספת הזו מדגישה שוב את האסטרטגיה הברורה של אפל: להפוך את השעון לחלק בלתי נפרד מניהול שגרת הבריאות היומיומית, ולתת למשתמשים ערך פרקטי.

היתרון הבולט: הסוללה

אחד היתרונות הבולטים ביותר בדור ה-12 של השעון החכם מגיע מאחד המאפיינים החשובים בשימוש היומיומי: חיי הסוללה. במשך שנים אפל התחייבה לכ-18 שעות עבודה בשעונים החכמים - רף שבשימוש מאומץ התקשתה לעמוד בו.

היסטורית, אפל הייתה מהיצרניות שמספקות שעונים חלשים יותר מהמתחרות מבחינת חיי הסוללה. בשנה שעברה היא רשמה קפיצת מדרגה והבטיחה יממה מלאה (24 שעות), אבל בדור ה-12 זה כבר עובד טוב יותר: בפועל, השעון מצליח למתוח את זמן הפעילות מעבר להבטחה הרשמית. למי שמחזיק בדורות ישנים יותר, ולא משדרג מדי שנה, מדובר בשדרוג מורגש ומשמעותי במיוחד.

אפל תכננה את הארכיטקטורה כך שהעבודה תחולק בין המעבד הראשי לבין מעבד יעיל יותר, כך שהמעבד המשני הוא שמטפל במשימות הניטור - מהלך חוסך אנרגיה. לזה מצטרף שדרוג במהירות הטעינה. השעון נטען בקצב מהיר במיוחד: חיבור של כ-15 דקות למטען מספק סוללה לכחצי יממה, וטעינה מלאה לחלוטין נמשכת כ-45 דקות בלבד.

המסך והעיצוב: דומים לדור הקודם

בגזרת העיצוב, ה-Series 12 מגיע בשני גדלים מוכרים - 42 מ"מ ו-46 מ"מ - לצד מגוון שילובי צבעים ומבחר רחב של רצועות לבחירה. במסך ניצב פאנל OLED בטכנולוגיית Always-On, שמגיע לבהירות שיא של עד 2,000 ניטים.

במבחן המציאות, מדובר במסך מצוין: הניגודיות חדה, הצבעים עשירים, והקריאות באור היו טובות. השפה העיצובית של ה-Apple Watch נותרה ברובה נאמנה לקו המוכר, ללא מהפכות דרמטיות מהשנים האחרונות. עם זאת, לצד מארזי האלומיניום והטיטניום המסורתיים, אפל החזירה השנה למדפים את גימור הקרמיקה - אפשרות שלא ראינו בקטלוג מאז הדור החמישי ב-2019.

בכל הנוגע לעמידות, הזכוכית בחזית כוללת ציפוי מחוזק להגנה מפני שברים ושריטות בשימוש יומיומי, ובשילוב עמידות מלאה בתקן אבק ועמידות במים לעומק של עד 50 מטרים, מדובר במכשיר שמסוגל להתמודד עם משתמשים אגרסיביים.

ביצועים ונוחות: עובדים חלק

מתחת למכסה המנוע, השעון החדש מציג תגובה חלקה, הרבה בזכות שבב העיבוד החדש, ה-S11. המעבר בין יישומים והאינטראקציה עם השעון עובד בצורה מהירה. לחוויה הזו תורם גם הליטוש בממשק המשתמש: אפל סידרה מחדש את תפריט היישומים, כך שהאפליקציות השימושיות ביותר מוצגות כעת בראש התצוגה - שדרוג קטן אך מבורך, שמקצר תהליכים וחוסך גלילה מיותרת ביומיום.

אפל מייעדת לשעון החדש יכולות נוספות, שצפויות להגיע בהמשך, בעדכוני תוכנה. הבולטת שבהן היא Siri Recap - תכונה מבוססת בינה מלאכותית שבה סירי מסוגלת להאזין לשיחות, לתעד בזמן אמת את הנקודות המרכזיות ולהפיק מהן סיכום כתוב ותמציתי לעיון עתידי. לפחות על הנייר, מדובר בכלי תמלול וסיכום שיכול לחסוך לא מעט זמן, כשאפל כמובן מבטיחה להקפיד על מעטפת פרטיות והצפנה מחמירה.

גם בגזרת העיצוב והנוחות החברה שומרת על הסטנדרט המוכר שלה, עם מבחר רצועות נוחות ואיכותיות, המהוות את אחד מסימני ההיכר החזקים של שעונים חכמים בשוק. נציין כי אין חובה לקנות את הרצועה מאפל, כך שניתן להוזיל עלויות ולרכוש רצועה במחיר נמוך יותר.

המחיר: לא זול

בגזרת המחיר, השעון החדש הגיע לישראל במגוון תצורות, גדלים וחומרי מסגרת - מה שיוצר מנעד מחירים רחב. דגמי האלומיניום הבסיסיים מתחילים במחיר של 1,799 שקל, ומטפסים עד לכ-2,480 שקל, בהתאם לגודל המארז ולסוג הקישוריות, כך על פי מחירי iDigital. מי שיבחר לשדרג למארז טיטניום כבר ייאלץ להיפרד מכ-3,000 שקל, ואילו גרסת הקרמיקה היוקרתית חוצה בקלות את רף ה-4,000 שקל. חוץ מ-iDigital יש יבואנים ומשווקים מורשים בהם ניתן למצוא את הדגמים במחירים שונים.

המתחרים העיקריים: גרמין, סמסונג וגוגל בשוק השעונים החכמים, ה־Apple Watch Series 12 לא פועל בשוק ריק, והתחרות מולו מתחדדת בעיקר בהתאם לאקו-סיסטם של המכשיר שלכם ולרצונות שלכם. במחנה האנדרואיד ניצבים שני מתחרים ישירים שלא מתחברים לאייפון: ה־Pixel Watch 5 של גוגל, שמגיע עם הבשורה של גוגל בבינה המלאכותית ותג מחיר דומה; וה-Galaxy Watch9 של סמסונג, המהווה את הבחירה הטבעית למשתמשי גלקסי. מי שמחפש אלטרנטיבה חוצת פלטפורמות, המתאימה הן ל-iOS והן לאנדרואיד, ימצא את ה־Garmin Venu 4. אמנם מדובר שעון קצת יקר יותר, אך הוא מתאים לחובבי ספורט ומתאמנים, ומפצה על פחות תכונות "חכמות" מסורתיות בניטור מדדים מעמיק, וחיי סוללה ארוכים.

גילוי מלא: חברת iDigital, יבואנית מוצרי אפל בישראל, סיפקה לגלובס מכשיר לסקירה